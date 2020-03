Titel Wasteland 3 Platform Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One Ontwikkelaar inXile Entertainment Uitgever Deep Silver Releasedatum 19 mei 2020

Wie een beetje gevoel heeft voor geschiedenis en een lekkere rpg niet uit de weg gaat, heeft vast van Brian Fargo gehoord. Hij richtte ooit Interplay op en was met die uitgever verantwoordelijk voor games als The Bard's Tale, Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape: Tormenten en Fallout. Dat die games onderdak vonden bij Interplay kwam vooral doordat Fargo zelf de basis voor een bepaald type rpg had gelegd.

Interplay begon namelijk als studio, met Fargo aan het hoofd van een klein ontwikkelteam. Daarmee maakte hij onder andere Wasteland, een rpg die zich afspeelt in een open post-apocalyptische spelwereld waarin je een avontuur beleeft dat alle kanten op kan. Centraal staat het gegeven dat de game veel situaties voorschotelt waarin je kunt kiezen wat er gebeurt, en dat die keuzes grote gevolgen kunnen hebben voor het vervolg van het verhaal. Precies die basis is terug te vinden in veel van de rpg's waarmee Interplay na Wasteland furore zou maken.

Fans met kritiek

Het is dan ook vreemd dat Interplay nooit een vervolg op Wasteland heeft gemaakt. Het origineel uit 1988 zou pas in 2014 een tweede deel krijgen, dat pas tot stand kon komen na een zeer succesvolle crowdfundingcampagne. Fargo moest er bovendien een nieuwe studio voor oprichten: inXile Entertainment. Ondanks die Kickstarter-campagne was er voor Wasteland 2 vrij weinig budget. Dat was te merken. De game was succesvol, maar fans hadden ook kritiek. Of beter gezegd: wensen. Die wensen hoopt inXile in te willigen met het later dit jaar te verschijnen Wasteland 3, waarvan we inmiddels de eerste uren hebben gespeeld.