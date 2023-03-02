LineageOS voegt ondersteuning toe voor meer dan vijf jaar oude LG V30

Customrom LineageOS krijgt ondersteuning voor de meer dan vijf jaar oude LG V30. Het is de eerste nieuwe LG-telefoon die officiële ondersteuning krijgt in meer dan zes jaar. LG maakt sinds enige tijd geen nieuwe telefoons meer.

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LG V30

De downloads van LineageOS voor de V30 zijn er nog niet, maar de ondersteuning is al wel te zien in een commit. Dat gebeurt met de codenamen H932 en Joan, zo staat in de informatie. Het gaat om LineageOS 20 op basis van Android 13. Daarmee krijgt de telefoon een veel nieuwere Android-versie dan LG officieel ondersteunt. De telefoon kwam uit met Android 7.1 en kreeg upgrades tot Android 9.

LineageOS voegt vaker telefoons toe, maar het gebeurt zelden dat het gaat om een model van deze leeftijd. De V30 komt uit het najaar van 2017. Bovendien maakt LG al een paar jaar geen nieuwe toestellen meer. Het bedrijf besloot twee jaar geleden uit de smartphonemarkt te stappen. Het is onbekend hoeveel exemplaren van de V30 er in omloop zijn.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-03-2023 11:39 51

02-03-2023 • 11:39

51

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LG V30 (4GB ram)

geen prijs bekend

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Reacties (51)

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Sando 2 maart 2023 12:37
Goed dat jullie hier aandacht aan besteden! Het laat zien dat het kunnen unlocken van de bootloader zorgt voor lange ondersteuning vanuit de community door middel van een custom ROM.

Er zijn fabrikanten die dit enorm faciliteren, zoal Sony, Google, Motorola en Fairphone. Zo krijg je telefoons die sommige mensen al 10(!) jaar gebruiken, en nog steeds volledig uptodate zijn met security patches, terwijl de fabrikant zelf er geen omkijken meer naar heeft. Zoals de Google Nexus 7 (2013) of de LG G2 (2013). (LG maakt inmiddels geen nieuwe smartphones meer.)

Maar er zijn ook fabrikanten die dit ontmoedigen door het lastig of zelfs onmogelijk te maken. Dit komt omdat ze tijdens de ondersteuningsperiode liever niet hebben dat je hun eigen systeem eraf haalt omdat ze geld verdienen en inzichten krijgen door je dagelijkse gebruikersdata te verzamelen en te verkopen. En dat de smartphone na deze ondersteuningsperiode e-waste wordt, daar hebben ze geen boodschap aan.

Het zou mooi zijn als Tweakers.net bij elke telefoon, elke fabrikant een score of award voor de duurzaamheid weergeeft waarin dit soort dingen worden meegenomen. Stem op dit idee om het onder de aandacht te brengen.

[Reactie gewijzigd door Sando op 26 juli 2024 05:04]

Dostar @Sando2 maart 2023 13:13
En niet te vergeten dat je met LineageOS de kalere varianten van Google Apps zoals Maps kan downloaden. Ik ben zelf erg te spreken over LineageOS.
captain007 @Sando2 maart 2023 15:43
Zou een goeie zaak zijn. Heb zelf een low budget Samsung tablet hier die in principe alleen gebruikt wordt voor incidenteel wat films kijken op vakanties of wat overzetten van bestanden via een OTG kabel naar een harde schijf (ook op vakantie). Ding was niet vooruit te branden en al paar jaar kwam er geen nieuwe firmware meer uit. Uiteindelijk maar een keer een uur de moeite genomen om LineageOS erop te zetten en gewoon weer een frisse nieuwe Android erop en het werkt nog sneller en soepeler ook. Geen bloatware meer en ook kun je de images gestript van alle niet noodzakelijke troep krijgen of neem je extra wat je nodig hebt. Dat is voor mij wel het verschil dat een tablet ongebruikt in de la verdwijnt of dat ik er nog wat jaren extra plezier aan kan beleven.

[Reactie gewijzigd door captain007 op 26 juli 2024 05:04]

Settler11 @Sando2 maart 2023 16:43
+1 voor het idee. Niet dat je veel extra stemmen nodig hebt denk ik! 200+ al haha.
lenwar
@Sando3 maart 2023 08:27
Die duurzaamheidsscore klinkt inderdaad als een goed idee, al ben ik het niet helemaal eens met je beoogde invulling ervan.

