Netflix toont eerste trailer prequelserie The Witcher: Blood Origin

Netflix heeft de eerste volledige trailer van de aankomende miniserie The Witcher: Blood Origin gedeeld. De prequelserie speelt zich 1200 jaar voor de avonturen van Geralt of Rivia af en is vanaf 25 december op de streamingdienst te zien.

The Witcher: Blood Origin speelt zich af tijdens de 'gouden eeuw' van de elven, gedurende een periode waarin een 'onverwoestbaar imperium' de inwoners van het Continent onderdrukt. In de serie vechten zeven uiteenlopende personages tegen dit regime. In de trailer wordt daarnaast gerefereerd aan een monster van de slechterik, dat vermoedelijk te sterk is voor de helden van het verhaal. Eerder werd bekend dat Blood Origin een inkijkje zou geven in de creatie van de eerste Witcher, vermoedelijk om dit monster te verslaan.

De hoofdrollen zijn onder meer weggelegd voor Michelle Yeoh, Sophia Brown en Laurence O'Fuarain. Opvallend genoeg komt er in de trailer ook een personage uit de eerste Witcher-serie van Netflix voor, namelijk Jaskier, wederom vertolkt door Joey Batey. Het is niet duidelijk of het om een voorproefje van de 'toekomst' van het Witcher-universum gaat of dat de troubadour bijvoorbeeld door de in de trailer getoonde monoliths kan tijdreizen.

Netflix bevestigt daarnaast dat The Witcher: Blood Origin minder afleveringen krijgt dan voorheen gesuggereerd. Bij de oorspronkelijke aankondiging werd gesproken over zes afleveringen. Ook op IMDB staan zes afleveringen vermeld. Netflix laat in de teaser en de recente trailer daarentegen weten dat het om een vierdelige miniserie gaat.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 04-12-2022 12:45 144

04-12-2022 • 12:45

144

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Reacties (144)

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MissMe NL 4 december 2022 13:00
Nu henry cavill stopt heeft het wel een beetje de serie franchise verpest. De hoofdacteur recasten pakt vaak niet goed uit.
Mamoulian @MissMe NL4 december 2022 13:10
De franchise was al een stuk verpest omdat het vrij weinig met het origineel te maken had. Seizoen 1 was het verhaal van Yennefer, het tweede was het verhaal van Ciri en Geralts functie is, als een tweederangspersonage in zijn eigen verhaal, om voor wat actie te zorgen. Het voelt enorm aan als het laatste seizoen van GoT, eenmaal de broodschrijvers van de serie de nadruk leggen op hun eigen accenten en hun eigen (moderne) hangups en niet langer zich beroepen op het originele verhaal zakt alles ineen.
separhim @Mamoulian4 december 2022 15:27
Er gaan geruchten, op basis van een medewerker (Beau DeMayo) die inmiddels vertrokken is, dat een aantal van de schrijvers een hekel hadden aan zowel de boeken en de games.
Thoeman @separhim4 december 2022 20:45
Dat zou ook de reden zijn dat cavill er mee stopte
Cergorach
@Thoeman4 december 2022 22:08
Dat zou ook de reden zijn dat cavill er mee stopte
Volgens bepaalde fans, geen enkele officiële bron heeft het hier over.

Tot op heden is Beau DeMayo (schrijver van twee The Witcher afleveringen) de enige die wat heeft gezegd over de andere schrijvers. En die comment staat (tot op heden) los van het vertrek van Cavill. Het is allemaal puur speculatie (en ik vermoed dat dit ook zo zal blijven).
litemotiv @Cergorach4 december 2022 22:23
De officiële bron is hij in principe zelf:

Recently speaking with The Hollywood Reporter, the series star Henry Cavill had officially revealed that he would "absolutely" be up for reprising his role in The Witcher for seven seasons. His one and only condition was that they must continue to tell great stories, while also honoring author Andrzej Sapkowski's work. "As long as we can keep telling great stories which honor [author Andrzej] Sapkowski's work."

https://movieweb.com/henr...-7-season-plan-condition/
Cergorach
@litemotiv4 december 2022 22:31
Nee, dat is een oud artikel van ruim een jaar geleden, ondertussen is er van alles veranderd voor hem persoonlijk. Dit ben jij (en anderen) puur zelf die van 1+1 = 11 maakt... Het kan absoluut zo zijn dat hij zijn contract niet heeft verlengt omdat hij het niet eens is met de richting die de schrijvers op gaan, maar dat heeft hij nergens zelf gezegd (tot op heden).

In dat zelfde artikel waar je naar linkt zegt Lauren Schmidt Hissrich dat ze al een 7 jaar plan voor de serie had liggen, dus ik zou het heel vreemd vinden dat de main lead (Cavill) niet op de hoogte zou zijn van dit 7 jaar plan, als hij vervolgens die 7 jaar wel wil uitzingen...
litemotiv @Cergorach4 december 2022 22:41
Een jaar is niet zo lang bij het plannen van dit soort trajecten. Als hij een jaar terug aangaf zeker 7 seizoenen te willen doen op één voorwaarde, en zich een jaar later terugtrekt uit de serie, dan is het op zijn minst een sterke indicatie dat het hierop is stukgelopen. Uiteraard is het niet 100% duidelijk, maar het is ook onzin om te stellen dat we 'geen enkel idee' hebben waarom hij zou zijn gestopt, terwijl hij voor de fans de absolute voorkeur zou hebben om verder te gaan als Geralt.
The Zep Man @separhim4 december 2022 15:59
Hebben ze afgekeken van de schrijvers van Halo (de serie)? Of verder in het verleden, van de schrijvers van de ATLA film die niet bestaat?

Ik zie een niet zo'n fijn patroon. Da's jammer. Als men wel van het materiaal houdt en wat bij het bronmateriaal blijft, dan kan je pareltjes krijgen (The Lord of the Rings, The Expanse...).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 23:19]

Cergorach
@The Zep Man4 december 2022 21:34
Ik ben geen groot Halo fan, maar vond de serie interessant genoeg om weer eens naar de games te kijken (doel bereikt?). Dat het wellicht niet 1-op-1 trouw is aan het bron materiaal is iets waar ik eigenlijk vanuit ga, dat is uiterst zeldzaam. Waarbij je LotR wellicht het meest trouwe was aan het bron materiaal, maar bv. de Expanse redelijk is gaan afwijken van verschillende punten (nog steeds gave serie).

Wat ik er over heb gelezen, zijn de games ook niet zo trouw aan het bron materiaal, veel eigen verzinsels van CD Project Red. Waar zou de serie dan precies 'loyaal' aan moeten zijn? De boeken of de games?

Mijn vraag is eerder, is het een interessante serie die je geïnteresseerd maakt in het bron materiaal?

Bij Game of Thrones was ik net klaar met de boeken tot dan toe te lezen toen de serie uit kwam, daarom ben ik de serie niet gaan kijken (nog steeds niet gekeken). Maar ik heb mensen horen draaien, van super goede serie, naar bagger serie... Alsof men de goede delen van de serie niet kan onderscheiden van de slechte delen...

