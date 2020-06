Gerucht: opvolger Motorola razr heeft 6,7"-scherm

De opvolger van de vouwbare Motorola razr-smartphone zou een groter scherm hebben: 6,7 inch. De huidige versie heeft een 6,2"-display. Ook het scherm aan de buitenkant zou groter zijn bij de nieuwe versie, die in september moet verschijnen.

Daarmee zou de schermdiagonaal van het hoofdscherm hetzelfde worden als bij concurrent Galaxy Z Flip, vermeldt Ross Young, directeur van Display Supply Chain Consultants. Het consultancybedrijf heeft klanten in de schermindustrie als klant. Het is onbekend of de schermen van de Z Flip en de volgende razr ook even groot zullen zijn. De schermverhouding is onbekend.

Een topman van Motorola-moederbedrijf Lenovo had al eerder aangekondigd dat er in september een opvolger van de razr zou verschijnen. Volgens geruchten krijgt hij een Snapdragon 765-soc van Qualcomm en ondersteuning voor 5g.

Young hint er verder op dat Samsung met de opvolger van zijn vouwbare Galaxy Fold geen S-Pen zal ondersteunen. De fabrikant zou zijn dunne glaslaag willen combineren met een harde plastic toplaag en Young lijkt te zeggen dat de glaslaag ondersteuning van de S-Pen onmogelijk maakt.