Een open bootloader is natuurlijk een fijn iets als je (denkt dat) je weet wat je doet en je denkt dat een vertrouwde distro hebt gevonden of bepaalde ‘hacks’ nodig hebt. Een andere distro biedt naast de overduidelijke voordelen ook potentiële nadelen. Het Safetynet mechanisme is er natuurlijk niet alleen om ons te pesten :)
Stel dat het verplicht zou worden, dan ga je denk ik ook heel veel malafide zaken krijgen, want dan gaat Jan met de Pet het ook gebruiken.
Misschien de bootloader verplicht openen wanneer de fabrikant ondersteuning staakt?

N.B. LineageOS is natuurlijk een schoolvoorbeeld hoe het wel zou moeten!

Ik ben persoonlijk voor een veel grotere impact op beschikbare patches vanuit de fabrikant. Van mij hoeven de functionaliteit updates (major releases) op zich niet eens. Leuk meegenomen, maar niet noodzakelijk wat mij betreft. Als je een toestel koopt kan hij als ‘feature complete’ gezien worden. Maar bugfixes en zeker beveiligingspatches zijn natuurlijk erg essentieel en zouden minimaal 3 jaar na de laatste officiële verkoop of 7 jaar na de eerste moeten zijn ( of zo, verzin een list )

Accu’s moeten gewoon minimaal aan een bepaalde eis voldoen (zoveel cycles, weet ik veel wat), enz.

Repareerbaarheid is ook zeker een ding. Alle officiële onderdelen moeten minimaal naar reparatiewinkels verscheept worden.
En zeker ook zeker extra punten als het op een normale manier gedaan kan worden door iemand die snapt hoe een schroevendraaier en tangetje werken. Het gezeur met verlijmen zou wat mij betreft verboden mogen worden.

Het privacy stuk lijkt me ook evident. Alle vormen traceren moeten gewoon uitgezet kunnen worden. De tracering met functionele voordelen voor de gebruiker moet los staan van de andere.
(( bijvoorbeeld het kunnen volgen van je eigen telefoon als je geen kwijt bent moet los staat van locatiegebonden ‘suggesties/advertenties’ en andersom ))

Enzovoorts.

En uiteraard moeten we ook rekening houden met de businesscases van de fabrikanten zelf natuurlijk. Ze mogen er best wel eisen tegenover zetten om hun eigen belangen te behartigen.
Wouterie @lenwar3 maart 2023 16:28
Beveiligingsupdates voor Android zouden gewoon direct bij Google vandaan moeten komen. Het is toch van den zotte dat een Windows update bij HP vandaan zou moeten komen en ze besluiten dat jouw laptopje na 4 jaar niet meer wordt ondersteund. Nou, en dat moeten we dan wel normaal vinden bij de smartphone fabrikanten.
lenwar
@Wouterie3 maart 2023 17:14
Ja, maar daar zie je een architectuurverschil.
Op Windows heb je als gebruiker volledige beheerrechten. Op Android niet. Die zijn gevolmachtigd naar de telefoonboer.

Begrijp me niet verkeerd, het is van de zotte dat het zo werkt, maar daar zie je dus een fundamentele zwakte van de implementatie van het Android systeem.
Het was ontworpen maar de insteek om veilig geworden te worden, maar daar verdienen de verkopers geen geld mee. Zij willen alleen focussen op hun schilletje om te doen alsof ze een uniek product verkopen.