Daarnaast is het ook nog eens de vraag of het bron materiaal goed vertaald naar een ander medium, een goed voorbeeld is Altered Carbon. Als je de boeken heb gelezen en daarna de serie bent gaan kijken dan valt op dat de disconnect tussen de hoofdpersoon in lichaam A, B of C heel anders ervaart dan in het boek. Dat komt natuurlijk omdat het heel andere acteurs zijn ipv. daadwerkelijk hetzelfde persoon in verschillende lichamen. Ik vond zowel het boek als de serie erg goed, maar zeer verschillende ervaringen. Maar als je m'n arm draait zal ik altijd volhouden dat je altijd eerst het boek moet lezen! ;-)

Nog zo een leuk voorbeeld: Dune, het boek vs Dune (1984), veel komt niet overeen met het boek, maar de film blijft voor mij de 'Dune film' ook al zijn er sindsdien versies uitgekomen die trouwer aan het boek waren en zeker niet slecht waren...
Jogai @Cergorach5 december 2022 08:22
Maar ik heb mensen horen draaien, van super goede serie, naar bagger serie... Alsof men de goede delen van de serie niet kan onderscheiden van de slechte delen...
Lastig om te zeggen zonder spoilers, dus dan maar een vergelijking: Als je een supermooie reis maakt, maar aan het eind maak je een val met je familie/vrienden in een ravijn en jij bent de enige die het overleeft heb je dan nog een mooie vakantie gehad? (sorry, dat het een beetje zwartgallig is, maar een aSoIaF lezer moet daar wel tegen kunnen)
Artimunor @Cergorach4 december 2022 23:39
Grappig dat je de film Dune noemt. Deze is op zichzelf een groteske versimpeling van het script van Jodorowsky voor Dune. Welke Salvador Dali, Giger (Alien art) en nog meer bekendheden bij elkaar had om wat zijn meesterwerk had moeten worden voor elkaar te krijgen in de film Dune.
Spielberg heeft zijn (super)script gekanibaliseerd en dit tot een groot aan verschillende franchises omgevormd, maar weinig echte creativiteit van mr. Spielberg.
Hier is een film over gemaakt om dit alles tot in detail uit te leggen: https://www.imdb.com/title/tt1935156/
Zeker een aanrader voor Dune, maar ook Alien of Star Wars fans.
Hoe dat draaiboek voor de originele Dune waarvan de film nooit "the light of day" gezien heeft de bron voor zoveel franchises heeft kunnen zijn blijft tot op de dag van vandaag een groot Hollywood mysterie
Cergorach
@Artimunor5 december 2022 00:09
Spielberg was niet de enige... Warhammer 40,000 heeft onder andere ook uit Dune lopen putten (naast nog een hoop andere bronnen). Het is echt niet zo een heel groot mysterie... Kijk naar het werk van Tolkien en alle moderne fantasy die daaruit is voortgevloeid, direct of indirect... Hoe gaat die uitdrukking.. Beter goed gejat, dan slecht bedacht? ;-)

Ik betwijfel of een Dune film van Jodorowsky een succes zou zijn geweest, als je zijn werken leest/kijkt is dat vaak alles behalve makkelijk verteerbare materie. Wellicht supervet voor de hardcore Dune (boek) fans, maar vrij bagger voor de doorsnee kijker... Daarnaast was het ook niet zijn plan om het boek te 'respecteren', maar hij heeft vaker statements gemaakt waarvan hij later claimt dat deze puur waren voor shock en marketing waarde.

Wat ik interessant zou vinden is dat als er ook digitale scans van het manuscript zouden verschijnen op het internet en je zou er een AI mee trainen (plus een berg andere bronnen), zouden we dan onze Jodorowsky's Dune alsnog krijgen?
Artimunor @Cergorach5 december 2022 09:43
haha! interesting gedachte, een A.I. Jodorowski's Dune laten maken. Wie weet in de toekomst.

Je hebt helemaal gelijk dat Jodorowski ook niet de originele boeken "respecteerde" maar creativiteit en volhardendheid had hij wel, zoals b.v. een aantal maanden lang in Barcelona het uitgaansleven ingaan om Salvador Dali te strikken, die herhaaldelijk bedankte maar uiteindelijk toch overstag ging.

Ik bedoel trouwens met de bron niet de boeken van Dune, daar komt ook veel inspiratie uit, maar het werk van Jodorowski zelf voor deze film, zoals de art voor Alien dus. Maar ook Star Wars (niet het verhaal dat komt uit de Star Wars boeken) maar wel veel scenes komen uit het film draaiboek van Jodorowski voor Dune. En zo zijn er echt de basis voor een aantal grote franchises uit geboren, wat best wel bizar is als je er over nadenkt dat dit uit het script voor 1 film voortkomt.

[Reactie gewijzigd door Artimunor op 23 juli 2024 23:19]

Sjaak2k @Artimunor5 december 2022 10:00
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[Reactie gewijzigd door Sjaak2k op 23 juli 2024 23:19]

CrazyJoe @Artimunor5 december 2022 14:01
Jodorowsky's versie van Dune had weinig meer te maken met de Dune boeken van Frank Herbert, dus trouw aan het bron materiaal kun je zijn project niet noemen.

Die versie zou, net als de David Lynch versie uit 1984, veel teveel plotpunten veranderd hebben t.o.v. de boeken.

De versie van Denis Villeneuve van 2021 is een stuk trouwer aan de eerste helft van het eerste boek (en laat nog steeds een aantal plotpunten uit dat boek weg, maar die zouden nog terug kunnen komen in deel 2).

Ik heb geen idee wat Steven Spielberg te maken heeft met Jodorowsky's script en ik zie ook niet waarom je denkt dat dat script zoveel franchises gelanceerd heeft. Wat wel waar is, is dat een groot deel van het productie team voor Jodorowski's Dune direct is gaan werken voor Ridley Scott aan de film Alien. Maar om nou te zeggen dat deze film franchise geïnspireerd is door het script van Jodorowski, gaat toch echt veel te ver.

Jodorowski zelf heeft zijn script gebruikt als inspiratie voor de stripverhaalreeks "De Metabaronnen", dus als je de meest zuivere verwerking van de ideeën uit zijn Dune script wil zien, moet je daarin gaan rondneuzen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_metabaronnen
Artimunor @CrazyJoe5 december 2022 19:51
Je zou die docu uit 2013 kunnen kijken die ik gelinkt heb, daarin wordt uitgelegd dat de basis voor de alien art in het kader van die Dune film tot leven gekomen is. Het product dat uiteindelijk de funding moest binnenhalen, het draaiboek, had veel plaatjes, waar veel werk van Dali en Giger in terugkwam.
De documentaire Memory: The Origins of Alien is ook aan te raden.
CrazyJoe @Artimunor6 december 2022 11:41
Ik heb de documentaire gezien over Jodorowski's Dune gezien, dus ik weet waar ik het over heb. Natuurlijk heeft de preproduction bible die Jodorowski samen met zijn team gemaakt heeft invloed gehad, maar de link met Alien is gegaan via de script schrijver Dan O'Bannon, die ook aan het script voor Jodorowski gewerkt heeft en dus Giger kende. Deze heeft Ridley Scott en Giger in contact met elkaar gebracht voor het ontwerp van de Alien.

Het feit blijft dat Jodorowski's interpretation van Dune, net als die van David Lynch en de productie maatschappy waarvoor die werkte, afweek van het bron materiaal. En als je de documentaire gezien hebt waarin Jodorowski zijn ideeën voor Dune uiteenzet, dan moet het je duidelijk zijn dat zijn ideeën nogal extreem afwijken van het bron materiaal.

