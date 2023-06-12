Wasteland-ontwikkelaars kondigen BioShock-achtige game Clockwork Revolution aan

Wasteland 3-maker InXile Entertainment werkt aan Clockwork Revolution, een steampunk-fps-game. Er is een trailer getoond en de game komt uit voor pc's en de Xbox Series X en S. Een releasedatum is er nog niet.

Volgens Xbox wordt het een actie-rpg. "Verken de Victoriaanse metropool Avalon, waar belangrijke momenten uit de geschiedenis in het geheim zijn veranderd om rijkdom en macht naar de elite te brengen. Clockwork Revolution tilt de reactiviteit van rpg's naar nieuwe hoogten, waarbij veranderingen die je in het verleden aanbrengt, kunnen uitmonden in buitengewone en soms onverwachte resultaten in het heden."

De heerser van Avalon, Lady Ironwood, heeft haar imperium opgebouwd door via tijdreizen het verleden te veranderen en uitkomsten altijd in haar voordeel te laten vormen. Het rebelse spelerspersonage heeft een soortgelijk apparaat en gaat de strijd aan met Lady Ironwood. Het veranderen van het verleden lijkt een mechaniek te zijn dat in de gameplay, maar ook in het verhaal is verwerkt.

InXile heeft in het verleden de moderne Wasteland-games gemaakt, maar ook The Bard's Tale. De studio is opgericht door veteranen van Black Isle Studios, de originele makers van Fallout. De hoofdontwikkelaar van Clockwork Revolution, Jason Anderson, werkte ook daadwerkelijk aan Fallout 1 en 2.