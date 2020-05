Mozilla heeft een update voor versie 76 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 76 is onder meer de ingebakken Lockwise password manager verbeterd. Zo laat het zien wanneer websites waarvan wachtwoorden zijn opgeslagen, zijn gehackt en of het wachtwoord van een gehackte website ook ergens anders wordt gebruikt. Verder worden opgeslagen wachtwoorden niet meer getoond zonder dat het Firefox- of Windows-wachtwoord wordt ingegeven. Verder zijn er diverse beveiligingsproblemen verholpen en zijn er enkele verbeteringen aangebracht in de zoekfunctie vanuit de adresbalk. In deze update zijn verder nog de volgende problemen verholpen:

Fixed Fixed a bug causing some add-ons such as Amazon Assistant to see multiple onConnect events, impairing functionality (bug 1635637)

Fixed a crash on 32-bit Windows systems with some nVidia drivers installed (bug 1635823)