Jodorowski's Dune zou misschien een indrukwekkende film geworden zijn, maar het zou geen goede Dune verfilming geworden zijn.
Artimunor @CrazyJoe6 december 2022 18:28
Ja zeker, ik beweer ook niet dat Jodorowski niet afweek van het materiaal, ik bedoel... een planeet die het universum ingaat op ontdekkingsreis??? ik kan veel metaforen aan, maar dat vind zelfs ik vergezocht, en kan het zelfs niet rijmen met de golden path dat zich door het universum verspreid.
Bedankt voor de clarification van link met Ridley.
Freakiebeakie @Cergorach5 december 2022 08:58
Vind al die oude Dune films/ serie maar niks. Enigste die voor mij bij het boek in de buurt komt is de meest recente film, nu is het afwachten wat de andere films gaan doen die ze nog moeten maken.
Klauwhamer @Freakiebeakie5 december 2022 10:41
Serieus? De meest recente verfilming vond ik visueel spectaculair maar mist enorm veel tekst en uitleg in het verhaal. Ik kan mij maar moeilijk voorstellen dat iemand die de boeken niet heeft gelezen, een goed idee heeft wat zich heeft afgespeeld in de film en waarom als de meest recente film het enige aanknopingspunt is voor Dune. De drie-delige miniserie doet echt veel beter en vollediger verhaal.
Freakiebeakie @Klauwhamer5 december 2022 14:27
Ja dat ben ik wel met je eens, zonder de boeken te hebben gelezen zal ie minder zijn. Maar geef toe, dat verhaal is ook wel echt complex, er zal gewoon geknipt moeten worden al had het in deze nog niet zo gehoeven. De echte complexe zooi moet nog komen

Bij die laatste wisten ze wat mij betreft het gevoel van die boeken mee te pakken, ik vond hem echt heel goed en hoop dat de rest net zo word

[Reactie gewijzigd door Freakiebeakie op 23 juli 2024 23:19]

Klauwhamer @Freakiebeakie5 december 2022 14:38
Ja, absoluut mee eens: het verhaal is complex. Maar dan ook meteen de opmerking dat het overduidelijk geen goed idee is om een tweeluik te maken waarbij je ook nog eens veel scènes lang en vaak laat lopen puur om visuele aspecten te laten zien. Dat was namelijk meerdere keren mijn gevoel bij het zien van de film, "Waarom leggen ze dit niet uit?" en "Waarom laten ze nu dit al zien terwijl X en Y nog niet de revue gepasseerd zijn?" Etcetera. Ik heb een broertje dood aan gatekeepers of mensen die standaard op het "Maar het boek was beter"-orgel gaan. Het boek is met de laatste verfilming ook niet beter, maar de verfilming laat erg veel inhoud achterwege en sommige inhoud is toch echt noodzakelijk voor een goed begrip van wat getoond wordt. De miniserie uit 2000 is voor newbies echt veel beter.
Verwijderd @Cergorach5 december 2022 16:20
Mijn vraag is eerder, is het een interessante serie die je geïnteresseerd maakt in het bron materiaal?
Het is geen slechte serie o.i.d. maar waar de meeste mensen over vallen is dat er delen van het verhaallijn herschreven worden in een andere tijdslijn/volgorde. In elke Halo game zijn er altijd een aantal terugkerende elementen waar de hele franchise om draait. Deze elementen maakt een Halo game een Halo game. Juist deze elementen hebben de makers van de serie doelbewust veranderd. Hun eigen woorden waren dat ze expres geen van de games gespeeld hebben om zo een eigen pad in te kunnen slaan met de serie. Hierdoor zijn bepaalde key-elementen uit de game in de eerste paar afleveringen afgeraffeld of compleet anders herschreven waardoor historische momenten die elke Halo game Halo maakt niet langer verfilmd kunnen worden want het is al gebeurd, maar dan zonder boeiend verhaal, gewoon oh die keuze is gemaakt, no big deal, next. Terwijl dezelfde keuzes in de game historische momenten waren(sorry moet het een beetje wazig houden i.v.m. massive spoilers).

Pak het afzetten van Masterchief's helm en zijn gezicht laten zien, of alles rondom het personage cortana.Dit zijn key-elementen in de games en beide zijn afgeraffeld in de eerste paar afleveringen. Dit hadden ze echt anders moeten aanpakken in de serie. Het staak haaks op de games en zo ver van het origineel dat het bijna niet meer als Halo aanvoelt maar gewoon als een andere sciencefiction serie.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 23:19]

Lapfox @separhim5 december 2022 05:24
Klopt. Ze hebben een hekel aan het originele materiaal. Cavill heeft nog gezegd, dat mochten ze van het verhaal afwijken, dat hij zou afhaken. (Hij is fervent fan van de Witcher, en heeft de boeken gelezen en de games doorgespeeld.)
Iblies @separhim4 december 2022 18:19
🤣 Zo kun je het ook brengen natuurlijk.


Te veel series zijn de verwachtingen te hoog en worden uitgemolken.

Wat het nog vreemder maakt is dat het eerder niche is dat het dan als mainstream wordt gebracht.


Het is niche en hou het lekker niche en trek niet het verkeerde publiek aan.

Ik heb 1 aflevering bijna afgekeken en vond het niets. Kan er verder ook weinig over vertellen want het lijkt mij niet voor mij bedoeld.
Cergorach
@Iblies4 december 2022 21:58
Te veel series zijn de verwachtingen te hoog en worden uitgemolken.
Dat ligt aan je definitie van 'uitmelken', The Witcher serie is geen goedkope serie geweest om te maken, dus als men zo veel mogelijk zou willen halen uit zo een investering ga je niet bezuinigen op het script. De opdrachtgevers geven de schrijvers de opdracht en kennelijk is dat niet geweest "blijf zo trouw mogelijk aan het bron materiaal".

Hou er ook rekening mee dat wellicht een boeken serie die 36 jaar geleden begon in Polen niet exact het type verhaal is waar de gemiddelde Netflix kijker op zit te wachten... Ik lees erg veel (bij vlagen), maar heb nog niet The Witcher boeken gelezen, maar wel verschillende fantasy/sci-fi vertalingen vanuit oost Europa en het kan daar een heel stuk seksistischer en racistischer uit de hoek komen dan je gewend bent, tot het misselijkmakende af... Ik zeg niet dat het geval is bij The Witcher, maar verschillende mensen hebben wel die mening, niet dat ik het altijd daarmee eens ben, maar het is er wel een mogelijkheid. En sommige schrijvers staan er om bekend te over compenseren de andere kant op... Maar stel je voor een Netflix verfilming van Urotsukidoji die trouw is aan het bron materiaal... Yeah... Maybe not! ;-)

Maar ondertussen is The Witcher TV serie zeer goed beoordeeld op IMDB en Rotten Tomatoes, zelfs of Metacritic is het niet echt slecht...
BarnET @Verwijderd5 december 2022 09:20
Meeste kritiek die ik lees gaat over de dood van Eskil.
Welke niet in de boeken voorkomt waardoor een hoop niet meer klopt
Een favouriet personage van vele.

Dat heeft niets met een woke kruistocht te maken.
Mamoulian @separhim4 december 2022 15:40
Dan moeten die schrijvers maar een eigen, origineel verhaal schrijven zonder te willen meesurfen op de populariteit van een bestaande franchise. Het probleem is wel dat er maar bitter weinig mensen zitten te wachten op hun persoonlijke mening of stokpaardjes, ongeacht hoe relevant of poignant ze denken te zijn.
clavix @Mamoulian4 december 2022 19:20
Deze serie voelt eigenlijk aan als veel moderne toepassing van bestaande series en films. Er moeten meer vrouwen rollen in, het liefst ook rollen waarbij de vrouwen in de lead zitten en krachtig naar voren worden gebracht. Terwijl er hier en daar nog een paar mannen worden toegevoegd om het soort van 'gebalanceerd' te houden.

