Google rolt Berichten-update uit tegen problemen met ontvangen mediabestanden

Google heeft dinsdag een update uitgerold voor zijn Berichten-app. Deze moet een aantal problemen met ontvangen mediabestanden oplossen. Zo klaagden gebruikers dat afbeeldingen langere tijd geblurd blijven en dat de videokwaliteit te laag was.

Het bedrijf schrijft in een kort bericht dat het werkt aan de gebreken in de RCS-app. De update die dinsdag is uitgerold moet in ieder geval 'het ontvangen van mediabestanden' verbeteren, zegt een communitymanager. Gebruikers zouden na het installeren van de update 'een duidelijk verschil' moeten merken. Wat dit precies inhoudt, wordt niet verder toegelicht. Wel wordt gebruikers gevraagd om blijvende problemen met de ontvangen mediabestanden te melden.