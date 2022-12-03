Google test eind-tot-eindversleuteling van RCS-berichten in groepschats Messages

Google gaat van start met het testen van eind-tot-eindversleuteling bij RCS-berichten in de Android-versie van Messages. De test wordt de komende weken beschikbaar gemaakt onder een kleine groep deelnemers van het bètaprogramma van Messages.

Het testen van eind-tot-eindversleuteling in Messages-groepchats werd vrijdag bekendgemaakt. Wanneer de functie beschikbaar komt voor alle gebruikers is nog niet bekend. Eind-tot-eindversleuteling bij een-op-eengesprekken is al beschikbaar sinds vorig jaar. Daarnaast zegt Google dat het werkt aan de mogelijkheid om alle emoji's te gebruiken als reactie op een bericht.

Verder schrijft Google over de voordelen van RCS en benadrukt dat 'alle grote mobiele providers en fabrikanten RCS als standaard hebben aangenomen, behalve Apple'. Google probeert Apple al langer te overtuigen om RCS als standaard toe te passen, maar tot nu toe is dat nog niet gelukt. Apple-topman Tim Cook heeft tijdens een interview in september erop gezinspeeld dat Apple de berichtenstandaard niet gaat ondersteunen op iPhones.

RCS, kort voor rich communication services, wordt gezien als de opvolger van sms. Met RCS is het mogelijk om berichten via internet te sturen, met extra functies die lijken op andere chatapps. Zo kunnen gebruikers via RCS videobellen, leesbevestigingen krijgen en afbeeldingen sturen. In 2020 werd Googles implementatie van RCS via de Messages-app wereldwijd beschikbaar.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 03-12-2022 12:43 48

03-12-2022 • 12:43

48

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Reacties (48)

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chickpoint 3 december 2022 12:46
Volgens mij wordt RCS nog niet zo breed ondersteund in Nederland. Van de week weer eens uitgeprobeerd. Iedereen die ik selecteer om een bericht naar te sturen, wordt direct gekozen voor SMS/MMS.
iAR @chickpoint3 december 2022 15:59
Het voelt allemaal een beetje als mms. Het was er een soort van, maar toch ook niet.
Ook wel heel treurig van Apple overigens. Niet meedoen en ook hun messages niet op Android leveren.
WhatsappHack
@iAR3 december 2022 22:25
Juist logisch. Waarom zou Apple in vredesnaam Google Messenger als standaard mee gaan leveren? Want dat is het. Het is gebaseerd op RCS, maar is gewoon een proprietary Google oplossing die via Google’s servers loopt. Ik ben heel blij dat Apple zich niet gek laat maken met die leipe marketingcampagnes en Google’s “aanbod” beleefd afslaat. ;)
iAR @WhatsappHack4 december 2022 08:15
Ah, ik wist niet dat het van Google was. Here we go again…
arjankoole @iAR4 december 2022 09:12
Ah, ik wist niet dat het van Google was. Here we go again…
RCS zelf niet, dat is een GSMA standaard, en daar is dus helemaal niets mis mee. Maar de encryptie, dat is een proprietary ding van Google, een extensie van RCS. En ik heb geen publieke documenten gevonden die dat omschrijft.

Google zou het hele probleem eenvoudig kunnen oplossen door de encryptie extensie voor te dragen als onderdeel van de standaard. Als deze geaccepteerd zou worden heeft niemand een excuus eigelijk.
gooos @arjankoole5 december 2022 12:48
RCS is inderdaad van de GSMA en wellicht daarom dat het in de wereld van de grote tech reuzen niet lekker van de grond komt omdat ze eigenlijk te veel focussen op eigen standaarden om maar max winst te behalen. Nu is Google er dus wel al een tijd mee aan de haal, maar een universele standaard die sms gaat vervangen is het nog lang niet omdat dan ook hardware fabrikanten, telecom providers, en partijen zoals Apple echt aan boord moeten komen ipv eigen ideeën / implementaties te willen uitwerken.
arjankoole @gooos5 december 2022 20:40
Nou is dat opzich met RCS niet het probleem. Het een is een open standaard. Maar het encrypted deel is dat niet en dat loopt als ik het goed begrijp via endpoints van Google. Daar zou GSMA een alternatief voor moeten bieden. Iets wat het zo vrij en vendor/provider onafhankelijk als sms zou moeten maken.
Maurits van Baerle @WhatsappHack4 december 2022 00:07
Eens, ik begrijp heel goed dat er partijen zijn die wegblijven van RCS totdat de afhankelijkheid van Google is gefixt.