Wellicht ligt het aan mij maar je ziet toch steeds meer dat krachtige mannelijke rollen naar beneden worden getrokken. Dat doen ze door de mannelijke karakters minder verantwoordelijk te maken, minder intelligent, minder relevant en meer afhankelijk te maken (het lieft aan een vrouw). Hier en daar worden ze volledig vervangen door een vrouw. Voor de vrouw geldt totaal het tegenovergestelde. Niet dat ik anti-vrouw ben in series en films, ik heb ook echt wel genoten van series en films met vrouwen in de hoofdrol. Maar het slopen van bestaande frachises is gewoon jammer en teleurstellend. Zelfs mij eigen vrouw is het gaan opvallen. Neem maar en kijkje naar de recente veranderingen die de Avengers Endgame heeft gebracht en alles wat erna komt. Maak dan nieuwe frachises waar deze verandering beter tot zijn recht komen.
DeltaJuliett @clavix5 december 2022 08:50
Het probleem is 'checkbox' writing / casting. We voegen X toe want dat is nodig om maar geen kritiek te krijgen / makkelijk zieltjes te winnen. Deze worden toegevoegd zonder een goed verhaal, tegenstand, overkomen van problemen etc.

Ik ben een X dus ik kan alles. Geen training, geen zwakte, geen diepte, geen karakter.
Je kan nog zo een focusgroep proberen aan te spreken, zonder een goed karakter / verhaal voelt het leeg.

Bijvoorbeeld de geanimeerde Mulan. Dat was een dijk van een verhaal met een goed karakter.
Wilt vader redden die te oud is, gaat verkleed als man, faalt maar zet door. Verslaat uiteindelijk de bad guy samen met een coole kleine draak.
Vergelijk dat met de live action film, wat een mooi verhaal heeft verwrongen tot een leeg iets.
Inspiratieloos, doelloos en zielloos.

Het voelt alsof veel games en films puur uit zijn op winstbejag en je dat merkt tijdens het spelen en kijken.
Tintel @DeltaJuliett5 december 2022 14:19
Dat was een dijk van een verhaal met een goed karakter.
Grappig genoeg was dit eigenlijk ook al een behoorlijk overtrokken verhaal maar wel net geloofwaardig genoeg (of in ieder geval amusant). Want feitelijk zou de echte kritiek moeten liggen bij het verplicht moeten leveren van soldaten voor het leger. Maar nee, nu zou dan een vrouw opeens wel een goede soldaat kunnen worden. Het tegendeel is inmiddels al zo vaak bewezen. Vechten is nu eenmaal iets waar mannen beter in zijn. Dat heeft niets te maken met een groter geheel (dus mannen zijn niet beter dan vrouwen an sich). Maar bepaalde dingen kan een man nu eenmaal beter dan een vrouw (en vica versa).
Dus als tenger klein vrouwjte deelnemen aan het leger van een dictoriaal regime is eigenlijk behoorlijk dom.

Maar nu is het een sprookje met een malle draak en wat domme soldaten en dan accepteren we het. Slaan we door naar een vrouwelijk soldaat die zonder enige training superieur is aan alle mannen dan hebben we een probleem. Nog steeds gek - want het blijft een sprookje.
Maar als de film dus idd zoals jij ook al zegt, een zielloos verhaal is dan gaat bijna niemand kijken.
DeltaJuliett @Tintel7 december 2022 10:21
Dat er een fysiologisch verschil is tussen mannen en vrouwen, valt niet te ontkennen.
Stellen dat mannen of vrouwen beter zijn in vechten, klinkt wat kort door de bocht mijn insziens.

In de originele film was er door het verhaal kritiek op het ronselen van soldaten.
Maar is wel een verdediging nodig voor het land en de bevolking.
Om het boek 'Un long dimanche de fiançailles' te quoten: "Als niemand vechten wilt, wie gaat er verdedigen?".

Dus er moeten soldaten worden geleverd. In de originele Mulan, krijgt ze dezelfde training om haar tot soldaat te maken. Waar ze een tandje bij moest zetten vanwege haar gebrek aan fysieke activiteiten uit haar voorgaand leven. Uiteindelijk door hard trainen, wordt ze goed.

Ongeacht wie je bent, door hard werken en trainen, door wilskracht kan je worden wie je wilt zijn.
Je moet er alleen voor willen vechten. Dat was de strekking van de originele Mulan.
En daarom heb ik die film hoog in het vaandel.
Tintel @DeltaJuliett7 december 2022 11:13
Als niemand vechten wilt, wie gaat er verdedigen?
En als wie die stelling doortrekken dan hoef je jezelf nooit te verdedigen... maar goed; het punt is dat er wel degelijk mensen zijn die willen vechten (om zichzelf en anderen te verdedigen). Voor een deel daarvan geldt misschien zelfs wel dat ze echt vooral willen vechten (en dat die bestaan zeker - vechtsporten genoeg) en anderen doen het vanwege een mogelijke dreiging.
Het zou nooit nodig moeten zijn om mensen te dwingen te vechten. Geeft ook niet de beste motivatie.
Ongeacht wie je bent, door hard werken en trainen, door wilskracht kan je worden wie je wilt zijn.
Dat blijkt dus nu juist een tikkie te ver doogeslagen. Ik kan best flink trainen op zwanger worden (beetje veel eten). Persen (ai...) maar een kind baren gaat me nooit lukken.
Het is namelijk niet waar; een vrouw kan trainen wat ze wil maar ze heeft nu eenmaal niet dezelfde hormonen. En dan kun je zeggen dat daar wel een mouw aan te passen (met anabolen o.i.d) maar zelfs dan nog is het niet voldoende.
Op de een of andere manier bestaat nu het idee dat vrouwen precies hetzelfde zouden kunnen als mannen maar stiekem willen ze helemaal niet hetzelfde doen als mannen. En dat is prima.
Alleen 'voorlichting' probeert hen een andere kant op te duwen. Allemaal vanuit het idee dat een vrouw net zo goed is als een man. Maar zonder toevoeging 'waarin' dan wel, hebben we het dus over appels met peren vergelijken.

Dus nu is het idee dat hard werk en training zeker wel helpt maar juist in dit voorbeeld (soldaat worden) is het dus niet waar. Een sprookje dus - met een soort princess (want ze was wel de dochter van de baas van de tent). Iets waar Disney dol op is.
En als het erop aankomt willen vrouwen helemaal geen soldaat worden en degenen die het hebben geprobeerd om daadwerkelijk soldaat/krijger/vechter te worden (en dan dus niet op de adminsitratieve posities), zijn daar van terug gekomen.
DeltaJuliett @Tintel7 december 2022 15:19
Ik ben het deels met je eens dat er een verschil zit tussen mannen en vrouwen.
Echter vind ik dat, binnen de weten van de logica, iedereen de kans moet kunnen krijgen om een rol te vervullen.
Zwanger worden als man zie ik niet gebeuren.
Vrouwen die beveiliger willen worden, mannen die naaister willen worden.
Allemaal prima en moet naar mijn mening kunnen.
Tintel @DeltaJuliett7 december 2022 15:49
Mee eens. Iedereen mag doen wat hij/zij wil maar als dan vervolgens door de uitbater/afnemers wordt besloten "beste man u bent een beroerde naaister" dan kan deze zich niet gaan beroepen op ongelijke behandeling als deze dus inderdaad niet bepaald goed kan naaien.

Als een vrouw als beveiliger (in de rol van uitsmijter?) dan telkens zelf de tent uit wordt gesmeten omdat ze niet sterk genoeg is, dan moet ze niet op basis van ongelijke behandeling gaan protesteren.

