Gerucht: TikTok gaat vanaf volgende week spelletjes aanbieden

TikTok zou vanaf volgende week spelletjes aanbieden, naast video's. Dat meldt The Financial Times. Het sociale medium zou dat gaan promoten met een tabblad in de app, om zo gelijk veel gebruikers te bereiken.

De spelletjes zouden speelbaar zijn in een browservenster dat zich opent in de in-app browser, meldt Financial Times. Het zou gaan op simpele spelletjes die viraal zouden moeten gaan via het eigen platform. Daardoor zou het bedrijf snel veel spelers willen bereiken.

TikTok-moederbedrijf ByteDance heeft een evenement gepland staan voor volgende week woensdag, waarin het spreekt over games. Dat gaat volgens het bedrijf over 'waarom grote gamereleases een marketingstrategie zijn geworden en hoe TikTok een belangrijke rol speelt in het succesvol maken van die games'. Dat lijkt vooral gericht op grote game-uitgevers en onder meer EA en 2K spreken op dat evenement.

TikTok biedt in zijn Chinese versie van de app games aan sinds 2019, terwijl er eerder dit jaar testen waren in diverse landen. Intussen heeft het bedrijf de release voorbereid, doordat moderators die normaal video's beoordelen nu de spelletjes hebben uitgeprobeerd. TikTok heeft het bericht niet bevestigd of ontkend.