HP verkoopt stock Windows met wat losse tooltjes. Samsung verkoopt een telefoon met ‘hun OS’ dat onder water Android gebruikt.
De houding en insteek is anders.
Wouterie @lenwar3 maart 2023 17:38
Je zou kunnen zeggen dat een Samsung Android gebruikt met daarover een zelden relevant sausje. Om nou de telefoonboer OS beheer rechten te geven om dat sausje te beheren... tja... Ik vind er wat van. Ze hebben er gewoon een wegwerpproduct van gemaakt. De bootloader is doorgaan relatief eenvoudig te ontgrendelen, alternatief OS-je erop en je hebt zowaar rechten op je eigen apparaat.
Arjan A 2 maart 2023 11:47
Helaas is de V30 uitgerust met een niet-verwijderbare accu, dus ik vraag me af hoeveel exemplaren nu nog bruikbaar zijn.
Astennu @Arjan A2 maart 2023 13:36
Ik heb de accu van mijn V30 vervangen viel best wel mee. En nu kan hij dus weer prima 3 jaar mee. Heb er weer een originele LG accu in gedaan was iets van 25 euro en 2 uurtjes werk.
djoprel @Astennu2 maart 2023 13:50
Ik heb ook een V30 en zat na dit nieuws ook te denken om mijn accu te vervangen en t.z.t. te upgraden naar LineageOS.
AccuBattery geeft een health van 70% aan, dus hij is wel aan vervanging toe.
Mag ik vragen waar jij een vervangings accu hebt gekocht? Ik zat op AliExpress te kijken, maar zou hierbij toch een voorkeur hebben voor een Europese distributeur.
Helaas verkoopt de EU store van iFixIt de accu niet en verzend de US store niet naar NL.
Astennu @djoprel2 maart 2023 14:45
Die van mij was een keer te ver ontladen en wilde toen niet meer opladen. Schijnt een ding te zijn als de accu te slecht geworden is.

Ik weet het niet meer zeker maar ali of eBay. Heb gezocht naar een LG BL-T34 3.85v 3300mah accu. Dan zou je de goede moeten hebben.
Loran @Arjan A2 maart 2023 11:55
Ik gebruik een oneplus 5T van januari 2018 nog steeds als dagelijkse telefoon met de originele accu.
Ik red nog steeds een dag op de accu, dus het is prima mogelijk.
Twilkie @Loran2 maart 2023 12:07
Ik gebruik mijn OnePlus One met originele batterij nog als tweede telefoon.
Ook daar LineageOS met Android 12.
PureTryOut @Twilkie2 maart 2023 13:17
Een OnePlus One met LineageOS op Android 12? De officiële LineageOS gaat niet verder dan Android 11 voor dit apparaat zover ik begrijp door de (veel) te lage kernel versie, dus draai jij dan een onofficiële build? Als er wel een officiële Android 12 versie is moet ik de mijne maar eens updaten.

Het stoppen van ondersteuning door een veel te lage kernel versie is ook één van de grote redenen dat ik voor het mainlinen van telefoons ben. De OnePlus 6 bijvoorbeeld kan tegenwoordig geweldig op Linux 6.2 draaien.
arjan1995 @PureTryOut2 maart 2023 14:56
Ja, dat zou mooi zijn als het daardoor nog langer kan blijven werken.

Aan de andere kant, de OnePlus One heeft ook wel echt lang support gehad.
Hij kwam - als ik mij niet vergis - met Android 4.4 uit de doos. Kreeg officieel updates tot en met versie 6 (toen nog via CyanogenMod OS). Dat was niet bijster lang, ik denk een jaar of 2-3. Maar daarna kon je hem zelf via Lineage OS dus zeker tot en met versie 11 bijwerken.
Daarmee inbegrepen hebben we het over een periode van pak 'm beet 7 jaar, wat voor een telefoon echt een hele ruime periode is waarbij hij nieuwe major Androidversies kan installeren.

Helaas verandert dat niets aan het feit dat 99% van de gebruikers niet verder komt dan de 3 jaar officiële support, maar daar gaat een mainline kernel vrees ik niets aan veranderen.
PureTryOut @arjan19952 maart 2023 18:41
Als de fabrikant voor die mainline support had gezorgd misschien wel, want opeens is het dan véél makkelijker om nieuwere Android versies aan de praat te krijgen.