En juist bij de taak van soldaat geldt dit ook al - ongeacht je geslacht - als blijkt dat je de fysieke ontbering/belasting niet aan kan, dan moet je het leger verlaten. Het is onzin om dan te gaan stellen: "Iedere soldaat moet 200 extra kogel aan munitie meedragen, tenzij je een vrouw bent, dan is 100 kogels genoeg". Want waar houdt het op?
Bij de politie bestaan al andere regels voor vrouwen maar daar kun je nog stellen dat het handig/verstandig is om beide sexen in de politiemacht te hebben.
Maar bij een brandweerman dan? Als de vrouw de zuurstoffles niet kan dragen gaan we toch niet een kleinere zuurstoffles ontwikkelen [die dus minder zuurstof bevat!] om vrouwen ook in de rol van brandweerman te helpen? Nee, als een vrouw een brandweer-persoon wil worden dan zal ze aan dezelfde eisen moeten voldoen als de mannen.
Net alsof iedere man kan doen wat andere mannen doen. Dat is namelijk ook niet waar.

Een probleem wat echter wel is ontstaan of ontstaat, is dat de onderlinge verhoudingen tussen mannen en vrouwen anders zijn. En als het aantal vrouwen dan 1 op 10 is bijv. dan voelen ze zich bedreigd. Misschien onterecht maar hoe is dat te vermijden? Een deel van die mogelijke bedreiging komt van het feit dat een minderheidsgroep met andere eisen altijd een probleem heeft. Een deel komt omdat mannen over het algemeen fysiek sterker zijn. En weer een ander deel omdat mannen in sommige gevallen graag de aandacht willen van vrouwen en bij een dergelijke verhouding kan dat ook als vervelend worden ervaren.
Het is simpel gezegd; vrouwen mogen best bouwvakker of ingenieur worden maar toch worden ze het vaak niet.
steennnn @clavix5 december 2022 09:02
Lol, heb je in ieder geval 1 van de boeken gelezen?
Pantalaimon @Mamoulian4 december 2022 15:19
Ik weet het niet hoor, maar ik vond Seizoen 1 toch vrij trouw aan het eerste boek (The Last Wish). Hoewel de voorgeschiedenis van Yennifer daarin maar met een paar regels werd beschreven, zijn de verhalen imo prima vertaald naar de serie toe.

Blijkbaar is het daarna wel sterk bergafwaards gegaan begrijp ik. Ik heb nog geen andere boeken van The Witcher gelezen dus kan niet echt beoordelen hoe S2 zich daartoe verhoudt, maar dat Henry Cavill nu de serie verlaat omdat hij verbolgen is dat de schrijvers het bronmateriaal verder niet serieus nemen, vrees ik het ergste voor de serie. Jammer, want het had imo veel potentie.
Renegade666 @Pantalaimon4 december 2022 20:51
Ik was toen toevallig met het eerst boek bezig. Er zijn overeen komsten, maar de serie haalde dingen door elkaar.
DocMac @Renegade6665 december 2022 18:50
Dat was creatief editen. Alle tijdlijnen liepen door elkaar in het eerste seizoen. Ik weet niet waarom ze dat zo gedaan hebben, maar ik heb iedereen die er geen touw aan vast kon knopen, het eerste boek aangeraden.
Renegade666 @DocMac5 december 2022 19:10
Niet alleen dat. Bv als ze bij dat huis zijn die zwijnkop man( ben de naam kwijt). In het boek is geralt daar alleen. In de serie met ciri. Dat klopt dus al niet.

[Reactie gewijzigd door Renegade666 op 23 juli 2024 23:19]

Bad Brains @Pantalaimon24 december 2022 14:53
Nog erger is dat in de next gen update van de Witcher 3 game er Netflix elementen in zijn geplonkt.
Zat niemand op te wachten, maja.. 8)7
Freakiebeakie @Mamoulian4 december 2022 15:37
Ik heb de boeken nooit gelezen en ken het verhaal alleen van de games maar ik vond seizoen 2 wel goed hoor.
Zerokuni @Freakiebeakie4 december 2022 22:13
Hier hetzelfde. Ik heb alleen TW3 gespeeld en vind beide seizoenen zeer mooi. Maar ik kan wel begrijpen dat mensen teleurgesteld zijn als ze de boeken hebben gelezen.

Nu Henry de show verlaat, gaat het denk ik cancelled worden. Ondanks de hoge cijfers op IMDb, ontstaat er nu het gevoel dat de serie slecht is. De hoge cijfers kwamen vast van mensen zoals jij en ik die alleen de games hebben gespeeld. Dat zijn de meeste kijkers denk ik. Het gevoel dat de serie slecht is komt door de boeken lezers, die alle recht hebben de serie slecht te vinden. Henry heeft dit nu een platform gegeven. Helaas. Maar hij volgt zijn hart en dat is heel goed van hem. De schrijvers hadden een simpele taak en die hebben ze verpest.
Freakiebeakie @Zerokuni5 december 2022 07:55
Ja ik blijf gewoon kijken en zie wel hoe het loopt. Ik vond henry de perfecte persoon voor Geralt maar wie weet doet de nieuwe het ook gewoon goed en dan verdient ie wat mij betreft gewoon een kans. Ik vind dat bij voorbaat iets cancelen zo kansloos 🤣
Werelds @Mamoulian4 december 2022 13:44
Seizoen 1 was het verhaal van Yennefer, het tweede was het verhaal van Ciri
Een verhaal van beide, want geen van beide seizoenen volgden de verhalen zoals ze in de boeken beschreven zijn, tot een punt waar ze nu eigenlijk onmogelijk nog terug bij de boeken kunnen komen zonder overdreven drama. Wat ze waarschijnlijk dus ook wel doen.
MrMonkE @Mamoulian4 december 2022 13:51
.. het originele verhaal zakt alles ineen.
Het doet me denken aan mijn handvaardigheidslerares. Ze maakte een basis van een gezicht voor me en na wat kleien kon ik het eigenhandig met mijn 'skills' terug brengen naar een homp klei met wat gaten. Zo iets is hier ook gaande denk ik.
mvanboet @MrMonkE4 december 2022 14:16
LOL
Lord Anubis @MrMonkE5 december 2022 12:25
Is niet alleen bij deze serie, ook bij andere series en films; ze verkrachten het originele verhaal.

Heel, heel soms kan het goed uitpakken en leuk zijn als je het originele naast je neer legt.
Twanne @Mamoulian5 december 2022 09:22
Ik heb nooit de boeken gelezen of games gespeeld, maar vond het wel een leuke serie tot nog toe.
Als je wel al een referentiepunt hebt, dan kan ik me wel voorstellen dat dat wellicht anders ligt.
lazershark @Mamoulian5 december 2022 16:44
Niet mee eens. Ik vond als fan van de games zowel seizoen 1 als 2 heel goed.

Het verhaal van de Witcher III: the wild hunt is toch ook het verhaal van Ciri? En het verhaal van de Witcher games is toch ook steeds een verhaal over de grotere wereld wat wordt verteld door de ogen van Geralt?

