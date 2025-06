Dead Space Remake vertoont stotteringen op alle platformen en configuraties

De remake van Dead Space heeft te maken met kleine stotteringen in de framerates. Dat probleem doet zich voor op pc's, zelfs die met zeer krachtige hardware, maar ook op de consoles. Volgens Digital Foundry, die het euvel aan de kaak stelt, kunnen gebruikers er niets aan doen.

Volgens de analisten van Digital Foundry komt het probleem voor wanneer het spelerspersonage een deur nadert; op dat moment wordt de data voor de omgeving achter de deur alvast ingeladen, omdat de game geen laadschermen heeft. Dit gebeurt echter met zoveel data tegelijk dat het leidt tot een zeer korte verhoging van de frametimes, wat een stotter in het beeld veroorzaakt. Digital Foundry had ermee te maken met een Core i9 12900K en een RTX 4090. Op zwakkere systemen is het probleem nog nadrukkelijker aanwezig.

Hoewel het probleem zich op de PlayStation 5 en Xbox Series aan de hand van analyses van frametime en framerate niet vertoont, is het er toch wel. De consoles blijven gelijkmatig frames produceren, maar de animatie van de wereld staat wel een frame of twee lang stil, wat neerkomt op hetzelfde probleem, aldus Digital Foundry.

Het probleem is ook bekend van hitgame Elden Ring; die game heeft het ook, maar dan alleen de pc-versie. From Software heeft er nooit een fix voor uitgebracht, tot ergernis van spelers die een oog hebben voor die stotteringen.

De Dead Space Remake kwam op 27 januari uit voor pc, Xbox Series en PlayStation 5. Het origineel stamt uit 2008. De thirdpersonshooter heeft een scifihorrorthema en de ontwikkelaar is ditmaal Motive Studio, die eerder werkte aan Star Wars Squadrons en Battlefront II. Tweakers heeft een review van de game gemaakt.

Video begint op het punt waar DF de problemen behandelt