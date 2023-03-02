'TikTok verdient meer met in-app aankopen dan andere sociale media bij elkaar'

TikTok zou meer verdienen aan in-app aankopen dan alle andere sociale media bij elkaar. Dat claimt analistenbureau Apptopia op basis van eigen cijfers. TikTok-gebruikers gaven per maand meer dan 100 miljoen dollar uit in de app.

Dat is veel meer dan andere sociale media, zo blijkt uit de cijfers van Apptopia. Waar TikTok maandelijks boven 100 miljoen dollar zit, zit bijvoorbeeld Snapchat rond 3 miljoen per maand. Facebook zit rond 4 of 5 miljoen dollar per maand en Instagram brengt per maand minder dan een miljoen dollar binnen voor Meta. Twitter zat eind vorig jaar ook ver onder een miljoen dollar per maand.

De inkomsten uit in-app aankopen zijn een mogelijk nieuw verdienmodel voor sociale media, nu vooral op iOS de inkomsten uit advertenties het afgelopen jaar zijn teruggelopen. Dat komt door de pop-up om toestemming te vragen voor tracking. Daardoor kunnen de apps minder gerichte advertenties verkopen en die zijn voor adverteerders dus minder waard.

De inkomsten komen uit abonnementen en uit eenmalige uitgaven zoals ondersteuning voor favoriete makers. TikTok verdient zijn geld via in-app aankopen met giften voor videomakers van gebruikers, net als Instagram. Snapchat en Twitter hebben abonnementen.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-03-2023 11:51 89

02-03-2023 • 11:51

89

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Reacties (89)

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Oon 2 maart 2023 11:54
Tiktok heeft ook wel éch veel MTX. Zie de vele video's op het internet van streams waar mensen tot 10 miljoen moeten tellen en je kunt betalen voor een emoji die 2 seconden op het scherm komt om ze weer een miljoen terug te zetten, die kinderen verdienen gewoon bakken met geld door te doen alsof ze het erg vinden. Vaak zijn het nog opgenomen clips en geen livestreams ook.
En op iedere verkoop verdient Tiktok weer een beetje, dus wel logisch dat ze zoveel meer omzet hebben.
GekkePrutser
@Oon2 maart 2023 11:57
Zie de vele video's op het internet van streams waar mensen tot 10 miljoen moeten tellen en je kunt betalen voor een emoji die 2 seconden op het scherm komt om ze weer een miljoen terug te zetten
Wat een geweldig zinvolle invulling van je tijd en geld! Ik kan me voorstellen dat de mensen die hier naar kijken en in investeren een enorm vervullend leven hebben. Ik mis duidelijk heel veel doordat ik TikTok niet gebruik :')

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 18:57]

Bas_f @GekkePrutser2 maart 2023 13:23
Nu je het zegt inderdaad. Ik ga ook maar snel een TikTok-accountje aanmaken, want dit wil ik niet missen. ;)

Maar heel veel anders dan naar een voetbalwedstrijd kijken is het toch niet? Dan kijk je ook naar 22 mannen/vrouwen die aan het werk zijn en een spelletje met elkaar spelen. Nu kijk je naar andere kinderen die een spelletje doen, of iets anders geks. Ik snap er ook de lol niet van, maar kennelijk ben ik een van de weinigen.
gimbal @Bas_f2 maart 2023 14:06
Die wedstrijd is na 1.5/2 uur wel voorbij echter en dan ga je wat anders met je leven doen. Waarschijnlijk bier drinken en er met zoveel mogelijk andere mensen over praten. Daarnaast zit je niet in een gruwelijk ongezonde houding ernaar te kijken.

Appels en peren.
jpsch @gimbal2 maart 2023 16:52
Voorbeschouwing, nabeschouwing. VI volgen, aan voetbal kun je veel tijd besteden.
GekkePrutser
@Bas_f3 maart 2023 10:46
Ik vind voetbal ook totale tijdverspilling ja. Sowieso elke sport om te kijken (inclusief gaming).

Zoiets vind ik alleen leuk om zelf te doen (voetbal dan specifiek niet overigens want ik ben geen teamsporter), dat mensen graag anderen zien spelen snap ik ook niet.

