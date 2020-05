NVCleanstall is een programma waarmee een aangepaste installatie van Nvidia-videokaartdrivers kan worden gemaakt. Zo kunnen componenten worden verwijderd die je niet nodig hebt of niet wilt hebben, maar die niet in de standaard installatiebestand uitgeschakeld kunnen worden. Het programma kan werken met een driver die reeds geïnstalleerd is, een installatiebestand wat al gedownload is, of het kan een driver naar keuze ophalen van de Nvidia-website. Daarna wordt de driver uitgepakt en worden de gewenste aanpassingen doorgevoerd. Het resultaat is een ongecomprimeerde map met bestanden die welliswaar groter is, maar veel minder installeert. De changelog sinds versie 1.4.0 ziet er als volgt uit:

Changes in version 1.6.0: Massively improved download speeds during first 30% of installation

Fixed crash on startup when Microsoft Task Scheduler service is not running Changes in version 1.5.0: Added a fourth option on first screen, to install NVCleanstall on the local machine

Improved device matching algorithm

If the window doesn't fit on screen (due to too low resolution), add vertical scrollbar, so that "Next" button can be reached

Background update check is now on a fixed 4 hour interval