Please won’t someone stop the bullshit about RCS?
Mavamaarten @chickpoint3 december 2022 13:47
Bij mij is het erger: Google denkt dat RCS werkt en dat wordt gekozen, maar mijn provider ondersteunt het kennelijk niet helemaal waardoor berichten na 1u worden gemarkeerd als niet verzonden.
Rolfie @Mavamaarten3 december 2022 18:31
die had ik ook een keer, belangrijk SMSje verzonden, bleek die vi RCS verstuurd te worden.

Zonder goed werkende internet verbinding, kwam die natuurlijk niet aan, maar voordat ik dit door had.

Daarna RCS direct uitgezet, als ik wil SMSsen, wil ik ook dat gebruiken en niet 1 of andere Internet technologie er achter.
gooos @Rolfie5 december 2022 12:51
Dat is en blijft inderdaad wel de kracht van sms, het werkt met 'eenvoudige' netwerken zonder al te hoge eisen aan de verbinding.
Verwijderd @Mavamaarten4 december 2022 09:39
Bij mij is het erger: Google denkt dat RCS werkt en dat wordt gekozen
Niet geheel onverwacht aangezien de thuismarkt van Google nog veel gebruik maakt van SMS en dergelijke als onderliggende infrastructuur voor berichten.
WhatsappHack
@chickpoint3 december 2022 22:24
RCS wordt niet zo breed ondersteund in de hele wereld. Het is compleet geflopt.
YangWenli @chickpoint4 december 2022 11:31
Toen WhatsApp eruit lag heb ik het geprobeerd maar het werkt voor geen reet. Berichten die niet of veel te laat aankwamen. Bizar. Dus toen maar Telegram.
OruBLMsFrl @YangWenli5 december 2022 00:31
Klinkt bekend, hier nu steeds meer via Signal. Telegram blijft een vreemde eend in de bijt zo dicht tegen Rusland aan. Voelt op momenten maar net iets beter dan hoe dicht TikTok tegen China aan zit.

Threema als europese dienst is er ook nog, maar die lijken niet zo te groeien helaas. Blij mee hoe dan ook dat er wat alternatieven lijken op te bloeien, liever geen zaken van Google buiten de maps met streetview en Youtube, dat is zo al groot genoeg. Meta met WhatsApp of Facebook zeker ook al, laat staan beiden gecombineerd. Laat maar lekker wat alternatiefs komen zoals DuckDuckGo en Mastodon, verdeel en heers :Y)
vrow @YangWenli5 december 2022 01:01
Telegram gebruikt standaard geen end-to-end encryptie en valt dus helemaal af. Dat is nog onveiliger dan WhatsApp.
Signal is het enige goede alternatief, naar mijn mening.
Threema is ook het bekijken waard, maar is een betaalde app. Dat maakt jou en mij niet zoveel uit misschien, maar helaas de grote groep wel, want daarvoor moet alles gratis zijn.
Triblade_8472 3 december 2022 15:09
Rcs, SMS of wat anders. Het maakt mij niet zoveel uit, zolang er maar een wereldwijd standaard komt die niet afhankelijk is van een (privacy gevoelig liggend) bedrijf waar je een app van nodig hebt.

SMS kan niet zomaar tegen worden gehouden als een bedrijf het niet met jou eens is. Je kan het gebruiken als je het niet met de voorwaarden van een ander bedrijf eens bent enz. Je moet altijd apps van een derde hebben.

