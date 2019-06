Google begint zelf met uitrol van rcs als vervanger van sms

Google is begonnen met de uitrol van rcs, de opvolger van sms. Het bedrijf begint daarmee in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, maar later moet de feature ook beschikbaar komen in andere landen voor alle Android-toestellen.

De uitrol van rich communication services verliep tot nu toe altijd moeizaam, omdat softwaremakers afhankelijk waren van providers voor de uitrol. Die waren daar tot nu toe traag mee. Google wil de dienst nu zelf gaan uitrollen voor Android. Dat proces wordt in ieder geval voorlopig opt-in. Gebruikers van de standaard berichten-app krijgen bij het openen dan een melding te zien waarmee zij kunnen upgraden naar 'RCS Chat'. Zodra zij dan een bericht sturen naar een andere telefoon wordt eerst gecontroleerd of die rcs ondersteunt. Zo niet, dan wordt het bericht als gewone sms verstuurd.

Google zegt tegen The Verge dat het niet meer wil wachten op providers voor de uitrol van rcs. Dat betekent wel dat berichten voorlopig via de servers van Google worden verzonden. Google zegt dat die berichten meteen verwijderd worden zodra zij aankomen. De berichten hebben wel encryptie tijdens het verzenden, maar zijn niet eind-tot-eind versleuteld.

Rcs wordt al langer gezien als de opvolger van sms. Het is daarbij niet alleen mogelijk om berichten te versturen, maar het heeft ook allerlei technieken die tegenwoordig de norm zijn voor chat-apps zoals het versturen van foto's en video's, en leesbevestigingen.