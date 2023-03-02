'TikTok verdient meer met in-app aankopen dan andere sociale media bij elkaar'

TikTok zou meer verdienen aan in-app aankopen dan alle andere sociale media bij elkaar. Dat claimt analistenbureau Apptopia op basis van eigen cijfers. TikTok-gebruikers gaven per maand meer dan 100 miljoen dollar uit in de app.

Dat is veel meer dan andere sociale media, zo blijkt uit de cijfers van Apptopia. Waar TikTok maandelijks boven 100 miljoen dollar zit, zit bijvoorbeeld Snapchat rond 3 miljoen per maand. Facebook zit rond 4 of 5 miljoen dollar per maand en Instagram brengt per maand minder dan een miljoen dollar binnen voor Meta. Twitter zat eind vorig jaar ook ver onder een miljoen dollar per maand.

De inkomsten uit in-app aankopen zijn een mogelijk nieuw verdienmodel voor sociale media, nu vooral op iOS de inkomsten uit advertenties het afgelopen jaar zijn teruggelopen. Dat komt door de pop-up om toestemming te vragen voor tracking. Daardoor kunnen de apps minder gerichte advertenties verkopen en die zijn voor adverteerders dus minder waard.

De inkomsten komen uit abonnementen en uit eenmalige uitgaven zoals ondersteuning voor favoriete makers. TikTok verdient zijn geld via in-app aankopen met giften voor videomakers van gebruikers, net als Instagram. Snapchat en Twitter hebben abonnementen.