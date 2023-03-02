LineageOS voegt ondersteuning toe voor meer dan vijf jaar oude LG V30

Die duurzaamheidsscore klinkt inderdaad als een goed idee, al ben ik het niet helemaal eens met je beoogde invulling ervan.
Een open bootloader is natuurlijk een fijn iets als je (denkt dat) je weet wat je doet en je denkt dat een vertrouwde distro hebt gevonden of bepaalde ‘hacks’ nodig hebt. Een andere distro biedt naast de overduidelijke voordelen ook potentiële nadelen. Het Safetynet mechanisme is er natuurlijk niet alleen
om ons te pesten
Stel dat het verplicht zou worden, dan ga je denk ik ook heel veel malafide zaken krijgen, want dan gaat Jan met de Pet het ook gebruiken.
Misschien de bootloader verplicht openen wanneer de fabrikant ondersteuning staakt?
N.B. LineageOS is natuurlijk een schoolvoorbeeld hoe het wel zou moeten!
Ik ben persoonlijk voor een veel grotere impact op beschikbare patches vanuit de fabrikant. Van mij hoeven de functionaliteit updates (major releases) op zich niet eens. Leuk meegenomen, maar niet noodzakelijk wat mij betreft. Als je een toestel koopt kan hij als ‘feature complete’ gezien worden. Maar bugfixes en zeker beveiligingspatches zijn natuurlijk erg essentieel en zouden minimaal 3 jaar na de laatste officiële verkoop of 7 jaar na de eerste moeten zijn ( of zo, verzin een list )
Accu’s moeten gewoon minimaal aan een bepaalde eis voldoen (zoveel cycles, weet ik veel wat), enz.
Repareerbaarheid is ook zeker een ding. Alle officiële onderdelen moeten minimaal naar reparatiewinkels verscheept worden.
En zeker ook zeker extra punten als het op een normale manier gedaan kan worden door iemand die snapt hoe een schroevendraaier en tangetje werken. Het gezeur met verlijmen zou wat mij betreft verboden mogen worden.
Het privacy stuk lijkt me ook evident. Alle vormen traceren moeten gewoon uitgezet kunnen worden. De tracering met functionele voordelen voor de gebruiker moet los staan van de andere.
(( bijvoorbeeld het kunnen volgen van je eigen telefoon als je geen kwijt bent moet los staat van locatiegebonden ‘suggesties/advertenties’ en andersom ))
Enzovoorts.
En uiteraard moeten we ook rekening houden met de businesscases van de fabrikanten zelf natuurlijk. Ze mogen er best wel eisen tegenover zetten om hun eigen belangen te behartigen.