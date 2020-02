Microsofts Your Phone-app ondersteunt rcs-protocol op Samsung Galaxy S20

Door een samenwerking tussen Microsoft en Samsung zal de nieuwe Galaxy S20-smartphone rcs ondersteunen. Dit is het WhatsApp-alternatief van providers. Er is wel een beperking: dit protocol is alleen bruikbaar om berichten te versturen en ontvangen van en naar Windows 10-pc's.

Roberto Bojorquez van Microsoft meldt op Twitter dat de ondersteuning op de verschillende Galaxy S20-smartphones mogelijk is via de Your Phone-app. Daarmee is het mogelijk om berichten via het rcs-protocol te versturen naar en ontvangen van Windows 10-pc's. Dit is alleen mogelijk als de bezitters van de Galaxy S20 de Samsung Messages-app gebruiken als standaard-sms-app. Your Phone of Jouw telefoon is een app die Microsoft voor Windows 10 heeft ontwikkeld.

In november vorig jaar begon Google in meerdere landen met het aanbieden van rcs. Onder meer in de Verenigde Staten en India kunnen gebruikers daarmee in de Berichten-app op Android gebruikmaken van rcs-functies. Google begon het vorig jaar ook aan te bieden in Duitsland en Frankrijk.

Rich Communication Services is de naam van het berichtenprotocol dat al geruime tijd als de opvolger van sms te boek staat, met onder meer de mogelijkheid om groepschats te beginnen, foto's en video's te versturen of de locatie te delen. Het protocol komt voort uit een koepelorganisatie van providers, maar de ondersteuning ervan laat tot nu toe te wensen over. Providers moeten het protocol ondersteunen voordat Google het kan aanbieden en standaard werkt het niet op iOS.