Ik vind dat het te allen tijde bij de provider moet liggen. Het moet werken op alle telefoons en niet gekoppeld zijn aan andere bedrijven, zij moeten hier ook niet tussen moeten zitten.

Natuurlijk mogen ze chat services leveren, maar dat moet geen vervanging worden waar je afhankelijk van wordt!
The Zep Man
@Triblade_84723 december 2022 15:18
Rcs, SMS of wat anders. Het maakt mij niet zoveel uit, zolang er maar een wereldwijd standaard komt die niet afhankelijk is van een (privacy gevoelig liggend) bedrijf waar je een app van nodig hebt.
Dan heb je niets aan deze implementatie van RCS, want Google heeft controle over de end-points.
Ik vind dat het te allen tijde bij de provider moet liggen. Het moet werken op alle telefoons en niet gekoppeld zijn aan andere bedrijven, zij moeten hier ook niet tussen moeten zitten.
Niet eens met het eerste. Providers zijn doorgeefluiken en niets meer. We hebben in het verleden gezien wat er gebeurt als providers op content mogen discrimineren. Eens maar nooit meer.

[Reactie gewijzigd door AlphaRomeo op 26 juli 2024 10:59]

Triblade_8472 @The Zep Man3 december 2022 17:06
Hoe bedoel je, welke providers discrimineren dan?

Ik heb veel liever dat er een sms2 komt dan alles aan Apple, Google en Meta over te laten eigenlijk...
The Zep Man
@Triblade_84723 december 2022 18:41
Hoe bedoel je, welke providers discrimineren dan?
In het WAP-tijdperk discrimineerde elke mobiele provider. Op plekken zonder netneutraliteit zie je nog steeds discriminatie. "Bij ons kost Netflix/Spotify/...-gebruik geen MB's van je datalimiet!".

Een sterke scheiding tussen verbindingsaanbieders en aanbieders van online diensten is vereist om te voorkomen dat partijen macht in één markt misbruiken in de ander.
Ik heb veel liever dat er een sms2 komt dan alles aan Apple, Google en Meta over te laten eigenlijk...
Alleen als het werkelijk onafhankelijk is van genoemde partijen, en daadwerkelijk een verbetering is ten opzichte van SMS.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 26 juli 2024 10:59]

Triblade_8472 @The Zep Man3 december 2022 19:15
Netneutraliteit is in Nederland toch afgedwongen door de ACM?

Dan is er dus geen probleem zou ik zeggen.

En ja, zeker moet het los staan van dergelijke partijen. De data mag wat mij betreft nooit door een server derde gaan, alleen direct naar de betreffende partijen. (netwerk apparatuur daargelaten, maar je snapt mij wel)
The Zep Man
@Triblade_84723 december 2022 19:31
Netneutraliteit is in Nederland toch afgedwongen door de ACM?
De wereld is groter dan Nederland. Verder mis je het punt. Dat was een voorbeeld van wat gebeurt in een volledige vrije markt in plaats van een gereguleerde markt.
gooos @Triblade_84725 december 2022 12:54
Mooiste zou zijn als je via een standaard kan verbinden met de verschillende apps. WhatsApp - iMessenger - Google Messenger - Signal - etc

Wellicht dat er dan met bepaalde apps onderling dan meer / minder functionaliteit beschikbaar is, zolang de E2E encryptie maar goed werkt.
84hannes @Triblade_84723 december 2022 16:27
Ik vind dat het te allen tijde bij de provider moet liggen
Ik vind dat het bij een provider moet liggen, bij voorkeur eentje die je onafhankelijk van je internet- of telefoonprovider kunt kiezen. Net als e-mail eigenlijk.
Electr0n 4 december 2022 11:25
Mede door RCS is mijn overstap terug naar Android succesvol te noemen. Mijn vrouw en ik waren groot gebruiker met iMessage, maar dit kon natuurlijk niet mee naar Android. De messages app werkt ontzettend goed dus hebben we als nog een beetje een iMessage idee. Liefst zou ik willen dat iedereen de overstapt maakt naar messages en RCS. Dan kunnen we gewoon doei zeggen tegen whatsapp.