Wat een onzin.
k995 @Mamoulian4 december 2022 13:42
Welke moderne hangups?
Mamoulian @k9954 december 2022 14:49
Dat word je al snel duidelijk als je eens begint te letten op hoe tweedimensioneel de randpersonages en verhaallijnen zijn en hoeveel van de vooroordelen van de schrijvers van de serie er in geslopen zijn. Personages moeten een zeker diepte en gelaagdheid hebben en hun karakter zou niet louter gedetermineerd moeten worden op basis van hun uiterlijk of geslacht wil je tot een volwassen, intrigerend verhaal komen. Nu zijn er veel series, films, enz. die harder zondigen tegen deze regel maar het stoort wel. Het is toch vreemd dat zelfs het spel wel betere, complexere verhaallijnen kan voorleggen.
k995 @Mamoulian4 december 2022 16:04
Ik heb de serie gezien, geef gerust wat je bedoelt.
Donstil
@MissMe NL4 december 2022 13:04
Nu henry cavill stopt heeft het wel een beetje de serie franchise verpest. De hoofdacteur recasten pakt vaak niet goed uit.
Er komt overigens nog wel een derde seizoen met Henry Cavill welke ergens in 2023 verschijnt.
GromuhlDjun @Donstil4 december 2022 14:48
Heb geen grote hoop daarvoor. Seizoen 2 vond ik uitermate teleurstellend. Onsamenhangend verhaal, karakters volledig anders afschilderen dan in de boeken en over het algemeen matige acteersprestaties.
Donstil
@GromuhlDjun4 december 2022 16:36
Heb geen grote hoop daarvoor. Seizoen 2 vond ik uitermate teleurstellend. Onsamenhangend verhaal, karakters volledig anders afschilderen dan in de boeken en over het algemeen matige acteersprestaties.
Ik heb de boeken niet gelezen en de games niet gespeeld maar vond seizoen 2 wel fijn eigenlijk, beter dan 1 ook als ik het mij goed kan herinneren.

Het is al even geleden inmiddels maar matige acteerprestaties heb ik er in ieder geval niet van onthouden.
Carlos0_0 @GromuhlDjun5 december 2022 07:10
Ik heb net zoals @Donstil de boeken niet gelezen, dus kende het alleen beetje van de naam van het spel.
Ik vond Seizoen 2 zoveel beter dan deel 1, en ook vrienden van mij zelfde.

Deel 1 was ook amper te volgen te verwarrend wat ik er nog van weet, dus hoop echt seizoen 3 op zelfde manier verder gaat dan seizoen 2.
MissMe NL @Donstil4 december 2022 19:07
Klopt maar met de gedachten dat hij weg gaat is het al best jammer. Als dit voor zorgt dat de kijkcijfers ook nog eens dalen is er zelfs een kans dat de serie word gecanceld. Ben benieuwd of deze spinoff wel aanslaat eigenlijk.
410Gone @Donstil4 december 2022 16:49
Waarom was die acteur eigenlijk gestopt?
Donstil
@410Gone4 december 2022 17:00
Daar is geen officieel bericht over voor zover ik weet, wel wordt er online veel gespeculeerd dat het zou komen omdat Henry het niet eens is met de kant die de serie op gaat.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 23 juli 2024 23:19]

Pendaco @Donstil4 december 2022 17:16
Dat en omdat hij de rol van Superman weer actiever gaat oppakken na shufflen van het management bij Warner Brothers. https://www.filmtotaal.nl/nieuws/97125
SilverRST @MissMe NL4 december 2022 18:21
Waarom stopt hij ermee?? Als dat zo is, heeft het voor mij en mijn neef weinig tot geen zin om dan de tweede seizoen te bekijken. Het verpest de franchise idd als de hoofdacteur wordt gerecast, 1x is al genoeg om het te verpesten.
k995 @SilverRST5 december 2022 09:03
3e seizoen is al opgenomen
satoer @MissMe NL4 december 2022 14:57
Recasten? Heb de serie niet gezien, maar als dit zich 1200 jaar voor "the witcher" afspeelt, dan is het toch niet zo raar dat die personage er niet in voorkomt?

Als je het universum leuk vind waar de verhalen zich afspelen kan het toch best zijn dat de serie zich goed uit pakt toch? Ik moet zeggen dat ik "Andor" in het Star Wars universum tot nu toe ook de beste reeks vind van de nieuwe Star Wars series... En daar zit geen enkel noemenswaardige acteur in van de originele films. Sterker, ik denk dat ik Obi Wan nog het minste vond.
Qin @satoer4 december 2022 16:18
De huidige Witcher series moest de hoofdrolspeler vervangen omdat hij stopt. Dit deed die omdat de schrijvers een hekel hebben aan de originele boeken reeks en daarop gebaseerde games.

Daardoor kijken mensen ook met een scheef oog naar deze nieuwe serie.
Sjekster @Qin4 december 2022 16:39
Dit deed hij omdat hij een paar enorme zakken geld had gekregen om weer Superman te spelen. :+
WhatsappHack @Sjekster4 december 2022 17:28
Denk het niet, hij had eerder aangegeven dat het prima te combineren zou zijn. Dat de schrijvers van The Witcher een enorme hekel aan de originele content hebben en liever hun eigen spin en gedachten erin rammen en daarbij het bronmateriaal vergeten, weglachen of zelfs afzeiken lijkt toch echt de hoofdreden te zijn. Het boterde ook niet, ze probeerde Geralt zo te verzieken dat hij zelfs delen moest herschrijven.
k995 @WhatsappHack5 december 2022 09:02
dat is maar pure internet speculatie hoor
Bumz @Qin4 december 2022 18:26
Precies. Cavill is zelf nogal een nerd (althans, dat is zijn imago) en fan van het bronmateriaal. Hij had al bij voorbaat aangegeven alleen mee te werken aan het project zolang het trouw bleef aan dat bronmateriaal. Dat gaat natuurlijk niet samen met die omhooggevallen schrijvers.
MissMe NL @satoer5 december 2022 04:28
Bedoelde meer van nu henry cavill stopt als geralt. Kan dat de hele franchise(alle series van de witcher) verpesten. Ook al zit geralt niet in deze prequel spinoff.
adje123 @MissMe NL4 december 2022 13:18
Treur niet, Steven Seagal gaat zijn rol overnemen.
laser50 @adje1234 december 2022 13:44
Haha dit maakte mijn ochtend wel een beetje, je zou die gast maar een suprise entrance zien maken in een of andere episode, de vechttechnieken en alles.
MissMe NL @adje1234 december 2022 19:03
Hahahaha geniaal. Moest wel ff lachen. Thanks.
svennd @MissMe NL5 december 2022 10:33
Yeah, ik heb noch de boeken gelezen, noch de games gespeeld. (de horror) Maar zonder Cavill zal mijn wederhelft moeilijk te overtuigen zijn om de serie te kijken ...
MissMe NL @svennd5 december 2022 15:02
Hahahah same. Henry cavill 😍

[Reactie gewijzigd door MissMe NL op 23 juli 2024 23:19]

Dark Angel 58 @MissMe NL5 december 2022 16:06
tja... het ligt aan de tv makers of scenarist omdat ze van het verhaal willen afwijken.
Geen wonder dat hij heeft opgestapt, begreep ik uit een stukje bericht waarom hij de serie heeft verlaten.
GromuhlDjun 4 december 2022 13:01
Dat ziet er behoorlijk knullig uit. Zoveelste Netflix 13-in-een-dozijn series zo te zien. Special effects zien er goedkoop en nep uit. Omgevingen zijn saai en levenloos en de acteurs komen in deze trailer volledig ongeïnspireerd over. Misschien is het verhaal briljant, maar ik heb zo mijn verwachtingen.
PerAspera @GromuhlDjun4 december 2022 13:51
Dat vond ik bij de huidige witcher serie ook. Oogt net iets te goedkoop / stijf / nep / gemaakt. Alsof je naar NPC's uit een game zit te kijken.

[Reactie gewijzigd door PerAspera op 23 juli 2024 23:19]

Zoop @PerAspera4 december 2022 15:02
Het is zeker beetje campy, alsof je naar een jaren 90 avonturen serie zit te kijken, wat op zich niet erg is, die camp kan je ook ownen. Maar dan moet de rest wel goed zijn, en dat is het gewoon niet, en voelt het gewoon als een b-productie.

