Windows 10 verwijdert Downloads-bestanden niet meer automatisch bij cloudback-up

Microsoft past de automatische opruimfunctie in Windows 10 aan. Het besturingssysteem verwijdert daarbij minder snel bestanden uit mappen zoals Downloads. Gebruikers hadden aan Microsoft aangegeven dat dat te vaak gebeurde.

De wijzigingen zitten in een feature genaamd Storage Sense. Microsoft heeft de wijzigingen doorgevoerd in preview-build 19640 van Windows 10 2004: de Mei Update. De belangrijkste wijziging daarin is dat Microsoft de opruimtools voor ongebruikte bestanden bijwerkt.

Storage Sense kan, in tegenstelling tot Disk Cleanup, automatisch niet-gebruikte bestanden op de pc van gebruikers verwijderen. Windows 10 verwijdert dan bestanden als ze na een bepaalde periode niet geopend zijn. Microsoft voegt nu een optie toe aan Storage Sense waarmee bestanden niet meer verwijderd worden als de Downloads-map aan een cloudprovider is gekoppeld voor bijvoorbeeld het maken van back-ups.

Microsoft voerde in de Mei Update van Windows 10 ook een functie door die het al sinds vorig jaar in Previews testte. Daarbij werd de Downloads-map uit de Disk Cleanup-tool verwijderd. De map was standaard niet aangevinkt in de tool, maar gebruikers vinkten dat selectievakje soms per ongeluk aan.