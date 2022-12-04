Zwitserland overweegt verbod op EV's, spelcomputers en streaming bij stroomnood

De Zwitserse overheid overweegt in noodsituaties de meeste toepassingen van elektriciteit landelijk te verbieden. Zo wordt er onder meer gesproken over een verbod op het gebruik van elektrische auto's en streamingdiensten.

In de ontwerpverordening, geciteerd door t-online, worden vier noodniveaus beschreven om een eventuele blackout, een algehele ineenstorting van het elektriciteitsnet, te voorkomen. Bij de twee hoogste 'escalatieniveaus' wordt onder meer het gebruik van elektrische auto's voor niet-noodzakelijke doeleinden, het gebruik van streamingdiensten, het gebruik van dvd- en blu-ray-spelers, consoles en gamecomputers en het delven van cryptovaluta landelijk verboden.

Bij escalatieniveaus 1 en 2 worden minder ingrijpende maatregelen genomen om het Zwitserse stroomverbruik in te perken. Zo wordt het gebruik beperkt van apparaten en systemen die extreme temperaturen hanteren; hieronder vallen bijvoorbeeld ijsmachines, bubbelbaden, sauna's en drogers. Ook moeten verwarmingen in openbare ruimtes dan zo goed als uitgeschakeld worden.

Daarnaast overweegt de Zwitserse overheid om losse maatregelen aan te nemen om het stroomverbruik in noodsituaties te beperken. Zo wordt er gesproken over een maximale snelheid van 100km/u op snelwegen en het landelijk uitschakelen van apparaten en lichten die niet essentieel zijn. In dergelijke gevallen mag de slaapstand alleen gebruikt worden als dit 'schade aan elektrische apparaten kan voorkomen'.

Voor zover bekend is Zwitserland het eerste land in Europa dat een dergelijk gedetailleerd noodplan heeft opgesteld voor eventuele elektriciteitstekorten, bijvoorbeeld als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Op 12 december buigt de Zwitserse overheid zich over de ontwerpverordering.