Maar ja natuurlijk updaten ze niet zo slecht omdat de kernel oud is maar meer omdat ze gewoon liever nieuwe telefoons verkopen...
rdcL.be @Arjan A2 maart 2023 11:49
Die batterij ziet er niet moeilijker of makkelijker te vervangen uit dan het gros van de andere smartphones het voorbije decennium?
psdata @Arjan A2 maart 2023 11:55
Er is gewoon een replacement voor, en een instructie :
https://nl.ifixit.com/Gui...attery+Replacement/101573
nelizmastr @Arjan A2 maart 2023 11:54
niet-verwijderbare accu's zijn de norm tegenwoordig, dus dat lijkt me geen probleem.
Mizgala28
@Arjan A2 maart 2023 11:56
De oorspronkelijke modellen waarschijnlijk niet veel, maar dit toestel was nog best lang te koop, mijn zus gebruikt deze als 2de toestel en de bijbehorende 2 jaar abonnement ermee is pas dit jaar verlopen.

Leuk toestel, alleen is Android 9 erop krijgen een zooitje, het werkte onstabiel en dus moest haar toestel terug op Android 8.

Ik mis LG toch wel een beetje nu ik dit lees, mijn oude toestel en laatste LG die ik had (LG G8S) had zo’n beetje alles wat ik nodig had, alleen de mijne heeft issues gekregen vorig jaar, dus moest ik een andere telefoon zoeken.

daar kwam nog net voor kerst vorig jaar een Android 12 update voor uit van LG zelf, oorspronkelijk bij aankoop zat Android 9 erop
StGermain @Arjan A2 maart 2023 12:09
Ik gebruik nog altijd de iPhone X uit 2017 met de originele batterij, ‘s avonds heb ik nog rond de 60% over.
Equazor_ @Arjan A2 maart 2023 12:12
Ik gebruik nog dagelijks mijn V30, gaat bij normaal gebruik op 1 accu lading nog een uur of 8~10 mee
Spellen spelen hoef je niet meer te proberen, dan is hij wel snel leeg.
Maar ben wel benieuwd, nu heeft mijn toestel ook al jaren geen updates meer gehad.
Bjoris_98 @Arjan A2 maart 2023 12:44
Ik typ dit van een 4 jaar oude V30, het enige wat ik te klagen heb is een klein beetje burn in op m'n oled scherm.
whazaaa @Arjan A2 maart 2023 13:21
Mijn V30 doet het nog goed, alleen door stof/water in de usb C poort kan ik alleen nog draadloos laden.
Verder is dit een van de beste tostellen die ik ooit heb gehad en heb alleen een nieuwe telefoon gekocht vanwege de software updates.
hidjedewitje @Arjan A2 maart 2023 16:15
Mijn LG v30 van bijna 5 jaar oud heeft een betere accuduur dan mijn A53 5g. Ik weet niet wat samsung doet met zijn firmware, maar energie zuinig is het niet...
Jim80 2 maart 2023 13:10
Heeft er iemand ervaring om LineageOS ook volledig zonder Google services te laten werken (met microG)? Werkt WhatsApp, ItsMe (BE), DigiD (NL), Payconiq (BE), iDeal (NL) dan nog allemaal naar behoren?

Ik zo graag - bij wijze van experiment - eens volledig Google-loos door het leven willen gaan zonder belemmeringen.
GertMenkel
@Jim802 maart 2023 13:21
WhatsApp werkt grotendeels (zonder GApps kost het wel meer stroom om op berichten te pollen en heb je geen cloud backips natuurlijk). iDeal is afhankelijk van je bank, laatste keer dat ik checkte werkte de ING-app in elk geval wel. Over de Belgische apps kan ik niks zeggen.

DigiD is lastig, die gebruikt de vision-API van Google. Als je microG installeert, zou die wel support moeten hebben maar je hebt geen garanties dat het vlekkeloos gaat. Sommige forumposts zeggen dat alles gewoon werkt, andere zeggen dat codes scannen niet goed gaat, hoe het op jouw apparaat zal werken is denk ik afhankelijk van je situatie.

Als ik deze lijst mag geloven, kun je met microG een heel eind komen. Payconiq lijkt het niet te doen, maar dat lijkt wel de enige in je lijstje te zijn. Je kunt het bij Payconiq neerleggen, al betwijfel ik dat ze moeite voor je zullen doen.

