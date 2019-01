Gerucht: Lenovo werkt aan Motorola Razr met vouwbaar scherm

Lenovo werkt volgens een nieuw gerucht aan een Motorola Razr met vouwbaar scherm. De telefoon zou volgende maand al moeten uitkomen in de Verenigde Staten en hij kost mogelijk meer dan 1500 dollar.

De release in februari staat nog niet vast, omdat het apparaat nog in de testfase zit, meldt zakenkrant The Wall Street Journal. De Razr-smartphone zou moeten uitkomen bij de Amerikaanse provider Verizon Wireless. Het is onbekend of en wanneer het toestel buiten de VS zou moeten uitkomen.

Het zou niet de eerste vouwbare smartphone zijn. Royole heeft de FlexPai uitgebracht, met vouwbaar scherm aan de buitenkant. Samsung hint naar de aankondiging van zijn eerste vouwbare model met scherm aan de binnenkant op 20 februari. De fabrikant heeft het evenement aangekondigd en posters opgehangen in de Franse hoofdstad Parijs met de tekst 'the future unfolds'.

Motorola bracht zeven jaar geleden al enkele Android-smartphones onder de naam Razr uit, waaronder de Razr I met Intel-processor. De naam verwijst naar de Motorola Razr uit 2004, jarenlang de bestverkochte telefoon in de Verenigde Staten. De Razr-naam is logisch voor een vouwbare smartphone, omdat de originele Razr een klaptelefoon is.