Vervanger van EA's Origin-launcher voor Windows verlaat bètafase

Gameuitgever Electronic Arts vervangt zijn Origin-launcher op Windows met de EA app, die de bètafase verlaat. De app lijkt sterk op Origin, maar moet vlotter werken. Daarnaast ondersteunt de EA app koppelingen met PSN, Xbox Live en Steam voor het vinden van vrienden.

EA zegt dat het de transitie 'zo simpel mogelijk' maakt voor Origin-gebruikers. "Tegen de tijd dat je een uitnodiging krijgt om over te stappen, zullen al je games en content, inclusief wat je al geïnstalleerd hebt, voor je klaarstaan in de EA app." Dat betekent echter niet dat geïnteresseerde gebruikers moeten wachten op die uitnodiging. De EA app is al langer te downloaden.

Opvallend is dat EA nog wel investeert in een eigen launcher, maar tegelijk daar ook van weggaat. In 2019 keerden EA-games bijvoorbeeld terug naar Steam. Veel daarvan vereisen nog wel Origin, wat ook automatisch start als je een EA-game opent vanuit Steam. Dat geldt echter niet voor bijvoorbeeld F1 2021 en ook de aankomende Dead Space-remake krijgt een 'native Steam-versie'.

In de online winkel van EA zijn niet alleen de games te vinden die het zelf ontwikkelt en uitgeeft. Ook andere uitgevers, zoals Warner Bros. Interactive Entertainment, THQ en Capcom hebben hun spellen op het platform te koop staan.

Releaseversie EA app Releaseversie EA app

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 07-10-2022 14:34 56

07-10-2022 • 14:34

56

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Reacties (56)

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lazershark 8 oktober 2022 17:54
Kan niet zeggen dat ik een fan ben van deze EA launcher.

Sinds een jaar ofzo overgechakeld van Origin. Werkt behoorlijk buggy. Wil soms niet opstarten. Vraagt steeds om opnieuw in te loggen, blijft maar zeuren over inloggen met Game Pass, terwijl ik al 6 maand geen game pass meer heb. Games die ik daarnaast gewoon gekocht heb, zeuren dan toch nog over game pass. Het "aantal uur gespeeld" vanaf Origin wordt ook niet overgedragen, en alle games starten terug vanaf nul.

Naast de bugs ben ik ook gewoon geen fan van de interface.

Origin was al nt mijn favo launcher, maar dit is nog erger.
Daniel. 7 oktober 2022 14:51
Leuk dat de EA games op Steam te koop zijn maar als het dan nog steeds Origin gebruikt is dat toch gek om hem dan via Steam te kopen. Meerdere launchers vindt ik vervelend maar ik koop de game voornamelijk ook op het platform wat van de uitgever is. EA games koop ik in Origin en Ubisoft games in Uplay.
Als Steam Origin of Uplay moet opstarten vindt ikzelf dat het toch het beste werkt in het platform waar het oorspronkelijk voor uit komt.
ADT_Phantom @Daniel.7 oktober 2022 15:01
Steam heeft soms een aanbieding die niet (op dat moment) op Origin is te krijgen. Verder maakt het geen verschil, je kan Origin zelf opstarten en dan de game, of Steam dit voor je laten doen.
Annihlator @ADT_Phantom7 oktober 2022 15:31
Sommige games (nfs:mw 2006 bijvoorbeeld) ondersteunen bij steam wél cloudsaves en bij origin niet 8)7
mrkrabs @Annihlator8 oktober 2022 10:55
Sinds wanneer is de originele Most Wanted digitaal verkrijgbaar?
Overigens is de game uit 2005 :P
hiostu @Daniel.7 oktober 2022 16:50
Ik wilde nog wel eens steam link gebruiken om spellen in de woonkamer te spelen. Echter als er een 2e launcher werd opgestart dan werkte dat heel erg vaak niet. Dus ik zou ook wel voorstander zijn van direct op kunnen starten via steam. Grotere kans dat het werkt.

Nu gebruik ik meestal gewoon Parsec.
supersnathan94 @hiostu8 oktober 2022 19:47
Het is ook vrij stom dat er nog weer een tweede launcher moet zijn voor iets simpels als een game starten.

Zie je ook bij Valorant en de Epic Game Store. Daardoor werkt auto update ook niet en juist dat is bij Valorant altijd geklooi. Dus doe dat alsjeblieft in de achtergrond een keer als het me toch niet boeit.
orvintax @Daniel.7 oktober 2022 18:11
Leuk dat de EA games op Steam te koop zijn maar als het dan nog steeds Origin gebruikt is dat toch gek om hem dan via Steam te kopen.
Ik weet dat ik in een niche hiermee zit. Maar voor mij als Linux gamer is het ontzettend fijn dat ze ook op Steam worden aangeboden. Proton werkt echt heel erg goed en gebruiksvriendelijk.

