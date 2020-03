Wasteland 3 is uitgesteld tot 28 augustus

Ontwikkelaar inXile Entertainment stelt de release van turn-based rpg Wasteland 3 met ruim drie maanden uit. Het spel zal op 28 augustus verschijnen in plaats van op 18 mei. Het team heeft meer tijd nodig, mede door de coronapandemie.

Werknemers van inXile Entertainment werken al enkele weken thuis, meldt de studio op Twitter. Dat brengt uitdagingen met zich mee en daardoor wordt de release uitgesteld. Halverwege maart kwam er al een bètaversie van de game uit voor mensen die het crowdfundingproject om de game te maken hebben gesteund. De studio gaat de extra tijd onder andere gebruiken om feedback van spelers te verwerken.

Wasteland 3 werd in 2016 aangekondigd. Twee jaar eerder had inXile Entertainment Wasteland 2 uitgebracht. Het eerste deel van de serie stamt uit 1988 en de oorspronkelijke game wordt gezien als de spirituele voorganger van de Fallout-games. Brian Fargo, die ook werkte aan Fallout 1 en 2, heeft de leiding over de studio. Tweakers publiceerde onlangs een preview van Wasteland 3. De game is in ontwikkeling voor de pc, de Xbox One en de PlayStation 4.