[Reactie gewijzigd door GertMenkel op 26 juli 2024 05:04]

guillaume @GertMenkel2 maart 2023 13:54
Met Rabobank en MicroG heb je (voorlopig?) pech: hun QR-codes worden niet gescand.
YoMarK @guillaume2 maart 2023 15:04
Wat heeft de Rabobank met MicroG te maken(die doet volgens mij helemaal niets met Google apps)? Ik heb geen issues met QR codes scannen last time I checked.
Verder werken de DigiD apps(interactie met andere apps zoals Coronacheck) hier ook prima. Whatsapp ook(uiteraard de backup naar google drive niet).
guillaume @YoMarK2 maart 2023 15:10
Omdat de Rabobank-app ook gebruikmaakt van de vision-API van Google. Die is ten dele geïmplementeerd in MicroG, maar de QR-codes van Rabobank werken niet.
Dit wordt ook vernoemd in de lijst die @GertMenkel al gaf: https://community.e.found...ot-work-with-microg/21151

Let op: het betreft alleen de QR-codes waarmee een betaling wordt bevestigd. Er zijn soms ook QR-codes bij iDEAL vóórdat je de bank hebt gekozen en die kun je wel gebruiken.

[Reactie gewijzigd door guillaume op 26 juli 2024 05:04]

YoMarK @guillaume2 maart 2023 15:49
Aha, bedankt voor de duiding. Ik moet zeggen dat ik de camera binnen de verder prima functionerende app alleen(ook niet iedere dag) gebruik om betalingen in gang te zetten vanaf een computerscherm. Dat werkt hier prima(op Sailfish OS, binnen de ASOP Android container met MicroG wat verder functioneel niet echt zal verschillen met LineageOS lijkt me).
Melones @YoMarK2 maart 2023 20:01
Welke Store gebruik je? Hoe heb je micro g erop gezet?
YoMarK @Melones2 maart 2023 23:43
MicroG via F-droid, Aurora store voor de Rabobank app(Aurora store ook geïnstalleerd via F-droid).
luchthaak @guillaume2 maart 2023 16:15
Ik draai CalyxOS, met MicroG (iets verder geintegreerd dan in LineageOS voor zover ik weet. Hierop werkt de Rabobank app probleemloos, ook met het scannen van QR codes om bv betalingen te bevestigen.
guillaume @luchthaak2 maart 2023 16:51
Da's wel interessant. Vraag me af wat er dan bij mij aan de hand is. Ik krijg wat logcat entries ("java.lang.IllegalStateException: MlKitContext has not been initialized"), dus wellicht is het een combinatie van wat meer omstandigheden. Het feit dat het bij de lijst van /e/OS ook wordt aangegeven zal wel betekenen dat een beetje hit or miss is dan.
voorstad @GertMenkel2 maart 2023 15:57
Ik ben overgestapt van Oneplus Oxygen naar LineageOS+MicroG van https://e.foundation (/e/ e.os).

Zeker in combinatie met een Murena account (voor cloud uitwisseling), is dit een zeer bruikbare versie. Alle apps uit de Playstore zijn beschikbaar, naast de FDroid en Aurora store. Rabo en ING werken, Digid werkt. Je kunt je locatie spoofen i.p.v. alleen uit of aan te zetten. Van elke app wordt een privacyscore getoond. Je kunt in theorie zelfs weer google apps gaan installeren en gebruiken. Je kunt het dus zelf zo puur of hybride inrichten als je wilt.
Duckman51 @Jim802 maart 2023 13:25
Ik heb momenteel een Samsung s3 neo en een S4 op lineageos 18.1 draaien en dat werkt prima.
Ik heb het nog niet uitgebreid getest, het was begonnen als experiment om alles zonder Google te kunnen gebruiken, dat blijkt dus te kunnen. MicroG kan in ieder geval met de S4 niet, kan met de S3 wel aangezien die nog steeds officieel ondersteund wordt.

En ja deze zijn "Google loos" en dat vergt wel dat je zelf de apps up to date moet houden. Met uitzondering van Signal, die geven zelf aan dat er een update is. Dus ja het kan dus wel. En er is geen app store (wellicht dat dat kan met fdroid of iets dergelijks, niet geprobeerd)
Momenteel heb ik openboard (alternatief toetsenbord), Signal, Simple notes, klar (firefox browser) en OrganicMaps er op staan.

