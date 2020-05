Larian toont teaser Baldur's Gate 3 en onthult in juni meer van de game

De Vlaamse ontwikkelaar Larian Studios heeft een teaser van Baldur's Gate 3 geplaatst en stelt meer van de game te vertonen op het digitale gamefestival Guerrilla Collective. Dat vindt plaats van zes tot en met acht juni.

In de teaser lijkt volgens een crpg -veteraan van TechSpot dezelfde kerker van de gameplay-demo op PAX East. Een van de spreuken die we zien is Mage Hand en daarna volgt de Underdark, een bekende omgeving uit voorgaande Baldur's Gate-spellen. Dat is ook het thuis van de illithids, ofwel mind flayers , de antagonisten in Baldur's Gate 3.

Het Guerrilla Collective-festival wordt onder andere per stream op Twitch vertoond. Het begint op 6 juni om 7 uur 's avonds lokale tijd, maar wanneer Baldur's Gate 3 aan bod komt, is nog niet duidelijk. Larian Studios stelt dat het 'begint op 6 juni, met een showcase bij Guerrilla Collective', maar verder stelt het ook dat het 'verdeeld over juni' meer over de game loslaat.

Baldur's Gate is een serie van rpg's die plaatsvinden in de Forgotten Realms-fantasiewereld van Dungeons & Dragons. Het eerste spel verscheen in 1998, gemaakt door BioWare, en nadien is Baldur's Gate in twee series opgesplitst: de Bhaalspawn Saga en de Dark Alliance. Al eerder was sprake van een Baldur's Gate III, namelijk The Black Hound , maar dat spel werd in 2003 geschrapt. Een Baldur's Gate III die in 2009 moest verschijnen en die door Obsidian Entertainment gemaakt zou worden kwam er uiteindelijk ook niet. Larian kondigde een jaar geleden aan te werken aan deeltje drie.

Door het coronavirus is de ontwikkeling van de game vertraagd, maar de Early Access-versie van de game wordt nog steeds dit jaar verwacht. Wie alvast meer beelden van de game wil, kan kijken naar een iets meer dan een uur durende PAX East-gameplaydemo gedaan door Larian-kopstuk Swen Vincke.