Maargoed bij sport heb je tenminste nog een spelelement waarbij vaardigheid van belang is.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 18:57]

alex4allofyou @GekkePrutser3 maart 2023 13:04
Elke vorm van entertainment is intrinsiek gezien verspilling van tijd. Maar de vreugde die het brengt kan wel veel brengen en belangrijke taken verlichten.
PinusRigida @GekkePrutser2 maart 2023 13:35
[...]


Wat een geweldig zinvolle invulling van je tijd en geld! Ik kan me voorstellen dat de mensen die hier naar kijken en in investeren een enorm vervullend leven hebben. Ik mis duidelijk heel veel doordat ik TikTok niet gebruik :')
Het is zoals fidgetspinners: compleet nutteloos, zinloos, onnozel... maar zolang er een publiek voor is en er geld mee te verdienen is, zal het een ding blijven... maar niks is eeuwig.

Verder denk ik er hetzelfde over als jij en moet telkens ongelooflijk met m'n ogen draaien als ik dingen als dit lees "mensen die zich bezig houden met constant zichzelf te filmen en dingen te doen als tot 10 miljoen tellen en anderen die hiernaar willen kijken en zelfs geld in steken" ik ben er nog niet uit welk van de 2 ik het meest absurde vind.
Douweegbertje @GekkePrutser3 maart 2023 09:20
Tja, draai het eens om. Wat zouden hun er van vinden om jezelf "GekkePrutser" te noemen, om vervolgens de tijd te nemen om een sarcastisch stukje te schrijven in een reactie veld over wat wel/niet zinvol is. Vervolgens komt "Douweegbertje" die daar dan weer een nutteloze reactie over maakt.

Ik denk dat genoeg mensen ons ook enorm kansloos zou vinden wat dat betreft :+
D-Ed @Oon2 maart 2023 12:23
Mijn dochter is af en toe nog steeds boos op ons omdat ze geen TT account mag.. Als ik dit zo lees ben ik (alweer) blij met het af en toe voet bij stuk houden... Allemachtig wat een treurnis hebben die kids van tegenwoordig mee te maken..
moonlander @D-Ed2 maart 2023 13:22
Je kunt het wel verbieden, maar die kids zoeken het dan uiteindelijk zelf wel op. Is het niet thuis dan wel bij vriendjes/vriendinnetjes.
D-Ed @moonlander2 maart 2023 13:27
Ik heb zo'n uniek kind die af en toe ook nog met de ouders praat over wat ze meemaakt en er is zelfs een vertrouwensband.. Ik denk dat als ze een filmpje heeft gekeken waar kids tot 10 miljoen moeten tellen ze het ons ook wel verteld.

En zo niet dan ben ik blij dat ze actief op twee sporten zit en aan haar beweging/ander plezier toekomt ;)
PVDK007 @D-Ed2 maart 2023 13:54
Deze comment _/-\o_
Ik heb zo'n uniek kind die af en toe ook nog met de ouders praat over wat ze meemaakt en er is zelfs een vertrouwensband..
Dat heb ik dus ook. Ik zie soms ouders die echt alleen maar met die kut telefoon bezig zijn. Lopen ze achter een kinderwagen de hele weg met hun mobiel. Ik snap dat echt niet.
D-Ed @PVDK0072 maart 2023 14:08
Sja.. Die dame van ons mocht één social platform installeren toen ze een mobiel kreeg, moest ze ons eerst overtuigen door met drie suggesties te komen en dan gingen we er daar samen eentje van kiezen (TikTok hoefde ze sowieso niet mee aan te komen). Uiteindelijk bij Instagram uitgekomen omdat we dachten/hoopten dat ze daar nog eens wat creatiefs op zou plaatsen.

Is redelijk gelukt overigens, na een klein jaartje heeft ze er wel Snapchat bij 'gekregen' ivm 'goed gedrag' ;)
Cerberus_tm @D-Ed2 maart 2023 23:22
Hoe weet U of ze niet ergens buiten Uw zicht niet nog een andere webdienst gebruikt?
D-Ed @Cerberus_tm2 maart 2023 23:51
.,

[Reactie gewijzigd door D-Ed op 23 juli 2024 18:57]

JackJack @moonlander2 maart 2023 14:45
Ah ja, de makkelijke "Maar hunnie doen het ook!" uitweg.
Op deze manier kun je alles wat krom is recht praten.

