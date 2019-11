Google begint met aanbieden WhatsApp-alternatief rcs in meer landen

Google is begonnen met het aanbieden van het WhatsApp-alternatief van providers, rcs, in meer landen. In de Berichten-app op Android krijgen gebruikers bij providers in de VS en India komende tijd de melding dat ze 'chat-functies' kunnen aanzetten.

Amerikaanse gebruikers krijgen de melding komende weken, zegt Google. De ondersteuning van rcs in India blijkt uit onder meer posts op Reddit. Gebruikers moeten daarvoor de Berichten-app van Android gebruiken. Daarin zitten de rcs-functies al voor alle gebruikers, maar gebruikers in bijvoorbeeld Nederland kunnen rcs nog niet aanzetten.

Rcs geldt al jaren als opvolger van sms, met onder meer de mogelijkheid om groepschats aan te maken, foto's en video's te versturen en de locatie te delen. Het is een berichtenprotocol van de koepelorganisatie van providers, maar providers zijn traag met het ondersteunen ervan. Bovendien willen sommige providers de functie het liefst in eigen apps hebben, zoals Orange in België. Vodafone heeft rcs ook in Nederland aangeboden via een app en KPN heeft dat plan ook gehad. T-Mobile bood in Duitsland chatten aan via de eigen app Joyn.

Google begon eerder dit jaar met het aanbieden van rcs in Duitsland en Frankrijk, maar het heeft de chatfunctie in zijn Berichten-app niet uitgebreid naar andere Europese landen. Providers moeten rcs ondersteunen voor Google het kan aanbieden. Rcs werkt standaard niet op iOS.