NVCleanstall is een programma waarmee een aangepaste installatie van nVidia videokaartdrivers kan worden gemaakt. Zo kunnen componenten worden verwijderd die je niet nodig hebt of niet wilt hebben, maar die niet in de standaard installatiebestand uitgeschakeld kunnen worden. Het programma kan werken met een driver die reeds geïnstalleerd is, een installatiebestand wat al gedownload is, of het kan een driver naar keuze ophalen van de nVidia website. Daarna wordt de driver uitgepakt en worden de gewenste aanpassingen doorgevoerd. Het resultaat is een ongecomprimeerde map met bestanden die welliswaar groter is, maar veel minder installeert. De changelog van de laatste paar versies ziet er als volgt uit:

Changes in version 1.4.0: Fixed "Enable Message Signaled Interrupts" to work correctly in all cases

Fixed "New version available" always showing version "1.1.0" as latest

Removed empty space in "Tweaks" panel on non-DCH drivers Changes in version 1.3.0: Added tweak to install NVIDIA Control Panel app from Microsoft Store (without Microsoft account), DCH drivers only

Added tweak to enable Message Signaled Interrupts

Tweaks section moved onto its own page

Fixed background driver update check not getting disabled when its checkbox is unchecked

Downloaded files can now be dropped onto the NVCleanstall window to automatically use them as driver source Changes in version 1.2.0: Added optional background check to periodically scan for new NVIDIA drivers

Added ability to detect when a new NVCleanstall version is available

Greatly reduced download size for driver version selection page, loads faster, too Changes in version 1.1.0: Fixed automatic dependency resolution algorithm

Fixed crashes on systems with old/unstable/no graphics card driver

Improved error handling & messaging when no network connectivity detected

When "Unattended Installation" gets activated, show a checkbox to optionally disable automatic reboot, if needed by the installer

When canceled, clean up UI below progress bar

Added tweak: "Disable NVIDIA HD Audio device sleep timer", to fix broken audio on some VR headsets