Neemt niet weg dat dit een gevaarlijke ontwikkeling is voor kinderen.
Ikzelf probeer het ook zo veel mogelijk te vermijden, in wat D-Ed ook al aangeeft. Communiceer het met je kind. Let uit waarom en hoe. Misschien dat ze dit nu nog vervelend vinden, maar op latere leeftijd zijn ze je (hopelijk) dankbaar.

Je hoeft echt niet alles te verbieden. Maar een beetje grenzen trekken zou niet minder dan vaste koek moeten zijn voor elke ouder. Als ik om me heen kijk naar hoeveel kids al van jongs af aan vastgelijmd zitten aan hun telefoon/tablet ben ik blij dat het ook nog anders kan!
Inverted_World @moonlander2 maart 2023 14:51
En in dit nieuwsbericht is de topcomment weer dat ouders verantwoordelijkheid moeten dragen...

nieuws: Minderjarigen op TikTok krijgen herinnering om te stoppen met kijken ...

Tiktok komt er hier ook gewoon niet in. Er bestaat gelukkig nog zoiets als communicatie met elkaar in plaats van een social media verslaving opbouwen.

"Anders doen ze het wel ergens anders" is wel echt een makkelijk excuus om alles maar toe te laten en geen grenzen te trekken.

Als ik soms hoor wat kids tegen komen op Tiktok aan bizarre content, van geweld tot dierenmishandeling, tot de meest absurde 'challenges' no thanks, dat ga ik niet wegmoffelen onder 'dan doet ze het ergens anders wel'

[Reactie gewijzigd door Inverted_World op 23 juli 2024 18:57]

PVDK007 @D-Ed2 maart 2023 13:56
Dat vind ik dus ook en ik vind de wereld waarin ze opgroeien mede door Meta, Google, Microsoft enzovoort, echt triest worden. Zit ik van de week weer lekker in de bios (ik heb een pas :9 ) krijg ik vlak voor de pauze met een BeReal te maken voor me neus en wordt er achter me geroepen ''BeReal'' 8)7 |:(
willemd @Oon2 maart 2023 12:21
Wat is MTX?
Kwizz @willemd2 maart 2023 12:26
Afkorting voor microtransactions.
Zoop @willemd2 maart 2023 12:26
Microtransactions
foaly @willemd2 maart 2023 12:27
micro transaction
sdziscool @willemd2 maart 2023 14:52
Macrotransactie
desp @willemd2 maart 2023 15:58
microtransactiones
Mschrijver88 @willemd2 maart 2023 16:30
microtransactie
raro007 @willemd2 maart 2023 18:02
Dank door jou heb ik vandaag weer iets geleerd. :)
YoshiBignose @willemd3 maart 2023 09:58
darude sandstorm
thomas1907 @Oon2 maart 2023 12:27
Op tiktok komen ook heel vaak streams voorbij van (Amerikaanse) ouders die een kind hebben wat eigenlijk niks kan omdat ze ziek zijn (iets als een waterhoofd bijvoorbeeld), en daar de hele dag mee zitten te streamen om geld te verdienen. Dat kind ligt dan gewoon in de achtergrond een beetje te lijden..
En mensen doneren ook gewoon 8)7
Triblade_8472 @thomas19072 maart 2023 12:37
Dat is (helaas) toch logisch?

In Amerika kosten die kinderen bakken met geld, terwijl dat hier allemaal sociaal gedragen wordt.

Als het om je kind gaat, dan doe je een hoop stomme dingen om er goed voor te kunnen zorgen.
thomas1907 @Triblade_84722 maart 2023 12:48
Ik snap dat het allemaal heel duur is maar ik vind dat kinderen hier ook wel tegen beschermd mogen worden, net zoals die kinderen die allemaal gebruikt worden voor youtube kanalen om maar geld te verdienen. Meestal hebben die kinderen helemaal geen normaal leven.

