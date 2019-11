Wasteland 3 verschijnt op 18 mei 2020 voor pc en consoles

Wasteland 3, de turn based role playing game van inXile Entertainment, komt op 18 mei volgend jaar uit. De game verschijnt voor Windows, Linux, de Xbox One en de PlayStation 4. De makers hebben ook een nieuwe trailer uitgebracht.

Wasteland 3 speelt zich af in een post-apocalyptsiche setting in Colorado. De nieuwe trailer, getiteld 1987, toont meer van die omgeving en laat gameplay zien van de tactische rpg waarin spelers met een ploeg van vier personages op pad gaan.

De verschijningsdatum is bekendgemaakt tijdens het XO19-evenement van Microsoft. Een jaar geleden heeft Microsoft studio inXile overgenomen. De game komt bij de release direct uit via het Xbox Game Pass-abonnement, zowel voor de pc als voor de Xbox One. Nog voor de overname door Microsoft had inXile al versies voor Linux en de PlayStation 4 aangekondigd. Die komen uit zoals beloofd.

Wasteland 3 heeft een co-opmodus waarin spelers samen missies kunnen afwerken. Iedere speler doet dat met een eigen groep personages. Het is mogelijk om tegelijk of asynchroon te spelen. Ook nieuw in de derde Wasteland-game zijn voertuigen.

InXile Entertainment kondigde Wasteland 3 in 2016 aan. De relatief kleine studio haalde toen geld op via crowdfundingplatform Fig om het spel te maken. Twee jaar eerder had de studio Wasteland 2 uitgebracht. Dat spel was een vervolg op de klassieker Wasteland uit 1988 en werd bekostigd via een campagne op Kickstarter.