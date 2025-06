Gerucht: Nvidia RTX 4090 Ti- krijgt 600W-tbp en 11 procent meer CUDA-cores

De RTX 4090 Ti, mits deze daadwerkelijk uitkomt, zal een total board power van 600W krijgen en 11 procent meer CUDA-cores bevatten dan de RTX 4090. Dit blijkt althans uit informatie van leaker kopite7kimi, die vaker juiste details over nog niet aangekondigde Nvidia-gpu's deelt.

Het mogelijke nieuwe RTX 40-vlaggenschip krijgt net als de RTX 4090 de AD102 als gpu, maar de Ti-kaart zal over 18.176 CUDA-cores beschikken, claimt kopite7kimi. Verder zal de videokaart 96MB aan L2-cache krijgen, 24GB GDDR6X-geheugen en een tbp van ongeveer 600W krijgen. Het is nog onbekend of en zo ja wanneer de nieuwe videokaart van Nvidia uitkomt en voor welke prijs.

Verder zou de RTX 4090 Ti snellere geheugenchips krijgen zodat een maximale bandbreedte van 1152GB/s mogelijk wordt; dat is 144GB/s sneller dan de RTX 4090. De RTX 4090 moet het doen met 16.384 cores, dezelfde hoeveelheid geheugen en heeft een total board power van 450W.

In de zomer van vorig jaar claimde kopite7kimi al dat er een nieuwe RTX 40-flagship aan zit te komen, waarbij hij onder meer de volgende specificaties noemde: een tbp van 800W, 48GB GDDR6X-geheugen en 18.176 CUDA-cores. Wellicht dat dit een komende Titan-videokaart wordt en dat de RTX 4090 Ti een apart model is.

Enkele dagen geleden verscheen er een foto van wat een RTX 4090 Ti of Titan zou kunnen zijn, inclusief een ontwerp met vier slots. Op een foto was het boardnummer PG137 te zien. Dat wijkt of van de modelnummers die kopite7kimi noemde voor de RTX 4090 Ti, wat suggereert dat deze foto mogelijk een vroege versie van de Titan-videokaart is.