Zie bijv.
https://www.youtube.com/watch?v=h6c61VHQc-Q
of
https://www.reddit.com/r/...kid_while_on_respiratory/

[Reactie gewijzigd door thomas1907 op 23 juli 2024 18:57]

Oon @thomas19072 maart 2023 13:03
Klinkt als kindermishandeling, maar ergens ben ik ook niet meer verbaasd :X
justgopown @thomas19072 maart 2023 13:22
dat doen ze ook met dieren, ik zie ook steeds een kat voorbij komen enzovoort....
MrE @Oon2 maart 2023 22:34
Tot tien miljoen tellen?
Volgens deze site zou dat zo'n drie jaar duren als je 16 uur per dag telt.
Om tot een miljoen te komen is iemand 89 dagen 16 uur per dag aan het tellen geweest.
Dat betekent dat je pas na drie maanden kan betalen om iemand een miljoen terug te kunnen zetten. Waar na je weer drie maanden moet wachten om een betaling te willen doen.
Ik zie het verdienmodel daarin niet zo, tenzij je iemand onder nul kan brengen, maar dan ben je met vier betalingen er al zeker van dat iemand een jaar bezig is om op 0 te komen. Die grap is er dan snel af lijkt mij.
Dus ik vraag mij af (ik kon zo 1,2,3 geen filmpjes van dit fenomeen vinden) wie zijn kind maanden lang 16 uur niets laat doen om te kunnen tellen en hoe je hier dan schat hemeltje rijk mee kan worden.
Oon @MrE2 maart 2023 23:06
Het gaat er ook niet om of het haalbaar is, het gaat erom dat de kijkertjes het idee hebben dat ze deze 'streamer' in de weg zitten door 'm geld te geven.
Hier een willekeurige video die een willekeurig voorbeeld laat zien, maar het is geen unieke situatie.
MrE @Oon4 maart 2023 22:31
Dank voor de link.
Ik had wel verwacht dat het ongeveer op die manier zou gaan, maar dat het zo overduidelijk fake is en er toch mensen (kinderen) zijn die hier geld aan geven, zelfs als het zo ongelofelijk duidelijk is dat het nep is is vind ik schokkend.
demonite 2 maart 2023 11:58
Nou.. zo slecht is het dus nog niet gesteld met de wereld als we elke maand 100 miljoen dollar door de plee spoelen.
NoSugar @demonite2 maart 2023 12:12
Door de plee zou ik het niet noemen. De Chinese overheid kan dit geld goed gebruiken voor het investeren in afluisterapparatuur en wapenontwikkeling. :-)
Somoghi @NoSugar2 maart 2023 12:36
Zat die niet in de app ingebouwd? :+
En geld verdienen met de app en data harken is toch wel een succesformule gebleken }>
loki504 @demonite2 maart 2023 12:07
Op 800 miljoen gebruikers moeten elke 8 gebruikers onderling 1 euro uitgeven of 12,50 dollar cent per gebruiker dat is toch niet zo veel. En als je daarmee ook nog eens je favoriete content creator kan spekken is dat helemaal mooi meegenomen.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 23 juli 2024 18:57]

Alxndr @demonite2 maart 2023 12:55
We spoelen wereldwijd maandelijks een veelvoud van 100 miljoen letterlijk door de WC in de vorm van wc-papier...

