Vervanger van EA's Origin-launcher voor Windows verlaat bètafase

Gameuitgever Electronic Arts vervangt zijn Origin-launcher op Windows met de EA app, die de bètafase verlaat. De app lijkt sterk op Origin, maar moet vlotter werken. Daarnaast ondersteunt de EA app koppelingen met PSN, Xbox Live en Steam voor het vinden van vrienden.

EA zegt dat het de transitie 'zo simpel mogelijk' maakt voor Origin-gebruikers. "Tegen de tijd dat je een uitnodiging krijgt om over te stappen, zullen al je games en content, inclusief wat je al geïnstalleerd hebt, voor je klaarstaan in de EA app." Dat betekent echter niet dat geïnteresseerde gebruikers moeten wachten op die uitnodiging. De EA app is al langer te downloaden.

Opvallend is dat EA nog wel investeert in een eigen launcher, maar tegelijk daar ook van weggaat. In 2019 keerden EA-games bijvoorbeeld terug naar Steam. Veel daarvan vereisen nog wel Origin, wat ook automatisch start als je een EA-game opent vanuit Steam. Dat geldt echter niet voor bijvoorbeeld F1 2021 en ook de aankomende Dead Space-remake krijgt een 'native Steam-versie'.

In de online winkel van EA zijn niet alleen de games te vinden die het zelf ontwikkelt en uitgeeft. Ook andere uitgevers, zoals Warner Bros. Interactive Entertainment, THQ en Capcom hebben hun spellen op het platform te koop staan.