Ook het groep idee zou fijn zijn. Zeker dat ik dan in combinatie met Family Link communicatie tussen de kids en ouders via berichten wel mag en bijvoorbeeld whatsapp nog niet.
Verwijderd 3 december 2022 12:46
Ja wel heel leuk, maar wie gebruikt “Messages “ zelfde als iMessage.. maar totaal niet handig voor ios naar android gebruiker en anders om..

Persoonlijk probeer ik ook af te komen van whatsapp, ik vind het systeem ouderwets en gebruik liever telegram, aangezien dat niet van de opslag af gaat maar dat is natuurlijk persoonlijk
thomvh @Verwijderd3 december 2022 14:28
Nee want alles bij Telegram wordt op de Telegram servers opgeslagen. Met nu niet de sterkste encryptie die er is. Keuzes. Ik blijf liever weg van Telegram.
Triblade_8472 @thomvh3 december 2022 15:13
Telegram, Signal, Threema, Element, Line.

Er zijn honderdduizenden chatapp beschikbaar, betaal en gratis.

De een beter en vaker gebruikt dan de ander.

Ik vind zelf Telegram prima met zelfs meer en betere features dan WhatsApp. De helft van m'n kennis is over, de rest heb ik SMS contact mee.
kid1988 @Triblade_84723 december 2022 16:42
Dat is precies het probleem. Al deze apps hebben hun eigen (gesloten) methodes, waardoor je geen keus hebt om je (meta) data te delen met de fabrikant van de app welke je vrienden en familie gebruiken.

Ik zou graag signal gebruiken, maar in die app heb ik niemand om berichten te sturen.
Mijn Aziatische collega's gebruiken Line en WeChat, daar ben ik geen fan van (Chineze vingers in de pap)
En mijn Nederlandse contacten gebruiken whatsapp. (Amerikaanse fingers in de pap)
Resultaat: 4 chat apps welke in principe allemaal hetzelfde doen zonder standaard

RCS kun je iedere app gebruiken welke je maar wilt. Enkel het transportprotocol is gedefinieerd, de rest ben je vrij te kiezen.

[Reactie gewijzigd door kid1988 op 26 juli 2024 10:59]

PureTryOut @kid19883 december 2022 21:34
Hetzelfde met Matrix, en dat is tenminste niet afhankelijk van 1 bedrijf (Google) of provider. Bevalt je Matrix provider niet? Dan ga je over naar een andere. Net zoals met mail.
WhatsappHack
@kid19883 december 2022 22:23
In dit geval ook niet echt. Google’s implementatie is proprietary en dus om deze RCS variant cross-compatible te krijgen moet het via Googles servers lopen. Daarom zegt Apple gelukkig ook duidelijk nee tegen die onzincampagne, ik wil dat spul ook niet op m’n telefoon hebben.
Verwijderd @thomvh3 december 2022 14:54
Dat zeg ik…,en er is niks mis met de telegram encryptie. Het is nog steeds nier gekraakt
Jazco2nd 3 december 2022 12:44
RCS is een USA-only ding. De Carrier Services app kan je dus uitschakelen. Messages app daarmee ook.
Genoeg normale SMS apps zonder RCS die je buiten de USA kan gebruiken zoals QKSMS.
bertware @Jazco2nd3 december 2022 12:55
RCS is niet USA-only. Werkt hier in Europa ook, met een aantal contacten chat ik al via RCS ipv SMS. Volgens de Messages app loopt dit dan via Jibe mobile in mijn geval, aangezien operators traag zijn (of het gewoon helemaal niet implementeren).