Ik denk zelfs dat de kosten voor electriciteit voor het gebruiken van tiktok hoger zijn.
demonite @Alxndr2 maart 2023 15:06
Ja, dat is een goeie idd. Nou ben ik wel benieuwd naar de totale kosten van tiktok (en evt andere social media). Ik denk dat we er flink van zouden schrikken. Zeker als je nagaat wat je nog meer van dat bedrag zou kunnen doen.
TWeaKLeGeND @demonite2 maart 2023 14:31
Dat zie je verkeerd. Die 100 miljoen was ook alleen maar beschikbaar omdat die eerder door anderen 'door de plee is gespoeld'. Huisvesting medicatie en voeding, dat zijn de zaken waarvan je kan zeggen 'ja dat moet echt' en juist in die categorieën verdwijnt dat geld heel veel vanuit het 'bij elkaar door de plee spoelen' circuit.
Dark Angel 58 2 maart 2023 12:11
Dat is wel vreemd... welke leeftijdsgroep geeft veel geld uit?
Want ik vind het wel zorgwekkend omdat er veel jonge gebruikers op TikTok zitten... en ik zie ook veel boze ouders omdat hun kinderen zo veel geld aan TikTok uitgaven?
SinergyX @Dark Angel 582 maart 2023 12:16
2 euro voor een frietje met of 2 euro of een "notice me senpai" bij je favoriete tiktokker, keuzes...
Tweakwondo @SinergyX2 maart 2023 12:21
waar haal je tegenwoordig nog een frietje voor twee euro :+
Dwarlorf @Tweakwondo2 maart 2023 12:27
Nergens daarom geven ze het maar uit op TikTok.
Iblies
@Tweakwondo2 maart 2023 12:30
Het is een best vaak gebruikte phrase;
koop een koffie (starbucks 😬) of drankje voor mij.
Dan heb je het al gauw over 2 tot 3 dollar/euro.


Het concept er achter is wel te begrijpen omdat het op zo’n live soms gezelliger is dan in de werkelijkheid.
gimbal @Tweakwondo2 maart 2023 14:14
Bij mijn buurt snackbar, krijg een zak friet waar twee mensen van kunnen eten. Je moet het wel bestellen om mee te nemen, want...

niet als je er saus bij neemt, daar zitten de woekermarges. 50 cent voor een kwak frietsaus (niet mayonaise he... frietsaus. 50% water). Ding dong. Gelukkig is saus heel erg makkelijk in voorraad te houden, bederft haast niet dat spul.
Triblade_8472 @Dark Angel 582 maart 2023 12:41
Je moet je afvragen of het wel veel geld is, per persoon dan.

Ik kan 2 euro best missen, en als 50 miljoen mensen dat ook kunnen, zit je zo aan de 100 miljoen toch?

Net opgezocht, TT heeft maandelijks 1 miljard actieve gebruikers. Hiervan is 39% tussen de 18 en 24 jaar.

Ik blijf het een vreselijk product vinden, maar objectief gezien is het relatief weinig geld pp volgens mij.
Verwijderd @Triblade_84722 maart 2023 13:27
Bij mtx geld nagenoeg altijd de 80/20 regel. 20% van de gebruikers zorgen voor 80% van de omzet.
Triblade_8472 @Verwijderd2 maart 2023 14:17
Dat zijn dan 200 miljoen mensen. Dat is dus 50 cent p.p.

Valt nog steeds niet tegen.
- peter - 2 maart 2023 11:59
Is t niet zo dat TikTok 50% rekent qua inhouding? Absurd veel.
detheavn @- peter -2 maart 2023 12:08
Bij YouTube is dat niet veel anders. Daar is de ad-revenue split voor Youtube & Content Creator een 45% - 55% split en voor YouTube shorts is dat 55% - 45%.
vanthome @- peter -2 maart 2023 12:29
Kan even geen link vinden, maar meen mij te herinneren dat voor live gifts meer dan 80% procent naar tiktok ging. Maar zoals ik zei kan er geen bron voor vinden, weet wel dat mensen van TikTok naar YT gaan en niet andersom voor inkomsten.

Ook heb ik wel is gezien dat mensen dollars krijgen qua ad revenue op toch wel goed bekeken videos. Moet ik wel toegeven dat ik eigenlijk nooit ads zie, dus dat is niet zo gek.
nils7 @- peter -2 maart 2023 12:31
je houdt 30% zelf over
JDx 2 maart 2023 12:08
Ik heb er wel eens op gekeken, maar hoe dan, ik ben nog nooit iets van betalen tegen gekomen?
Silent7 @JDx2 maart 2023 12:30
Net wat o gekeken en bij live dingen kunnen mensen allerlei dingen sturen (bijv roos 1 credit, glimmende schelp 100 credits, en die credits moet je dan eerst kopen.) Wist het ook niet, en geloof het verder wel :)
JDx 2 maart 2023 12:09
En Twitch?
Risce @JDx2 maart 2023 12:54
Twitch heeft een aantal manieren om geld te verdienen, waaronder in-app aankopen ("bits") maar wordt niet gezien als 'social media' maar als een 'streamer'.
jaenster 2 maart 2023 12:19
Dit zou wel negatief beoordeeld worden door mensen omdat het specifiek over tiktok gaat.

