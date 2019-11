Nvidia: we zijn een softwarebedrijf geworden

Nvidia vindt dat het een software- en platformbedrijf is geworden. Dat zei directeur en oprichter Jensen Huang tijdens de bespreking van de meest recente kwartaalcijfers in antwoord op vragen over toekomstige winstmarges.

Het begint met hardware, zegt Huang, maar Nvidia kan weinig zonder software. "Als je naar bijna al onze producten kijkt, zoals de gpu, dan is dat het startpunt. Maar bij alles wat we doen, of dat nu kunstmatige intelligentie is, data-analyse, gezondheidszorg, robotica of zelfrijdende auto's, is software nodig. Dat geldt voor al deze platformen: gaming, renderen, cloud-graphics."

Het is volgens Huang onmogelijk om er maar gewoon een chip te pakken en te verwachten dat het werkt. "En dus houden we ons het meest bezig met zaken die veel met software te maken hebben. We zijn bovendien een platformbedrijf. Ons platform is beschikbaar voor alle fabrikanten en cloudaanbieders."

Dat leidt er volgens Huang toe dat de winstmarges van het bedrijf met de tijd zullen stijgen. "Dat is natuurlijk als platformbedrijf dat intensief met software bezig is." De vraag over winstmarges kwam in de bespreking van de recente kwartaalcijfers.

Nvidia behaalde een omzet van 3,01 miljard dollar, een daling van 5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Het operationeel inkomen kwam 12 procent lager uit op 927 miljoen dollar. De gamedivisie behaalde een omzet van rond 1,6 miljard dollar; twee derde daarvan kwam uit RTX-kaarten met ondersteuning voor raytracing. De fabrikant claimt bovendien dat er groeiende vraag is naar gamelaptops met Nvidia-videokaarten, maar noemde geen exacte cijfers.