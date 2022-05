Divinity: Original Sin 2 komt naar de iPad

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition komt naar de iPad. De game is getoond tijdens Apples Worldwide Developers Conference in het kader van graphics debugging op het platform. Het is het tweede mobiele platform waarop de game verschijnt.

CNET schrijft dat Larian bezig is met het toevoegen van touchscreenbediening, een nieuwe interface en ondersteuning voor controllers. Wanneer de game moet verschijnen, is niet bekend. Bij CNET zegt Larian dat de port 'nog lang niet klaar is', maar in de bekendmaking vanuit Apple wordt gezegd dat de game 'binnenkort' naar de iPad komt.

De iPad is het tweede mobiele platform waar de game op zou verschijnen, na de Nintendo Switch. De game is echter ook al op mobiele apparaten te spelen via GeForce NOW, maar dat gaat om streaming en niet een daadwerkelijke port. De game is verder verkrijgbaar voor Windows, PS4, Xbox One en macOS. De oorspronkelijke release was in 2017.

Divinity: Original Sin 2 is een role-playing game met een fantasy-thema. Spelers banen zich een weg door de wereld en het verhaal in hun eentje of met maximaal drie anderen in een party. Het spel heeft een 'isometrisch' perspectief en de gevechten zijn turn-based. De studio werkt verder aan een nieuwe Baldur's Gate.