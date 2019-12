Lenovo stelt Motorola razr-klaptelefoon uit wegens grote vraag

Lenovo brengt de Motorola razr later op de markt dan het aanvankelijk had gepland. De fabrikant stelt dat de vraag hoger is dan verwacht. Lenovo gaat de extra tijd gebruiken om de productie op te voeren.

Lenovo heeft het uitstel gemeld aan Amerikaanse media zoals The Verge. In een toelichting zegt het bedrijf dat zowel het startmoment van de presale als de winkelverkoop is aangepast om aan de consumentenvraag te kunnen voldoen. De voorverkoop had donderdag moeten beginnen en de winkelverkoop zou in januari van start gaan.

De maker verwacht geen 'significante verschuiving' maar noemt geen nieuwe data waarop het toestel beschikbaar moet zijn. 'De vraag is hoog, en als gevolg daarvan heeft deze de leveringsverwachting snel overtroffen', noemt de fabrikant als reden. Niet bekend is hoeveel razr-modellen Lenovo van plan was te maken.

De Motorola razr-klaptelefoon heeft een vouwbaar 6,2"-oledscherm met een resolutie van 2142x876 pixels. Aan de buitenkant zit nog een 2,7"-oledschermpje met een resolutie van 800x600 pixels. Uitgeklapt heeft de razr afmetingen van 172x72x6,9mm. Dichtgeklapt is dat 94x72x14mm. De processor is een Snapdragon 710-soc. Het toestel kost in de VS 1500 dollar