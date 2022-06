Early Access-versie van Baldur's Gate 3 komt niet uit in augustus

Larian Studios gaat de Early Access-versie van Baldur's Gate niet uitbrengen in augustus. Eerder zei de Belgische studio dat dit misschien zou lukken. Nu belooft Larian op 18 augustus meer bekend te maken, waaronder een nieuwe verschijningsdatum.

Hoewel augustus niet gehaald wordt, lijkt de vroegtijdige versie van Baldur's Gate 3 wel binnenkort te verschijnen. Dat blijkt uit de bewoording van Larian Studios op Twitter. De studio zal over twee weken een exacte datum noemen. Dat gebeurt op dinsdagavond 18 augustus om 19:00 uur Nederlandse tijd in een stream. Daarin gaat de studio ook nieuwe details bekend maken over het spel.

In juni zei het team dat aan de game werkt dat het 'misschien' zou lukken om Baldur's Gate 3 in augustus uit te brengen in Early Access op Steam en Google Stadia. Of dat zou lukken, zou onder andere afhangen van het maken van motion capture voor animaties. Dergelijke werkzaamheden zijn bemoeilijkt door de coronapandemie.

Larian kondigde Baldur's Gate 3 vorig jaar aan en toonde begin dit jaar de eerste gameplaybeelden. De rpg wordt de grootste game van de studio tot nu toe. Om het spel te maken is de studio de afgelopen jaren flink uitgebreid.

De Baldur's Gate-rpg's vinden plaats in de Forgotten Realms-fantasiewereld van Dungeons & Dragons. Het eerste spel uit de serie stamt uit 1998. Enkele jaren daarna volgde een tweede deel. Er werd twee keer eerder aan een derde deel gewerkt, maar die pogingen werden gestaakt.