Vooral die manbeast, cheezy pruik en gebit enzo, maar ergens mag ik dat wel. Maar die draak CG leek wel of ze die uit die oude magic carpet game hebben geripped (sowieso was heel die verhaallijn vaag).
darknessblade 4 december 2022 13:48
De like dislike ratio op de youtube pagina van de video zegt al genoeg over hoe slecht de serie/film zal presteren.

ik verwacht dat ze binnenkort ook de comments uitzetten.

De haat voor netflix is al groot, omdat ECHTE fans weten dat de schrijvers van de serie niets geven om het origineel. de games, en de boeken.
Bulls @darknessblade4 december 2022 14:27
Ze hebben een gewild concept gebruikt om hun eigen rommel te verkopen. Zelfde wat Disney doet met star wars.
Blizz @darknessblade4 december 2022 18:04
Bedoel je de like/verborgen dislikes ratio?
darknessblade @Blizz5 december 2022 14:04
JA, via een plugin kan je de werkelijke stats bekijken.

Dat dislikes tegewoordig verborgen zijn, zegt meer dan voldoende.
Cergorach
@darknessblade4 december 2022 22:25
De like dislike ratio op de youtube pagina van de video zegt al genoeg over hoe slecht de serie/film zal presteren.
Ehh... Hoe kan je de dislikes zien van de video? Ik weet dat er plugins zijn die op basis van oude cijfers en wat zelf verzonnen 'magie' een nummer produceren. Maar deze trailer heeft geen oude cijfers, dus is puur op basis van 'magie'... Aka. BS! ;-)

'Echte' fans zoals jij ze beschrijft zijn zelf een groter probleem dan enig schrijver die het bron materiaal niet serieus neemt. Die fans nemen zichzelf en het bron materiaal te serieus. Don't get me wrong, ik ben fan van genoeg zaken, maar als iemand iets er mee doet dat ik niet leuk vind dan kijk of koop ik het niet. Daarvoor hoeft niemand ontslagen/vervangen te worden om mijn nerdrage...

Ik vond de Star Wars sequel trilogie (wat ik er van heb gezien voordat ik afhaakte) drie keer niets, ik vond de beslissing over de SW Expanded Universe ook niet handig, maar ik heb geen grote hekel/haat jegens Disney. Ze maken ook dingen die ik wel leuk vind/vond.

Daarnaast heeft Andrzej Sapkowski, de auteur zelf, zich ook bemoeid met de serie. Wellicht eerder boos wezen op de auteur die zijn rechten heeft verkocht en daar geen harde eisen aan heeft gehangen... Andrzej Sapkowski is zelf ook geen lieverdje en ook al is alle Andrzej Sapkowski haat wellicht wat overtrokken, hij is bv. zelf geen groot fan van de games (understatement)... Dus waarom maken de 'echte' fans zich hier zo druk om?
SherlockHolmes 4 december 2022 13:54
Ziet er verschrikkelijk slecht uit. Wie heeft er toch voor gezorgd dat moderne trailers enkel een random selectie van clips zijn met 'coole' oneliners achter elkaar die niets met elkaar te maken hebben?

"They're coming"
"We need to save them"
"They are ripping apart our reality"
"How can I trust you?"
"We can stop them"

Gewoon 30 van die oneliners achter elkaar zetten is toch geen goeie trailer...
Freaky Maus @SherlockHolmes4 december 2022 14:15
En dan op het einde proberen nog iets te redden van het hele zooitje door Jaskier terug te laten komen. ;(

Krijg heel weinig Witcher-gevoel bij het zien van deze trailer, 1 wormachtig monster gezien en verder dwergen en elven. Ik begrijp dat het de prequel is en er toen nog geen mensen waren, maar wat is een seizoen van The Witcher nu zonder witchers? Gelukkig hebben we op 14 december de update van TW3..
Verwijderd @SherlockHolmes4 december 2022 14:46
Helemaal eensch.
Blijkbaar is er geen verhaal te vertellen.
jwal 4 december 2022 14:32
Jammer dat talentvolle schrijvers en directors geen kans krijgen door de corporate woke agenda.
En jammer van alle goeie franchises die de laatste jaren allemaal extreem onnodig irritante "herinterpretaties" krijgen. Gelukkig heb ik nog meegemaakt dat je echt uit kon kijken naar een nieuwe film.
Tegenwoordig houdt je je hart vast hoe ze het nu weer zullen verkloten.

Van mij mogen er best woke films en series zijn, maar als subgenre, niet mainstream. Punk en gabber was ook iets wat zich in de marges afspeelde, woke hoort daar ook thuis. Maar goed, de geldschieters willen dit, om redenen.
WhatsappHack @jwal4 december 2022 17:37
Het grootste probleem is als die mensen bestaand materiaal helemaal gaan verzieken naar eigen wens. En dan ook niet de tijdgeest willen bewaren. Woke films en series is helemaal prima, maar het compleet kapot maken van bestaand materiaal is nergens voor nodig - maar blijkbaar zijn het one trick ponies die wel bestaand materiaal kunnen vergallen, maar zelf niets van scratch kunnen verzinnen. Zonde. En jammer dat Netflix dit soort idioten aan series met geweldig bronmateriaal laten toornen.
Zoop @WhatsappHack4 december 2022 18:19
Het doet mij een beetje denken zoals het met de Helraiser horror films is gegaan.
De laatste paar waren niet eens van origine echte helraisers films, of iig, zo bedoelt.
Dat waren losstaande low budget producties en in een poging om dat wat populairder te krijgen (helraiser heeft ten slotte wel een cult status) wordt de helraiser trademark aangekocht, dat wordt aan de titel gehangen. Je hoeft pinhead of de doos af en toe maar wat te laten zien in scenes, en tada, nieuwste helraiser film die nu toch net iets meer gekeken wordt door de mensen die nieuwsgierig zijn. Maar heeft feitelijk helemaal niets met de franchise te maken,

Dit gebeurd wel vaker, zeker in het horror genre, maar eigenlijk gebeurd dit overal. De witcher is dit goed beschouwd nu ook, het is een fantasie serie wat losjes gebaseerd is op de witcher, maar het houd niet eens de belangrijkste ankerpunten van het verhaal aan, het doet compleet zijn eigen ding, enkel de superbekende elementen zijn vertegenwoordigd (zoals geralt). Alleen met dit soort producties kopen ze de trademark van te voren aan, maar maken er evengoed gewoon hun eigen ding van wat nog weinig met de bronmateriaal te maken heeft. Pure marketing, succes uit het verleden aankopen en dat op je nieuwe bagger productie plakken. En helaas lijkt het nog te werken ook waardoor ze dit truukje wel blijven herhalen.
Littlemarc 4 december 2022 15:23
Toch denk ik dat de woke agenda moet overwaaien want kijk naar de mega kaskraker John Wick. Nu of later gaan studio execs moeten toegeven dat het belangrijkste is dat ze geld verdienen en zodra dat stopt moeten ze schakelen.

