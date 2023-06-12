Wasteland-ontwikkelaars kondigen BioShock-achtige game Clockwork Revolution aan

Wasteland 3-maker InXile Entertainment werkt aan Clockwork Revolution, een steampunk-fps-game. Er is een trailer getoond en de game komt uit voor pc's en de Xbox Series X en S. Een releasedatum is er nog niet.

Volgens Xbox wordt het een actie-rpg. "Verken de Victoriaanse metropool Avalon, waar belangrijke momenten uit de geschiedenis in het geheim zijn veranderd om rijkdom en macht naar de elite te brengen. Clockwork Revolution tilt de reactiviteit van rpg's naar nieuwe hoogten, waarbij veranderingen die je in het verleden aanbrengt, kunnen uitmonden in buitengewone en soms onverwachte resultaten in het heden."

De heerser van Avalon, Lady Ironwood, heeft haar imperium opgebouwd door via tijdreizen het verleden te veranderen en uitkomsten altijd in haar voordeel te laten vormen. Het rebelse spelerspersonage heeft een soortgelijk apparaat en gaat de strijd aan met Lady Ironwood. Het veranderen van het verleden lijkt een mechaniek te zijn dat in de gameplay, maar ook in het verhaal is verwerkt.

InXile heeft in het verleden de moderne Wasteland-games gemaakt, maar ook The Bard's Tale. De studio is opgericht door veteranen van Black Isle Studios, de originele makers van Fallout. De hoofdontwikkelaar van Clockwork Revolution, Jason Anderson, werkte ook daadwerkelijk aan Fallout 1 en 2.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 12-06-2023 11:42 44

12-06-2023 • 11:42

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Clockwork Revolution

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Reacties (44)

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Settler11 12 juni 2023 11:45
Heb me erg vermaakt met bioschock 3 en steampunk is een vermakelijke thema. Ben benieuwd. Maar zoals altijd; no preorders!
B0KIT0 @Settler1112 juni 2023 11:59
Misschien kun je de game Judas eens opzoeken. Momenteel in ontwikkeling door Ken Levine, de orginele bedenker en drijvende kracht achter de Bioshock trilogie :)

Er kwam vorig jaar tijdens de ‘E3 week’ een trailer van uit.

[Reactie gewijzigd door B0KIT0 op 24 juli 2024 00:57]

Settler11 @B0KIT012 juni 2023 12:04
Volgens mij wel van gehoord.. Zo ff checken. Iig toegevoegd in de wishlist van steam (: thx!
Nightscope @B0KIT012 juni 2023 12:22
Thanks voor de tip! Hij ziet er heerlijk bioshockerig uit 😃.
ErikT738 @B0KIT012 juni 2023 14:07
Dat ziet er beter uit dan de trailer van Clockwork Revolution! Jammer dat je er niet echt op kunt vertrouwen alleen (zie de originele trailer van Bioshock Infinite).
Xfade @ErikT73812 juni 2023 16:54
Gezien de score zat dat achteraf wel goed. Ja, hij is later aangepast, maar ook daar hebben we trailers van gekregen.
Armselig @ErikT73812 juni 2023 21:15
Ik heb Infinite gespeeld en vond 'm leuk. Daarna zag ik pas de trailer wat eigenlijk had moeten zijn. Zonde, maar zo gaat het in de game-industrie, al jaren. Wil echter niet zeggen dat ik Infinite ineens minder leuk vond.
theduke1989 @Settler1112 juni 2023 11:58
Maar zoals altijd; no preorders!
We zijn helaas een klein groepje daarvan.

Want de rest van de wereld zal ongetwijfeld pre-orderen.
Backpackpaul @theduke198912 juni 2023 17:34
Ik ben ook niet van de pre orders.
O.a. vanwege een signaal naar de makers (o.k. een klein nietszeggend signaaltje maar goed) om eens een game 'af' uit te brengen. Maar ook omdat het zovaak volgestouwd is met MTX dat ik gevoel kreeg dat de game niet compleet is.
Daarnaast zijn er altijd nog wel QoL updates. Onlangs A Plague tale requiem uitgespeeld, om een dag later te lezen dat de 60fps patch uit was gekomen. Lekker dan.
Ik wacht geduldig op de Complete of Goty editie. Dan is de boel over het algemeen beter voor elkaar.

