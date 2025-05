NVCleanstall is een programma waarmee een aangepaste installatie van Nvidia-videokaartdrivers kan worden gemaakt. Zo kunnen componenten worden verwijderd die je niet nodig hebt of niet wilt hebben, maar die niet in het standaard installatiebestand uitgeschakeld kunnen worden. Het programma kan werken met een driver die reeds geïnstalleerd is, een installatiebestand dat al gedownload is, of het kan een driver naar keuze ophalen van de Nvidia-website. Daarna wordt de driver uitgepakt en worden de gewenste aanpassingen doorgevoerd. Het resultaat is een ongecomprimeerde map met bestanden die weliswaar groter is, maar veel minder installeert. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 1.18.0: Fixed compatibility with 566.36 and newer

Added full support for NVIDIA App