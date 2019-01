LG brengt V40 ThinQ-smartphone begin februari uit in Nederland

LG brengt zijn high-end smartphone V40 ThinQ begin februari uit in Nederland. Het toestel heeft drie camera's aan de achterkant en twee aan de voorkant. De V40 kwam enkele maanden geleden uit in andere landen.

LG verkoopt de V40 ThinQ vanaf begin februari bij enkele providers en retailers en vraagt na 150 euro kassakorting een adviesprijs van 749 euro voor het toestel. Dat is minder dan de 849 euro voor de G7 ThinQ meekreeg bij de release vorige zomer. De V30 uit 2017 kwam uit voor 899 euro.

De LG V40 ThinQ heeft een primaire camera met f/1.5-lens en maximale resolutie van twaalf megapixels. Die pixels zijn 1,4 micron per stuk. De tweede camera heeft een groothoeklens, net als vorige LG-modellen als de G7 en V30. Die heeft een resolutie van zestien megapixels met 1 micron grote pixels en een f/1.9-lens. De derde heeft een telefoto-lens. De twee camera's voorop bieden een iets verschillende beeldhoek.

De drie camera's aan de achterkant bieden ook diverse functies, zoals het nemen van foto's met alledrie de camera's kort achter elkaar, waarna de software die via een animatie aan elkaar plakt. Ook kunnen gebruikers in de viewfinder live het beeld bekijken van alledrie de camera's om het juiste frame te vinden.

De V40 ThinQ heeft een 6,4"-oledscherm met een resolutie van 3120x1440 pixels. Het toestel heeft net als de G7 een Qualcomm Snapdragon 845-soc. LG doet daar 6GB aan lpddr4x-geheugen in en 64GB of 128GB aan ufs-opslag. Dat is uitbreidbaar met een microsd-kaart. De accu heeft een capaciteit van 3300mAh. Het toestel beschikt net als de G7 over een Google Assistent-knop. Ook de Quad-DAC voor versterking van audio zit weer in de nieuwe high-end smartphone. Onderop is een 3,5mm-jack te vinden.