Ik brak wel mijn eigen regel toen Metroid Dread uitkwam, als fan wilde ik deze meteen spelen en Nintendo heeft de zaken goed voor elkaar.
En al snel kwamen er berichten van een game breaking bug.

Nope, geen pre orders meer voor mij.
Bender @Settler1112 juni 2023 16:54
Maar zoals altijd; no preorders!
Ik heb nog nooit gepre-ordered, maar wat is de reden dat mensen dat wel doen?
Settler11 @Bender12 juni 2023 17:03
De naam geeft het al weer. Je koopt iets wat nog niet te koop is. Het is een reservering. Bij een preorder krijg je de game direct bij release. Meestal met iets extra's. Mensen zijn vaak ongedulding en/of willen het spel erg graag en/of support aan diegene die er aan gewerkt hebben.

Vaak gaat het hand in hand als een bekende maker zoals 'cd projekt' veel top games heeft uitgebracht een nieuwe game aankondigt. Maar de laatste tijd zijn erg veel games waar veel naar gekeken wordt, erg maar dan ook erg gefaald bij release.

Een recent voorbeeld wat enorm faalde is de nieuwe Gollum game.
Bender @Settler1112 juni 2023 18:24
Dus de reden van de pre-orders is dat je gratis dingen krijgt, klinkt op zich verleidelijk als het daarna niet meer beschikbaar is (maar daar twijfel ik over?).
Settler11 @Bender12 juni 2023 19:03
Kan. Hoeft niet altijd. Ze zouden kunnen stellen met marketinggebeuren met dat de eerste 1000 preorders x-item krijgen oid.

Maar de reden dat het door vele gamers ongewenst is geworden, is dat vele studios snel veel geen zien, de game afraffelen voor release en door gaan met de volgende 'game'.

Hier nog 5 redenen waarom men moet stoppen met preorderen: https://whatnerd.com/reasons-stop-pre-ordering-video-games/
.GoO @Settler1113 juni 2023 08:36
Deel 3 vond ik juist het minste, doe mij maar Rapture uit deel 1 en 2. Maar dat is meer een persoonlijke voorkeur.

Ik hoop de trilogie ooit nog in VR te kunnen spelen. Hoe gaaf zou dat zijn met de Big Daddy's en Little Sisters.
Settler11 @.GoO13 juni 2023 13:21
Ja, 1/2 heb ik niet gespeeld omdat ik een grote schijterd ben. :D
.GoO @Settler1113 juni 2023 18:53
Zeker doen!
gimbal 12 juni 2023 12:37
Wow. Als je mij had vertelt dat de thumbnail van die video per ongeluk een screenshot is uit Bioshock: Infinite dan had ik je geloofd. Het is niet zomaar een Bioshock gevoel, dit is het betere afkijkwerk.

Ik hekel het totale gebrek aan originaliteit (ik bedoel... zelfs het rail systeem is overgenomen), maar Bioshock: Infinite blijft wel een spel wat ik jaarlijks opnieuw speel simpelweg door de epische sfeer dus aan de andere kant wil ik het deze keer wel graag vergeven.
Armselig @gimbal12 juni 2023 22:27
Meer van hetzelfde is niet altijd slecht toch? Misschien zijn er developers van Irrational Games na het sluiten van die studio wel bij Inxile terecht gekomen en lijkt het daarom erop? Of dat zo is weet ik niet maar misschien dacht Inxile "als Irrational wegvalt en we kunnen fluiten naar een vervolg op infinite dan doen we het zelf wel..."
Oddlobster 12 juni 2023 15:39
Lijkt op een baby van Bioshock en Dishonored. Helaas niet niet voor PS5, hopelijk is dat tijdelijk
ocmerius @Oddlobster13 juni 2023 11:05
Dan moet ik je helaas teleurstellen, want inXile is een MS first party studio.
HooksForFeet 12 juni 2023 11:46
waar belangrijke momenten uit de geschiedenis in het geheim zijn veranderd om rijkdom en macht naar de elite te brengen
Beetje een merkwaardige zin, aangezien de elite de elite is omdat ze de rijkdom en macht hebben. ;)

