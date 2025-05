Versie 24.0.4 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere query's uitvoeren en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een opensource- CE -uitvoering en drie verschillende commerciële uitvoeringen. Deze voegen onder meer ondersteuning voor verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevatten verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in DBeaver version 24.0.4: General: Migration from Toad for Oracle was supported Sensitive information in the log files is now masked

SQL Editor: Smart mode for ‘Blank line as statement delimiter’ option was added (enabled by default) Sub-select autocompletion was added Highlighting of column references in INSERT queries was fixed Outline viewer opening was fixed Issue with hidden text on macOS was fixed

Connectivity: Space trimming when saving user credentials was added Saving SSH configuration with missing AWS private key was fixed Reconnecting via SSH tunnel was fixed

ER Diagrams: foreign keys presentation was fixed

AI: AI assistant is enabled by default Database metadata collection was fixed

Dashboards: disappearance of custom dashboards after version update was fixed

Connectivity: Space trimming when saving user credentials was added Saving SSH configuration with missing AWS private key was fixed Reconnecting via SSH tunnel was fixed