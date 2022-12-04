Netflix toont eerste trailer prequelserie The Witcher: Blood Origin

Netflix heeft de eerste volledige trailer van de aankomende miniserie The Witcher: Blood Origin gedeeld. De prequelserie speelt zich 1200 jaar voor de avonturen van Geralt of Rivia af en is vanaf 25 december op de streamingdienst te zien.

The Witcher: Blood Origin speelt zich af tijdens de 'gouden eeuw' van de elven, gedurende een periode waarin een 'onverwoestbaar imperium' de inwoners van het Continent onderdrukt. In de serie vechten zeven uiteenlopende personages tegen dit regime. In de trailer wordt daarnaast gerefereerd aan een monster van de slechterik, dat vermoedelijk te sterk is voor de helden van het verhaal. Eerder werd bekend dat Blood Origin een inkijkje zou geven in de creatie van de eerste Witcher, vermoedelijk om dit monster te verslaan.

De hoofdrollen zijn onder meer weggelegd voor Michelle Yeoh, Sophia Brown en Laurence O'Fuarain. Opvallend genoeg komt er in de trailer ook een personage uit de eerste Witcher-serie van Netflix voor, namelijk Jaskier, wederom vertolkt door Joey Batey. Het is niet duidelijk of het om een voorproefje van de 'toekomst' van het Witcher-universum gaat of dat de troubadour bijvoorbeeld door de in de trailer getoonde monoliths kan tijdreizen.

Netflix bevestigt daarnaast dat The Witcher: Blood Origin minder afleveringen krijgt dan voorheen gesuggereerd. Bij de oorspronkelijke aankondiging werd gesproken over zes afleveringen. Ook op IMDB staan zes afleveringen vermeld. Netflix laat in de teaser en de recente trailer daarentegen weten dat het om een vierdelige miniserie gaat.