[Reactie gewijzigd door HooksForFeet op 24 juli 2024 00:57]

Aikon @HooksForFeet12 juni 2023 11:57
Je kan ook best méér rijkdom en macht naar de elite brengen. ;) Zonder rijkdom en macht is het sowieso lastig om de geschiedenis te veranderen.
Shark.Bait @Aikon12 juni 2023 13:41
Niet helemaal; Vertel dat maar aan de persoon die een portie vleermuis soep at in China eind 2019.
The Zep Man @Shark.Bait12 juni 2023 15:01
Die maakte geschiedenis. Maken is iets anders dan veranderen. Tot nu toe zijn er nog geen tijdreizigers langsgekomen tot zover wij weten, ondanks dat een knappe kop hier en daar een feestje voor hen gaf en ze expliciet had uitgenodigd. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 00:57]

Kaoh @HooksForFeet12 juni 2023 11:59
inderdaad :D moet meer zoiets zijn als om rijkdom en macht naar de mensen brengt in haar inner circle.
SebasKolk 12 juni 2023 11:49
Bioshock: Infinite is mijn favoriete van de Bioshocks zo ik ben heel erg benieuwd hier naar :D Ziet er tof uit, heel erg dezelfde vibe krijg ik ervan
naaitsab 12 juni 2023 11:52
Dacht eerst dat ik de trailer voor een nieuwe Bioshock zat te kijken. Aan de ene kant teleurgesteld dat het niet zo is, omdat het verhaal van Bioshock me aanstaat. Aan de andere kant ook wel weer benieuwd wat deze serie gaat bieden. Hoop wel dat ze het origineel houden, zou jammer zijn als het een labeltje "Bioshock ripoff" gaat krijgen.
P-Rock 12 juni 2023 11:58
Ziet er grafisch idd uit als Bioshock: Infinite Part 2. Jammer, aangezien je zoveel meer kunt doen met steampunk dan B:I kopiëren.
Mayonaise @P-Rock12 juni 2023 22:06
Bioshock Infinite Part 2??

Volgens mij was er geen part 2, enkel een dlc Burial at Sea en die speelde af in Raptur.
P-Rock @Mayonaise13 juni 2023 08:23
Deze game ziet er grafisch uit als een vervolg op Bioshock: Infinite, dus Part 2.
Mayonaise @P-Rock13 juni 2023 15:31
Ah that makes sense :)
Megalodon86 12 juni 2023 12:02
Behalve het steampunk thema zie ik niet zo veel gelijkenissen met Bioshock eigenlijk. Deze houden we in de gaten.
Chillosophy @Megalodon8612 juni 2023 13:19
Echt? Het ziet er identiek uit als Bioshock: infinite. Dezelfde stijl in gebouwen, wapens en personages, zelfs de monorail en luchtschepen lijken gekopieerd. Als dit dezelfde engine en assets gebruikte had ik het geloofd.
kevin93w @Chillosophy12 juni 2023 13:37
En daarnaast ook nog het gebruik van tijd en dimensies om de wereld aan te passen en aan de macht te komen. Letterlijk een belangrijk aspect uit het verhaal van B:I. Daarentegen was het zo fantastisch, dat als ze het goed gejat en aangevuld hebben ik het dolgraag zou spelen!

[Reactie gewijzigd door kevin93w op 24 juli 2024 00:57]

Linksquest Moderator Spielerij
12 juni 2023 12:19
Toen ik de trailer zag gisteren, toen had ik ook meteen z'n Bioschock gevoel. Als die ook net zo lekker weg speelt als Bioschock dan zie ik deze game wel zitten, wil hem hoe dan ook proberen.
ErikT738 12 juni 2023 12:27
Het concept staat me wel aan, maar de trailer overtuigt me nog niet.

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