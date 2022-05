Microsoft brengt Windows File Recovery-tool uit

Microsoft heeft een programma om bestanden te herstellen uitgebracht voor Windows 10. Windows File Recovery werkt op basis van de command line en is beschikbaar in de Microsoft Store voor versie 2004, momenteel de nieuwste, van het OS.

De tool kan werken op basis van de master file table om bestanden te vinden, maar er is ook segment mode voor wanneer de mft geen data meer heeft over het bestand in kwestie. Als laatste is er signature mode, waarin puur naar de data gezocht wordt, zonder hulp van de mft of segmenten. Er kan gezocht worden op bestandsnaam en op extensie.

Of er een interface gaat komen voor de applicatie, is niet bekend. Microsoft heeft een hulppagina opgezet voor wie dat nodig heeft. De toepassing ondersteunt in ieder geval op dit moment niet alle bestandstypen. Populaire typen als jpg, mp3, mp4, png, pdf, docx en zip zijn wel vertegenwoordigd. Een volledige lijst staat op de support-pagina.

Tot op heden waren gebruikers aangewezen op toepassingen van derden als ze een bestand terug willen halen. Applicaties als Recuva en Photorec worden veel gebruikt hiervoor. Deze zijn weliswaar van derden en Recuva heeft betaalde functies, maar ze hebben wel gui's.