EA werkt aan patch voor issues met variable rate shading in Dead Space-remake

Electronic Arts werkt aan een patch voor de onlangs uitgebrachte remake van Dead Space om het geconstateerde probleem rondom variable rate shading op de PlayStation 5 te verbeteren. Ook krijgen pc-spelers de optie om deze techniek uit te zetten.

Een communitymanager van EA zegt op Reddit dat de ontwikkelaars bezig zijn met een patch voor de pc en PS5, maar daar is momenteel nog geen releasedatum voor bekend. De medewerker bedankt spelers voor hun geduld en hun hulp om het probleem te identificeren.

Onder meer John Linneman van Digital Foundry schreef op Twitter over de issues op de PlayStation 5. Middels enkele screenshots toont hij aan hoe vrs er toe leidt dat schaduwrijke delen van de getoonde wereld veel detail verliezen en ogenschijnlijk een veel lagere resolutie hebben dan de ingestelde gameresolutie.

Variable rate shading geeft ontwikkelaars de mogelijkheid om aan te geven naar welke delen van het beeld de meeste gpu-rekenkracht moet gaan. Het idee is dat er zodoende minder rekenkracht gaat naar delen van de gamewereld op de achtergrond of waar de speler niet rechtstreeks naar kijkt, waardoor het verlies aan detail en verfijning van die delen niet zo'n probleem is.

Daarnaast stelt Linneman dat de gammacurve niet helemaal goed is afgesteld, waardoor er een te harde overgang is van zichtbare details naar volledig donker. Volgens Linneman leidt dat tot de impressie van black crush. Bij dat fenomeen vallen er details weg in donkere of zwarte gedeeltes.

De remake van Dead Space verscheen vrijdag voor de pc, Xbox Series-consoles en de PlayStation 5. De survivalhorrorgame kwam oorspronkelijk uit in 2008 voor de PlayStation 3, Xbox 360 en de pc.