Ik zou ook misschien via iets als Lutris Origin games aan de praat kunnen krijgen, maar Steam geniet toch wel de voorkeur. :)
mathias07 @Daniel.7 oktober 2022 22:45
Steam heeft een standaard integratie voor de Playstation controller, Origin niet.
Vanwege die reden ken ik verschillende gamers die EA games via Steam kopen.
Gunneh @Daniel.8 oktober 2022 20:42
Vergeet niet dat Steam functies heeft die Origin niet heeft, zoals communities, workshops etc
Yzord 7 oktober 2022 15:16
Goh, investeerde EA maar eens in een samenwerking met Geforce Now 🙄 door hun kortzichtig beleid kan ik niet eens in de cloud EA games spelen.
YouKnowZMe! @Yzord7 oktober 2022 15:20
Hoezo? Ik kan gewoon bij een merendeel van mijn EA (Origin) games komen via Geforce Now.
lucade2210 @Yzord8 oktober 2022 12:52
Dan heb je volgens mij al erg lang geen geforce now meer gebruikt. Er is inmiddels al meer dan een jaar een partnerschap tussen Nvidia en EA en je kan - afgezien van een paar grote titels - bijna alle games via Origin starten. Ook al je EA play stuff.
SinergyX
7 oktober 2022 15:23
Wow.. eerste plaatje dacht ik gewoon de Epic client te zien, die is buiten de friendlist rechts vrijwel identiek.

Ik wordt echt zo moe van de vele launchers, die natuurlijk elk met eigen friendlist komt, met eigen account, eigen capture software, eigen download principes, eigen opslag ruimte, eigen (soms belachelijk hoog) geheugen verbruik. Natuurlijk standaard allemaal op auto-start. Zelfs EA games via Steam kopen, moet je origin client er tussen hebben zitten.
Tweakert99 @SinergyX7 oktober 2022 15:38
GOG galaxy werkt voor mij prima als verzamelpunt. Alles in een overzicht, al moet je nog wel de launchers geïnstalleerd hebben…
Wolfos
@SinergyX7 oktober 2022 20:34
Het probleem is eigenlijk de trend om al die sociale features aan een winkel te koppelen. Het zou natuurlijk bizar zijn als je een game bij de MediaMarkt koopt dat je niet met je vrienden kunt spelen die bij bol.com hebben gekocht maar dat gebeurt op de PC wel.
Power2All 7 oktober 2022 14:45
Heb juist deze launcher weg gepleurd.
Je kon een App niet repareren, dat moest via Origin, en ik zag dat dit nog steeds niet kan.
Ook het patchen was nogal onstabiel bij deze launcher, maar ik blijf nog wel bij Origin voor die paar games.
flippiej @Power2All7 oktober 2022 16:09
Ik had de nieuwe launcher toevallig vanochtend geinstalleerd, maar ik kan bv Battlefield V prima repareren via de EA launcher. Patchen kan ik nog geen uitspraken over doen.
Power2All @flippiej7 oktober 2022 16:11
Ah dus dat hebben ze eindelijk toegevoegd ?
Maar weer eens een keertje checken, maar kon laatste keer BF2042 niet repareren, omdat er een corruptie in zat, toen zei EA support, moet je maar Origin gebruiken haha.

[Edit]
https://answers.ea.com/t5...loaded-game/td-p/10323709
Zo te zien zit het er nog niet in hoor.
Laatste melding hiervan was juni, tenzij het na juni er eindelijk in is verwerkt ?

[Reactie gewijzigd door Power2All op 23 juli 2024 03:13]

Jorrie @Power2All7 oktober 2022 16:45
Ik kan me herinneren dat ik het in eerste instantie ook niet kon vinden maar op een gegeven moment de optie wel kunnen vinden.
Power2All @Jorrie8 oktober 2022 19:58
Kun je een screenshot ervan maken ?
Dan kan ik Origin vervangen weer voor deze launcher ;)
Jorrie @Power2All8 oktober 2022 20:06
https://imgur.com/a/QxbIaVc
Power2All @Jorrie9 oktober 2022 09:45
Dit is inderdaad goed om te weten.
Dank voor de informatie :)
kiddingguy 7 oktober 2022 14:38
Je kunt 'm kennelijk al downloaden, maar wat is het voordeel ervan t.o.v. wachten op je beurt?
mauricepwnd @kiddingguy7 oktober 2022 15:03
Ik moest hem gebruiken om games die ‘gratis’ op Xbox ultimate staan te kunnen spelen.
Atilim @kiddingguy7 oktober 2022 14:43
Werkt vlotter dan en tijdje terug had ik met Origin zelf echt een beetje @@#$%.
EA Desktop is gewoon beter behalve dat tijdens de beta versie je soms spellen miste.

