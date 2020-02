Teardown toont intern ontwerp Motorola razr

Een teardown toont het ontwerp van de vouwbare Lenovo-smartphone Motorola razr. Volgens PBK Reviews is de smartphone voor gebruikers niet of nauwelijks te repareren door de ingewikkelde constructie.

De teardown toont dat reparateurs kunnen beginnen bij het verwijderen van de onderkant van het apparaat, waar onder meer de vingerafdrukscanner zit, zo blijkt uit de video van PBK Reviews. Het uit elkaar halen van het apparaat is lastig vanwege de constructie. Het scherm is een van de laatste onderdelen dat te bereiken is en een van de accu's zit daar bovendien bij verwijdering nog aan vast. Het scherm lijkt flinterdun en is uiteraard flexibel.

De eerste accu waar gebruikers bij kunnen zit bovendien stevig vastgelijmd. Dat is een 1165mAh-accu. Dat zal naast de usb-c-poort de makkelijkste reparatie vormen. Vervolgens is het mogelijk om het gedeelte met de camera te verwijderen. Veel onderdelen zijn lastig te bereiken, claimt PBK Reviews.

De Lenovo-smartphone komt donderdag uit, hoewel sommige gebruikers hem al eerder hadden ontvangen. Hij verschijnt als eerste in de Verenigde Staten en hij zal over een paar maanden ook naar Nederland komen. Tweakers publiceerde vorige maand een preview van de razr.