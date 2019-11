Motorola razr-klaptelefoon met vouwbaar 6,2"-oledscherm komt begin 2020 uit

Lenovo brengt begin volgend jaar een Motorola razr-klaptelefoon met vouwbaar 6,2"-oledscherm uit. Het Android-toestel heeft een 21:9-scherm en is dichtgeklapt ongeveer half zo lang als andere moderne smartphones. Op de buitenkant zit ook een schermpje.

Lenovo heeft voor de Motorola razr een scharnier ontwikkelt waarmee het scherm volledig dichtgeklapt kan worden, zonder dat er zichtbare ruimte tussen de twee delen zit. Het scherm behoud bij het kantelpunt een kleine ronding als het is dichtgeklapt. Het scharnier heeft beweegbare steundelen die uitklappen om het scherm volledig vlak te leggen in uitgeklapte stand.

Het primaire scherm is een 6,2"-oledpaneel met een 21:9-verhouding een resolutie van 2142x876 pixels. Aan de buitenkant zit nog een 2,7"-oledschermpje met een 4:3-verhouding en een resolutie van 800x600 pixels. Lenovo gebruikt oledpanelen van de Chinese fabrikanten BOE en TCL. Uitgeklapt heeft de razr afmetingen van 172x72x6,9mm. Dichtgeklapt is dat 94x72x14mm. Het gewicht is 205 gram.

Lenovo voorziet de Motorola razr van een Snapdragon 710-soc. Dat is een midrange-soc die op 10nm wordt gemaakt en bestaat uit acht Kryo 360-cores, waarvan er twee op 2,2GHz werken en zes op 1,7GHz. Het toestel heeft 6GB ram en 128GB flashopslag. De primaire camera heeft een 16-megapixelsensor, een f/1.7-lens en pixels van 1,22 micron. De sensor heeft dualpixelautofocus en laserautofocus. Aan de voorkant zit een 5-megapixelcamera.

Er zit een 3,5mm-aansluiting op de behuizing en de usb-c-poort ondersteunt snelladen met 15W. Volgens Lenovo is de telefoon spatwaterdicht. De accu bestaat uit twee delen, die onder iedere helft van het scherm zitten. De totale capaciteit is 2510mAh. De telefoon draait nog op Android 9.

Vlak voor de officiële introductie verscheen de Motorola razr bij de Amerikaanse keuringsinstantie FCC. Daar zijn foto's gepubliceerd van die de binnenkant van het toestel laten zien.

The Verge heeft een preview van het toestel online gezet en ontdekte dat de telefoon ook een 'retromodus' heeft. In die modus wordt op de onderste helft van het scherm een klassiek T9-toetsenbord weergegeven als de telefoon is opengeklapt. De bovenste helft toont dan de interface van de oude Motorola RAZR-telefoons.

De Motorola razr komt in de Verenigde Staten alleen uit bij provider Verizon. Het toestel kost daar 1500 dollar en wordt vanaf 9 januari geleverd. Klanten kunnen vanaf 26 december bestellen. De klaptelefoon komt ook uit in Europa en er staat een productpagina online op de Nederlandse website. Een europrijs is nog niet bekendgemaakt.

Promotievideo waarin Lenovo uitleg geeft over het scharnier