Maar ik denk dat het een goede ontwikkeling is dat mensen betalen voor diensten, en dat niet de hele wereld aan elkaar hangt van advertenties. Het is jammer dat uiteindelijk, tiktok net zo privacy onvriendelijk is als facebook (als het niet erger is). Los daarvan, is het een goede trend dat mensen betalen voor producten.
Dwarlorf @jaenster2 maart 2023 12:35
Ja het is ook niet helemaal zo vreemd tegenwoordig. Ik snap de haat ook niet zo. Op Patreon bijvoorbeeld zitten heel veel mensen die op die manier geld verdienen, bijvoorbeeld hobbymatig. En waarom zou het wel raar zijn om voor die content te betalen maar niet raar om het aan Netflix uit te geven?
JDx @jaenster2 maart 2023 12:49
Ik wil een streamer best helpen, maar 4 euro per maand waarvan in veel gevallen 2 naar Twitch gaat vind ik gewoon veel. Lees net ergens dat TikTok ook 50% pakt.

Heb wel 1 sub per maand vanwege Amazon Prime en die kies ik ook altijd zorgvuldig uit.

Verder moet ik het hebben van de 100'en gifted subs, sommige mensen hebben blijkbaar geld over.
jaenster @JDx2 maart 2023 12:55
Ja ik vind het ook schofterig dat zulke bedragen worden ingehouden. Ik snap dat een platform twitch geld kost, al vermoed ik dat ze spot goedkope hosting hebben bij AWS ten opzichte van andere klanten van AWS. Het loopt wel de spuigaten uit.

Bij patreon gaat iets van 10% naar het platform, dat vind ik ook erg veel voor een platform die en paar payment providers aan elkaar knoopt, maar helaas is dat een lage fee in deze wereld.
scholtnp @jaenster2 maart 2023 13:45
Bij patreon gaat iets van 10% naar het platform...
Als de content creators dat te veel vinden kunnen ze overstappen naar Liberapay, waar je zelf bepaald wat je de inzamelaar gunt. Het is geheel open source, dus mocht je vinden dat je geld niet goed besteed wordt dan zet je zelf zo'n site op.
JDx @jaenster2 maart 2023 14:20
Ach 10% is prima, DeviantArt pakt volgens mij 20% voor een premium download.

Oh nee die hebben het net verlaagd naar 5% en sommige dingen 0% nice.

[Reactie gewijzigd door JDx op 23 juli 2024 18:57]

TWeaKLeGeND @jaenster2 maart 2023 14:34
Uhh... Dit heeft niks te maken met betalen voor tiktok de dienst noch over niet het product zijn (ofwel advertenties). TikTok haalt nog altijd veel meer binnen aan advertentie inkomsten dan aan deze 'credits' verkopen. Ik zou deze trend eerder een gezwel noemen dan iets goeds.

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 23 juli 2024 18:57]

Dostar 2 maart 2023 13:05
Een tijdje heb ik een anoniem TikTok account aangemaakt, puur om te kijken wat er zo verslavend aan zou moeten zijn. Voor mijzelf vond ik er eerlijk gezegd weinig aan, maar er vielen mij wel een paar enge zaken op.

Mijn account had ik als leeftijd 42 opgegeven, dus had verwacht geen dansende kinderen te zien in uitdagende kleding... na 10 keer scrollen kwam ik toch al heel erg snel op dit soort live streams. Waar kinderen liegen om hun leeftijd, zeggen dat ze 18 zijn, maar je duidelijk ziet dat ze 14 tot 16 jaar oud zijn.

Nog enger waren enorm veel volwassen mannen die dit soort streams kijken en digitale cadeautjes geven aan deze jonge meisjes en jongens... (Simpen).
Ook viel me op dat er volwassen mannen waren van 50+ jaar oud, die content maken gericht naar kinderen. En dan vooral de volwassen man die graag seksuele voorlichting wil geven aan kinderen door middel van filmpjes/live waarin vragen beantwoord worden.

