Versie 0.4.19 van OpenRCT2 is uitgekomen, de opensourceversie van RollerCoaster Tycoon 2. Het project probeert zo veel mogelijk op het origineel te lijken, maar is in een moderne taal geschreven, wat uitbreidingen en verbeteringen mogelijk maakt. Het is hiermee vergelijkbaar met bijvoorbeeld OpenTTD en OpenRA. Om het te kunnen spelen, is het overigens wel noodzakelijk om het originele spel te hebben, want het heeft onder meer geluidsbestanden en de afbeeldingen nodig. De changelog voor deze uitgave, die de naam 'Just a harmless little bunny' heeft meegekregen, is hieronder te vinden:

OpenRCT2 0.4.19.1 Fixed: [#23771] Weather transitions are horribly broken. OpenRCT2 0.4.19 New: [#23328] Introducing peep animation objects, enabling custom entertainer costumes.

[#23569] Add large diagonal flat to steep and dive loop track pieces. Improved: [#20683] Allow Giga Coaster cable lift to start after block brake section.

[#23328] The costume list in the staff window is now ordered alphabetically.

[#23540] The file browser now optionally shows a file size column.

[#23640] Building sprite repository with command line can use images array of JSON parkobj.

[#23660] The ‘special elements’ dropdown has been reorganised, now using multiple columns and separators.

[#23730] Added optional button to toolbar to rotate view anti-clockwise. Changed: [#23328] All RCT2 entertainer costumes are now available in legacy parks. Fixed: [#1479] Incorrect values provided by the in game console “get location” command.

[#21794] Lay-down coaster cars reverse on first frames of downwards corkscrew.

[#23221] Track designs are saved with an incorrect ‘air’ time statistic.

[#23368] Incorrect refund amount when deleting track pieces at or above 96m.

[#23508] Simultaneous virtual floors shown for ride and footpath.

[#23512] Holding brakes are skipped if they’re too close together.

[#23581] [Plugin] Food/drink items given to guests have no consumption duration set.

[#23591] “Install new track” button in Track Designs Manager is misaligned.

[#23618] Can no longer build diagonal brakes & block brakes on Steeplechase, Inverted Lay-down, & Inverted Multi-Dim roller coasters.