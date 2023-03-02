LineageOS voegt ondersteuning toe voor meer dan vijf jaar oude LG V30

Customrom LineageOS krijgt ondersteuning voor de meer dan vijf jaar oude LG V30. Het is de eerste nieuwe LG-telefoon die officiële ondersteuning krijgt in meer dan zes jaar. LG maakt sinds enige tijd geen nieuwe telefoons meer.

LG V30

De downloads van LineageOS voor de V30 zijn er nog niet, maar de ondersteuning is al wel te zien in een commit. Dat gebeurt met de codenamen H932 en Joan, zo staat in de informatie. Het gaat om LineageOS 20 op basis van Android 13. Daarmee krijgt de telefoon een veel nieuwere Android-versie dan LG officieel ondersteunt. De telefoon kwam uit met Android 7.1 en kreeg upgrades tot Android 9.

LineageOS voegt vaker telefoons toe, maar het gebeurt zelden dat het gaat om een model van deze leeftijd. De V30 komt uit het najaar van 2017. Bovendien maakt LG al een paar jaar geen nieuwe toestellen meer. Het bedrijf besloot twee jaar geleden uit de smartphonemarkt te stappen. Het is onbekend hoeveel exemplaren van de V30 er in omloop zijn.