Ik heb zelf gelukkig geen kinderen, maar als ik ze had, zou ik ze TikTok verbieden juist om deze redenen.

Verder heb ik wel een Instagram account waar ik series, films, verzamelingen volg en zelf spullen post die ik verzamel. Kom zo leuk in contact met mensen die dezelfde hobby's en interesses hebben. Op TikTok mis ik toch juist dat soort content. Maar kom je wel hele toxic communities tegen waar mensen elkaar uitschelden, lopen te trollen, etc.

TikTok mag dus wat mij betreft meer gaan richten op moderaten van content en in het vizier brengen van potentiële pedofiele mannen die zich richten op kinderen en hierin ook echt actie in ondernemen richting politie/justitie.
Liever nog zou ik zien dat TikTok EU breed verboden wordt, net zoals nu diverse torrent websites e.d. "niet meer" toegankelijk zijn voor de gemiddelde persoon.
Natuurlijk ligt ook een heel groot stuk bij de ouders, al doen kinderen in de pubertijd helaas veel stiekem.
Dark Angel 58 @Dostar2 maart 2023 17:22
Interessant om te lezen... en ik heb opmerkingen:
In China is de controle juist veel strenger, omdat ze daar "puntensysteem" hebben, bijvoorbeeld als je in de straat goed gedraagt of de anderen graag helpt, krijg je meer voorrang tot de Chinese services.
Maar als je niet gedraagt, krijg je strafpunten en ook minder toegang tot de Chinese services, bijvoorbeeld je kunt niet meer geld lenen of je krijgt veel minder voorrang in ziekenhuis. Best wel een wreed systeem, maar op die manier gedragen de chinezen goed.
En in Europa is er daarom geen controle. Ze hebben helemaal vrij spel, iedereen mag gewoon zijn leeftijd liegen. Daarom heb je dat gezien. Dat is juist meer zorgwekkender... misschien kan EU ook beter ook een soort puntensysteem gaan ontwikkelen, want daarna gaan de Europese bevolking goed gedragen. En dan zie je wanpraktijken niet meer in TikTok terug, omdat we daarna ook verplichte online id moeten gebruiken (oh oh oh daar gaat je anoniem, zo controleert het overheid of je goed gedraagt... En ja... ze zijn daarmee ook beetje begonnen... zie nieuws over Yivi). Had je het ook door?

TikTok verbieden zou niet helpen, want je moet ook Twitter, Instagram, Facebook, Youtube en hele rataplan verbieden :')
LeroyBrown84 @Dark Angel 582 maart 2023 22:33
Hey keyboard hero! Jij bent goed maf zeg! |:(
Dark Angel 58 @LeroyBrown843 maart 2023 02:35
Maakt het je niet bang dat ze jou gaan volgen? Je moet wel beseffen dat in de toekomst overheids AI iedereen gaat volgen ook al ze hard ontkennen dat ze het doen. Denk maar aan tv serie Westworld… misschien had je door dat de aardse bevolking in opstand kwamen nadat ze erachter waren gekomen dat ze door AI gevolgd werden en dat ze door AI soms erg zwaar benadeeld werden.
Menesis 2 maart 2023 13:21
TikTok verdient zijn geld via in-app aankopen met giften voor videomakers van gebruikers
Nou lekker dan, hoeveel snoept TT van de giften af dan?
litebyte
2 maart 2023 13:48
Zoals bij veel grote social media platformen zijn de gebruikers niets meer dan de grondstof voor hun product.
gimbal @litebyte2 maart 2023 14:45
Als je niet eens de moeite neemt om te proberen een punt te maken dan vind ik het vrij lastig om te beredeneren waarom je zou denken waarom deze gepapegaaide boodschap hier van toepassing is.
litebyte
@gimbal2 maart 2023 17:54
Het punt is duidelijk denk ik. Het is geen gepapegaai (dat kan een opmerking zijn dat jij als gebruiker het product bent) Je bent als gebruiker nog niet eens het product, je bent niets meer dan grondstof, althans je (prive)data en daar draait alles om.

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