'Leveringen miniledpanelen stegen in 2022 met 121 procent'

De leveringen van miniledpanelen zijn in het afgelopen jaar enorm gestegen, stelt Display Supply Chain Consultants op basis van eigen data en onderzoek. Volgens het analistenbureau voor de beeldschermindustrie was er in 2022 sprake van een stijging van 121 procent.

DSCC meldt dat er in 2022 in totaal 21,6 miljoen miniledpanelen zijn geleverd, terwijl dat in 2021 nog bleef steken op 9,8 miljoen stuks. De analisten denken dat het aantal geleverde panelen verder doorgroeit en in 2023 op 24,5 miljoen exemplaren uitkomt en vervolgens in 2024 weer fors zal groeien naar een leveringsaantal van 30,2 miljoen miniledpanelen. Daarna zal er geen sprake meer zijn van substantiële groei.

Waar tablets, televisies en laptops in 2021 de drie belangrijkste productgroepen waren voor de leveringen van miniledpanelen, zijn laptops inmiddels met afstand de belangrijke productgroep voor de toename van de leveringen van miniledpanelen. DSCC verwacht dat vanaf 2026 monitoren en met name televisies een groter aandeel zullen hebben. Het gebruik van oledpanelen lijkt de belangrijkste oorzaak voor het wegvallen van miniledpanelen in tablets vanaf 2025.

Bij een miniledbacklight wordt net als bij een traditioneel full array local dimming-backlight gebruikgemaakt van ledjes die achter het scherm zijn verdeeld en in zones gedimd kunnen worden om zo het contrast te verbeteren. Bij miniledbacklights worden veel kleinere leds toegepast en ook veel meer leds, die daardoor in meer individuele zones gedimd kunnen worden. Daarnaast kan doorgaans een hogere piekhelderheid worden gehaald ten opzichte van reguliere backlights.