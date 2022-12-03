Google test eind-tot-eindversleuteling van RCS-berichten in groepschats Messages

Google gaat van start met het testen van eind-tot-eindversleuteling bij RCS-berichten in de Android-versie van Messages. De test wordt de komende weken beschikbaar gemaakt onder een kleine groep deelnemers van het bètaprogramma van Messages.

Het testen van eind-tot-eindversleuteling in Messages-groepchats werd vrijdag bekendgemaakt. Wanneer de functie beschikbaar komt voor alle gebruikers is nog niet bekend. Eind-tot-eindversleuteling bij een-op-eengesprekken is al beschikbaar sinds vorig jaar. Daarnaast zegt Google dat het werkt aan de mogelijkheid om alle emoji's te gebruiken als reactie op een bericht.

Verder schrijft Google over de voordelen van RCS en benadrukt dat 'alle grote mobiele providers en fabrikanten RCS als standaard hebben aangenomen, behalve Apple'. Google probeert Apple al langer te overtuigen om RCS als standaard toe te passen, maar tot nu toe is dat nog niet gelukt. Apple-topman Tim Cook heeft tijdens een interview in september erop gezinspeeld dat Apple de berichtenstandaard niet gaat ondersteunen op iPhones.

RCS, kort voor rich communication services, wordt gezien als de opvolger van sms. Met RCS is het mogelijk om berichten via internet te sturen, met extra functies die lijken op andere chatapps. Zo kunnen gebruikers via RCS videobellen, leesbevestigingen krijgen en afbeeldingen sturen. In 2020 werd Googles implementatie van RCS via de Messages-app wereldwijd beschikbaar.