Zie ook nieuws: Google begint zelf met uitrol van rcs als vervanger van sms
GertMenkel
@bertware3 december 2022 13:31
Hoe zit dat eigenlijk met de kosten, tellen die berichten als SMS'jes of tellen die dingen als data? Ik heb een bundel met meer dan genoeg data en amper bel/SMS dus ik ben eigenlijk wel benieuwd.
Yinchie @GertMenkel3 december 2022 14:04
Het zijn internet chat berichten. Net zoals WhatsApp. Kosteloos op internet data gebruik na.
Jazco2nd @bertware3 december 2022 12:58
Gelukkig doen ze dat niet. Investeren in een compleet nutteloos product dat ooit door Google is bedacht voor providers om geld te kunnen vragen voor een WhatsApp achtig alternatief.
Rob Voets @Jazco2nd3 december 2022 13:31
Het zou geweldig zijn als Apple dit ook zou omarmen. Dan kunnen we eindelijk van Whatsapp af. Niet meer gebonden aan een bepaalde app, vrije keuze app net als bij email.
CharlesND @Rob Voets3 december 2022 17:51
Het zou geweldig zijn als Apple dit ook zou omarmen.
Ik denk dat de kans vrij klein is dat Apple een berichtendienst gaat omarmen waarbij iedereen die end-to-end encryptie wil hebben gebruik moet maken van de voor 100% van Google afhankelijk 'RCS by Google'-versie.
Rob Voets @CharlesND3 december 2022 18:11
Fijn iedereen in zijn eigen bijdrage bubbel. Gelukkig is email ontstaan voor opkomst techreuzen.
CharlesND @Rob Voets3 december 2022 20:11
Fijn iedereen in zijn eigen bijdrage bubbel.
Ja, vreemd hè? NVidia blijft ook maar in zijn Cuda-bubbel hangen in plaats van Metal te omarmen. En Apple blijft ook maar halsstarrig in de MacOs en iOS bubbel werken in plaats van Windows en Android te omarmen en zijn producten ook daarmee aan te bieden.

Nogmaals; de RCS met end-to-end encryptie is een honderd procent door Google bedachte en gecontroleerde bubbel. Waarom zou Apple in godsnaam deze Google-bubbel moeten omarmen en zo zijn eigen berichtendienst beconcurreren??
Rob Voets @CharlesND4 december 2022 08:39
Misschien dit eens lezen: https://en.wikipedia.org/wiki/Rich_Communication_Services
!mark @Rob Voets3 december 2022 19:26
Wel de realiteit helaas, feitelijk zijn alleen de oudere technieken zoals Email en SMS open; m.a.w. iedereen kan met iedereen communiceren ongeacht welke cliënt/(web)applicatie je gebruikt.

Alle nieuwe veel gebruikte platformen zoals Whatsapp (maar ook een Telegram, Discord of andere alternatieven) zijn stuk voor stuk gesloten systemen met een eigen app/protocol. Apple gaat hier overigens juist nog verder in dan concurrenten met iMessage*, wat alleen een cliënt heeft voor iOS, waar de alternatieven in ieder geval voor alle courante besturingssystemen beschikbaar is.

Ik zou een open protocol wat dezelfde moderne functionaliteit heeft als een Telegram of Whatsapp waarbij iedereen dus een eigen applicatie kan kiezen om mee te doen best een toevoeging vinden


*Ja ik weet dat iMessage kan terugvallen op SMS bij berichten naar niet iDevices, maar op die manier deelnemen deelnemen aan een chatkanaal met meerdere mensen bestanden is voor een niet Apple gebruiker vrijwel onmogelijk

[Reactie gewijzigd door !mark op 26 juli 2024 10:59]

bschelst @Jazco2nd3 december 2022 13:10
Werkt hier ook gewoon perfect,rcs....
Dark Angel 58 5 december 2022 15:22
Pardon... Messages is toch van Apple... hoe komt dat er ook een android versie is???
FlashBang @Dark Angel 585 december 2022 15:41
Dit is sarcasme of een grap hoop ik?
Dark Angel 58 @FlashBang5 december 2022 15:48
Dit is sarcasme of een grap hoop ik?
Nee er staat echt in de tekst, voor zover weet ik dat er geen Android versie is.

Omg... Ik heb even in Google gekeken, Google heeft inderdaad een chat app die OOK "Messages" heet.
Naam verwarring... niet zo handig :')

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