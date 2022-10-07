TikTok voegt videobewerkingstools toe aan app

TikTok voegt nieuwe, uitgebreidere tools toe voor het bewerken van video's. Gebruikers kunnen videoclips, geluiden en afbeeldingen voortaan rechtstreeks vanuit TikTok aanpassen, zonder daarvoor een externe app te hoeven gebruiken.

Het socialemediaplatform beschikte al over enkele basistools om video's te bewerken, maar met de komst van de update zijn er meer bewerkingsmogelijkheden toegevoegd. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om videoclips op te splitsen in de app zelf en om video's te stapelen. Ook moet het nu eenvoudiger zijn om tekst en audio toe te voegen aan video's en deze te bewerken.

TikTok maakt het nu ook mogelijk om de afspeelsnelheid van video's aan te passen. Verder is er nu een optie om picture-in-picture-overlays toe te voegen en kunnen individuele clips gedraaid worden of erop worden ingezoomd. Daarnaast is er een fotomodus toegevoegd, waarmee gebruikers afbeeldingen kunnen toevoegen aan een carrousel. De afbeeldingen worden vervolgens na elkaar weergegeven in een video.

Volgens het dochterbedrijf van ByteDance moeten deze nieuwe tools gebruikers 'meer creatieve vrijheid' bieden. Verder is het voortaan mogelijk om langere omschrijvingen te plaatsen bij video's en in de nieuwe fotomodus, met een maximum van 2200 tekens per post. Zo moeten gebruikers 'meer ruimte krijgen om zichzelf te uiten'. De update is nu beschikbaar.

TikTok videobewerking
Beeld: TikTok

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 07-10-2022 13:09 6

07-10-2022 • 13:09

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Reacties (6)

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Leco 7 oktober 2022 13:57
Is dit niet gewoon capcut wat in tiktok is gebouwd?
Roykuh @Leco7 oktober 2022 15:11
Volgensmij wel, lijkt er wel op.
Leco @Roykuh7 oktober 2022 15:27
Het is dus hetzelfde, maar met limited features vergeleken met capcut.
nils7 7 oktober 2022 13:54
Oh mijn partner had dit al een tijdje.
Maar ik niet.
mrbullet 7 oktober 2022 20:50
Volgens WSJ "Het operationele verlies van ByteDance bedroeg 7,2 miljard dollar".
Het ontwikkelen hiervan mocht dus wat kosten.
gorgi_19 @mrbullet9 oktober 2022 17:24
Alle investeringen / ontwikkelkosten vallen niet onder het operationele verlies. Die zullen geactiveerd worden en buiten de resultatenrekening omgaan.

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