[Reactie gewijzigd door Atilim op 23 juli 2024 03:13]

m.z @Atilim7 oktober 2022 15:30
Op dit moment duurt opstarten erg lang, maar tijdens de beta miste je nog wel meer dan spellen (draai nu 12.17.0):

1. Verifiëren van bestanden (zou volgens hun roadmap aanwezig zijn? https://trello.com/c/SY6BKXZk/539-repair-games)
2. Joinen in lobbies
3. Games installeren ging vaak niet of blijft lang tijdens voorbereiding laden, voordat de download begint.
4. Hun eigen Road map (Trello) is zelfs niet up-to-date: https://trello.com/b/tSV7CSSH/ea-app-roadmap
5. Om de havenklap moet de app opnieuw linken met mijn Xbox-account

[Reactie gewijzigd door m.z op 23 juli 2024 03:13]

Jorrie @m.z7 oktober 2022 16:44
Ik moest in de beta periode ook zovaak weer inloggen, vergat om de haverklap mijn inloggegevens.
lenwar @Atilim8 oktober 2022 10:15
Dat is niet mijn ervaring met de bèta’s. De bèta’s waren allemaal (nog) trager met opstarten, opende nooit bij m’n game-bibliotheek en kostte meer moeite om volledig af te sluiten (er bleef altijd wel een één of andere proces draaien dat ‘op de achtergrond dingen wilde/moest doen’

Ik ga vanmiddag is kijken naar de huidige versie, maar de bèta’s was ik niet van onder de indruk. (Functioneel en qua ontwerp)

Edit: Ook waren niet alle spellen beschikbaar om een één of andere reden.

Edit:
Zojuist EA Desktop geïnstalleerd en zeker een verbetering ten opzichte van de bèta's. Hij heeft weliswaar ongevraagd Origin van m'n computer afgehaald (en de snelkoppelingen in m'n startmenu laten staan), maar volgens mij is hij een stuk sneller dan de bèta's.

Ik ben echter nog altijd niet heel enthousiast over EA Desktop. Zeker niet ten opzichte van andere andere launchers:

De opstarttijden op mijn PC - niet het snelste beestje van de wereld, maar wel dus allemaal op hetzelfde apparaat na een reboot.
Ik heb op een hele 'lompe manier' gemeten door tegelijk op 'enter' te drukken in m'n startmenu en op een knop op m'n telefoon te drukken. Ik stopte hem wanneer het beeld 'klaar was met laden'. (dus dat het volledig bruikbaar was). Vooral GOG Galaxy start een beetje vreemd. Dan zie je eerst je titels en daarna komt het menu er links pas volledig bij.
Ik heb puur gekeken naar de hele seconden op m'n telefoon. Dus als er 16.39 of 16.86 seconden stond heb ik gewoon 16 seconden gepakt. Het gaat tenslotte om 'ongeveer'.

EA Desktop: 23 seconden - Begint altijd in 'Home' - niet aan te passen en laat een achtergrond proces draaien (EA Background Services) na het afsluiten - ook niet aan te passen
Epic Games store: 22 seconden - Begint in de winkel - niet aan te passen
---
Ubisoft Connect: 17 seconden - Begint in m'n spelbibliotheek - aan te passen
GOG Galaxy: 12 seconden - Begint in m'n spelbibliotheek - aan te passen
Steam: 7 seconden - Begint in m'n spelbibliotheek - aan te passen

[Reactie gewijzigd door lenwar op 23 juli 2024 03:13]

Xfade @kiddingguy7 oktober 2022 17:15
Dat je hem nu al hebt.
nzall 7 oktober 2022 14:45
Als ik een EA spel heb op Steam dat de vorige keer nog Origin open deed als extra launcher, zoals Mass Effect Legendary Edition, gaat het dan deze keer de EA app openen? Want EA had het zodanig geconfigureerd dat de Origin app en de EA app niet tegelijk open konden, en dat was tamelijk vervelend.
BoogyBas 7 oktober 2022 14:57
Zal vanavond eens kijken, laatste keer dat ik hem opstarte miste redelijk veel games omdat die via steam of andere platformen aangeschaft zijn. Lijkt mij niet de bedoeling dat ik die ineens niet meer kan spelen omdat ze nu hun EA desktop app willen promoten/pushen.
Linksquest Moderator Spielerij
7 oktober 2022 15:51
Ik heb de Bèta een half jaar geleden getest, zag er wel aardig uit, maar vond toen wel dat er nog werk aan was, ben daarna ook weer terug gegaan naar de normale launcher, ben wel benieuwd hoe hij nu is.
Tenaya 7 oktober 2022 14:41
Is dit de EA Play app?
AkkelDeFakkel @Tenaya7 oktober 2022 14:43
Nee de EA Desktop app.
LOTG @Tenaya7 oktober 2022 14:58
Volgens mij is er geen specifieke EA Play app. Dit is gewoon de "EA" app. Deze ondersteunt EA play abbonementen dus je kunt filteren op spellen die binnen een specifiek abbo vallen en gewoon installeren.

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