Bank apps gebruik ik niet, net zoals de andere apps die je noemt dus daar kan ik niks over zeggen.
lamain 2 maart 2023 13:22
Volgens mij is LG vanaf 2022 gestopt met hun bootloader unlocking service. Hierdoor zou je alleen met een onofficiele methode de bootloader kunnen unlocken en dat is voor bijna geen LG telefoon beschikbaar. Iets om aan te denken voor je een LG koopt met het idee er LineageOS op te zetten (zoals ik heb gedaan :P)
Compuse @lamain2 maart 2023 13:57
Begin 2018 direct de unlock.bin aangevraagt en zonet weer gevonden in mijn mailbox. Bij de V30 nooit te lust gehad deze te flashen waar ik vanaf de i9000 (Galaxy S) tot aan de G900F dit al binnen enkele maanden moest doen vw performance of accu-issues. LG V30 is door zijn gewicht, afmeting en features het compleetste toetstel wat ik ooit heb gehad. Upgrade naar een S20+ was toentertijd een grote teleurstelling :/
djoprel @lamain2 maart 2023 13:58
Dit is inderdaad een vervelend obstakel, na wat googlen kwam ik op deze post op het XDA Developers forum.
Het lijkt dus nog wel mogelijk voor alle V30 varianten, maar vereist wel wat meer stappen.
MichaelBelgium 2 maart 2023 14:28
LineageOS is de beste custom rom imo. Ik heb een Xiaomi Mi 9 lite en de update policy was zeer teleurstellend. Heb maar 1 jaar officiële updates gehad, dan overgestapt naar Xiaomi.eu rom, zelfde liedje. Ook maar 1 jaar volgehouden, MIUI 12 was het hoogste die ik kon krijgen, op android 11.
Nu met LOS v20 ben ik android 12 geskipt en zit ik op android 13 al. Minder bloatware, meer batterijduur enz.

Echt een aanrader!
Rumblebumble 2 maart 2023 12:10
Iemand ervaring met KBC app en it's me op dit os? Zou graag mijn oudere gsm hiermee uitrusten maar heb bovenstaande apps meerdere malen per week nodig dus is een must.
Twilkie @Rumblebumble2 maart 2023 12:38
Ik dacht ooit gelezen te hebben dat dit perfect werkt. Lineage is breekt SafetyNet namelijk niet.
https://lineageos.org/Safetynet/
sewer @Twilkie2 maart 2023 13:27
Standaard werken apps als Netflix/Paypal niet omdat die safetynet niet meer intact is (vanwege de geunlockte bootloader), en jouw artikel gaat erover dat ze bij LineageOS niet gaan proberen die integrity check te omzeilen.

Voor Paypal kon ik toen vrij makkelijk erom heen werken met magisk en denylists. Zie bijv. hier wat je zou moeten doen voor Netflix (https://www.reddit.com/r/...d_netflix_from_playstore/), neem aan dat die KBC en 'it's me' vergelijkbaar werken.

Let wel op dat je, volgens mij, bij een update van LineageOS (wat ik elke maand doe) je ook weer Magisk moet sideloaden. Ik vond het teveel moeite en gebruik paypal dan maar in de browser (en Netflix gesideload van apkmirror).
Cney 2 maart 2023 16:24
Goed nieuws,

Nu maar hopen dat ze de V60 ook gaan ondersteunen.
PCG2020 2 maart 2023 16:43
off topic: Het zou fijn zijn wanneer de Motorola one ook van LineageOS voorzien zou kunnen worden. Ik heb die telefoon en hij functioneert nog prima, maar de laatste update is die naar Android 10. De one action, one fusion+, one power en one vision worden wel ondersteund door LOS. Wanneer een oudere telefoon als de V30 ondersteuning krijgt, zou dat voor de one ook moeten kunnen.
SkyStreaker 2 maart 2023 18:21
Dat deze LG ook dit krijgt, vindt ik niet zo heel gek, aangezien de LG v30 door audiofielen nog wel wordt gezien als een goed mobiel met meer dan kwalitatief goede ondersteuning voor audio. Natuurlijk zijn er toegespitste mobiele toepassingen, maar qua prijs/kwaliteit in deze niche zit het goed.
erto 2 maart 2023 18:30
ik heb nog een LG V30, hopelijk zetten ze een makkelijke tutorial zodat ik het kan installeren. Draait nog op Android 9

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