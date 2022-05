Baldur's Gate III cross-saves gaan via eigen servers voor volle compatibiliteit

Larian gaat cross-saves bieden bij Baldur's Gate 3. Dat is op zich niet nieuw, maar die saves worden opgeslagen op Larians eigen servers en de ontwikkelaar belooft dat de saves zelfs compatibel zullen zijn met platformen waarop een BG3-release nog niet is aangekondigd.

Het is niet de eerste keer dat de Belgische gamestudio cross-saves biedt, maar bij bijvoorbeeld Divinity: Original Sin 2 was Larian afhankelijk van Valve en Nintendo voor cross-save-functionaliteit tussen pc en Switch. Diezelfde functie voor Xbox One en PS4 is er bij D:OS2 niet. Die beperkingen heeft Larian niet als het saves zelf in de cloud host en alle versies van Baldur's Gate 3 daarmee compatibel maakt.

In de toekomst zal ook cross-play via een gebruiker's Larian Account gaan, maar die functie zit in ieder geval niet meteen in de Early Access-versie van de game. Verder zal ook de 'Twitch extension' van de game hier te vinden zijn, die het mogelijk maakt voor het publiek om te stemmen op wat voor beslissingen personages in het verhaal maken. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk.

Baldur's Gate 3 is de nieuwe titel in de franchise die in 1998 oorspronkelijk door BioWare opgezet werd. De fantasy role-playing game gebruikt het tabletop-rpg-systeem van Dungeons & Dragons. Ook inhoudelijk heeft het een link met D&D: het spel speelt zich af in de Forgotten Realms-fantasiewereld van Dungeons & Dragons.

Baldur's Gate III staat nu gepland voor een Early Access-release op 6 oktober. Het spel gaat ook naar Google Stadia komen, de gamestreamingdienst.

Gameplay-onthulling van BGIII, d.d. februari 2020