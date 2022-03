Google maakt RCS wereldwijd beschikbaar en voegt eind-tot-eindversleuteling toe

Googles implementatie van RCS via de Messages-app is nu wereldwijd beschikbaar, met uitzonderingen van enkele landen zoals China en Rusland. Google maakt daarnaast bekend dat het de RCS-berichten van eind-tot-eindversleuteling gaat voorzien en begint met een bètatest.

In een blogbericht schrijft Google dat RCS via Messages nu wereldwijd beschikbaar is, via Google of via de provider van de gebruiker. Daarbij merkt het bedrijf wel op dat de beschikbaarheid van RCS 'afhankelijk is van het apparaat van de gebruiker en van de provider'. Daarnaast heeft Google Messages een kaart gepubliceerd, waar de landen te zien zijn waar de chatfuncties beschikbaar zijn. Volgens deze kaart is RCS niet beschikbaar in landen als China, Rusland en Iran.

Google maakt tevens bekend de RCS-berichten in Messages te willen voorzien van eind-tot-eindversleuteling. De berichten zijn nu versleuteld, maar niet eind-tot-eind. Eerst krijgen gebruikers die via Messages een een-op-eengesprek voeren de eind-tot-eindversleuteling. Google rolt deze vorm van versleuteling deze maand uit naar de eerste bètatesters, een uitrol die niet voor het einde van het jaar klaar zal zijn. Wanneer reguliere Messages-gebruikers de versleuteling kunnen verwachten, is niet duidelijk. Messages-gesprekken die in aanmerking komen voor de eind-tot-eindversleuteling, krijgen deze versleuteling automatisch. Alleen wanneer beide gebruikers RCS-chatten via de Messages-app, kan het gesprek de versleuteling krijgen.

Het bedrijf heeft een technical paper uitgebracht, waarin het uitlegt hoe de eind-tot-eindversleuteling van Messages werkt. Zo maakt Messages gebruik van het Signal-protocol om de berichten te versleutelen. Onder meer WhatsApp en Facebook Messenger gebruiken dit protocol voor de eind-tot-eindversleuteling.

In de paper legt Google ook uit hoe de gebruiker de eind-tot-eindversleuteling kan herkennen. Google gebruikt daarvoor een sloticoon, bijvoorbeeld bij de timestamp van een bericht. Gebruikers kunnen na het gebruik van de eind-tot-eindversleuteling van Messages wel overstappen naar een andere RCS-chatapp, al zal het eerste bericht per gesprek dan wel een onleesbare reeks aan cijfers en letters zijn, met de melding dat het een versleuteld bericht is. De Messages-app van de versturende partij zal volgens Google aan de plaintext delivery receipt echter kunnen zien dat de ontvangende gebruiker is overgestapt naar een andere RCS-app, waardoor het volgende bericht geen eind-tot-eindversleuteling meer zal hebben.

RCS, kort voor rich communication services, wordt gezien als de opvolger van sms. Met RCS is het mogelijk om berichten via internet te sturen, met extra functies die lijken op andere chatapps. Zo kunnen gebruikers via RCS videobellen, leesbevestigingen krijgen en afbeeldingen sturen. Tot halverwege vorig jaar waren providers verantwoordelijk voor de uitrol van RCS, maar in juni 2019 gaf Google aan de chatimplementatie zelf te willen verspreiden.