Zodra een Koreaanse serie (Squid Game) meer buzz genereert in het jaar dan LOTR, Witcher en GoT moeten sommigen hun oren wel krabben? Leuke van Squid Game???? Er komt geen season 2 omdat de director zegt geen verhaal te hebben ervoor. Alle garbage dat recent op TV komt maken ze tot niemand meer kijkt behalve Netflix wat alles bij season 3 stopt ( omdat dan acteurs kunnen heronderhandelen en succesvolle willen dan pay bumps).
MissMe NL @Littlemarc4 december 2022 19:14
Je hebt de teaser van Squid game S2 gemist denk ik. Netflix heeft het officieel uitgebracht.
Jogai @Littlemarc5 december 2022 08:29
Ben het eens met je stelling, maar je onderbouwing rammelt een beetje als ik google trends gebruik om te vergelijken.
Littlemarc @Jogai5 december 2022 09:16
Als ik hiernaar kijk heb je gelijk. Tegelijkertijd is Squid Game gewoon een dagje op Netflix verschenen en de andere hebben een 20-100 M marketing budget ter beschikking gehad.
Vrijdag 4 december 2022 13:26
Gebaseerd op deze trailer zeg ik:

"Won't toss a coin to the Witcher"

Generieke setting en verhaal, ongeïnspireerde decors, karakters waar ik niks mee heb.
NotWise @Vrijdag4 december 2022 13:50
Soort van Lord of the Rings rip-off, geschreven door "ik ga het toch zeggen" Wokies. Ik begrijp het ook niet, er is genoeg goed materiaal om een goede Witcher TV serie te maken. Maar het moet en zal anders met vooral veel eigen inbreng wat niets met het originele materiaal van doen heeft. De reacties op Youtube liegen er niet om, de meeste fans zitten hier niet op te wachten.
Ruw ER @NotWise4 december 2022 14:21
Ik kreef af en toe wat twitterlinks doorgestuurd van de makers van deze serie. Zo wat maken ze een sterke statements op internet zonder zelf iets te hoeven doen zeg. Want ja door alle kleuren mensen bij elkaar in de serie te gooien, terwijl in het verhaal de volkeren juist gescheiden zijn en behoorlijk xenofoob, dat redt de echte wereld natuurlijk.
Zoop @Ruw ER4 december 2022 15:08
Het is net alsof je een ww2 film maakt vol met gekleurde nazis ofzo. Ja lekker inclusive, maar het slaat natuurlijk nergens op, dat is niet het verhaal. Racisme is een behoorlijk belangrijk iets in de Witcher wereld, ze hebben er nu een klein beetje iets mee gedaan met die elven, maar dat is zo stereotiep. Alsof ze een vinkje wilde zetten "ohja, we moeten ook iets met racisme doen, hier wat zielige elfjes" .

Nu is dat altijd een gevoelig onderwerp, natuurlijk. Maar net alsof doen dat racisme niet bestaat, het weglaten uit een verhaal waar het prominent is, is dat hoe je dat oplost? Lijkt me niet. Verfilm het dan gewoon helemaal niet.
Zoop @mastersphinx4 december 2022 15:15
Toch heeft hij gelijk, zoals ik mijn andere post zei, racisme is belangrijk onderdeel van het verhaal. Het is alsof ze gekleurde mensen casten om nazis te spelen in een ww2 film, het slaat nergens op, en ieder die het verhaal gelezen heeft weet dat, dus dat is zeker wel dat "wokeism". Vinkjes willen zetten om all inclusive te zijn "kijk ons eens woke zijn" op het moment dat dit er zo overduidelijk vanaf druipt bereikt het tegenoverstelde. Ze moffelen dat hele racisme aspect weg om een "leukere" serie te maken. En is dus een van de tig dingen wat ze te veel hebben zitten veranderen. Het hoort zeker wel bij de kritiek. Als deze onderwerpen te erg zijn om te coveren in een netflix serie, verfilm het dan gewoon helemaal niet.
mastersphinx @Zoop4 december 2022 15:33
Het is menselijk om je gerepresenteerd te voelen, fantasy is niet alleen voor noord-europeanen, ik vind "want het is bronmateriaal" geen goede reden om niet te proberen je cast wat representatiever te laten zijn.

Je kunt prima kritiek hebben over hoe dat gebeurt, maar simpelweg "wokies" roepen omdat een serie probeert meerdere groepen te representeren is gewoon een zwaktebod.

Maar jah, dat is mijn mening :X
Zoop @mastersphinx4 december 2022 15:38
Punt is dat dit linea recta tegenover staat wat er in het verhaal verteld wordt. Vind dan maar een andere manier om volksgroepen te representeren. Nu is het ook gewoon overduidelijk dat dit enkel en alleen gedaan wordt om puntjes te scoren, om "woke" te zijn, en dat te koste laat gaan aan de algehele productie.

Tuurlijk is het fantasie en kan je er van maken wat je wilt, maar algehele consensus is toch wel dat ze het te veel verbasterd hebben en dit is een van de redenen.
ceruleanlagoon @mastersphinx4 december 2022 16:55
fantasy is niet alleen voor noord-europeanen
Toch even vragen. Wie beweert dat fantasy alleen voor Noord-Europeanen is? Wat betekend dit, kijken, maken? Iedereen mag fantasy kijken en maken. En er bestaat meer fantasy dan alleen Noord-Europeese fantasy. De hele wereld heeft folklore. Je mag een fantasy compleet verprutsen, maar ik hoef er niet naar te kijken en dat doe ik dan ook niet.
maar simpelweg "wokies" roepen
Wie roept simpelweg 'wokies' in dit draadje? Ik zie toch echt onderbouwingen.

Ik geef er de voorkeur aan dat in etnische fantasy gebaseerd op folklore en mythen de cast bestaat uit personen met die etniciteit. En representativiteit van kijkers hoeft niet overeen te komen met de representativiteit van de rolbezetting. Als Noord-Europeaan kijk ik onder andere graag naar Oost-Aziatische films en series met uitsluitend een Oost-Aziatische rolbezetting. Ik kijk leuke films en series gemaakt door elke etniciteit. Incluciviteit in rolbezetting en wokeness verstoord de 'opschorting van ongeloof' voor mij (suspension of disbelief/immersion breaking), alsof ik naar een waardeloze komedie zit te kijken en voor mij een reden om direct te stoppen met kijken.

Ideologische bezetenheid in een film of serie brengen is als een haar in je favoriete soep. Ja, het is je favoriete soep, maar er zit een haar in.
Qin @mastersphinx4 december 2022 17:10
Maak dan nieuwe verhalen en settings.

Maar daar ligt het probleem, ze hebben het talent niet of de wil niet om een eigen setting to maken.

Wel het lef om Tolkien voor racist uit te maken, maar geen fatsoenlijke zin op papier kunnen zetten.

Dat is het probleem met wokies.
Er zijn genoeg verhalen, mythen en legenden. Maar ze kunnen er niets mee maken, en dat is doodzonde.

En verder hoeft representatie niet in iedere film of serie te zitten.
Zoop @mastersphinx4 december 2022 18:09
Ik vind het bij TLOU2 dan ook overdreven. Zijn games met ijzersterk verhaal en is het naar mening prima dat de schrijvers er voor kiezen dit soort dingen in te stoppen. Er is geen reden waarom dat specifiek wel of niet zou passen, gewoon een normaal iets, zoals het hoort. Dat mensen daar over mekkeren vind ik ook triest.

Maar die inclusiviteit kan dus absoluut ook doorslaan. Gekleurde mensen casten enkel en alleen om dat vinkje te kunnen zetten, dat terwijl dit tegen een van de core verhaal elementen in gaat. Zou op zich ook geen probleem zijn, het hoeft geen letterlijke verfilming te zijn, maar leg die verandering dan wel uit (je moet er namelijk praktisch de gehele witcher geschiedenis voor gaan herschrijven).

Als je denkt dat deze reacties lijken op wat je op youtube vind, dan heb je serieus nooit echt youtube comments gelezen ... just saying.
Qin @mastersphinx5 december 2022 16:19
The last of us 2 is geen opzich staand verhaal. Het borduurt verder op het vorige.

Ze hadden ook de oude character kunnen vervangen maar dat deden ze niet.

Oude character worden de grond in geboord om bepaalde character omhoog te promoveren. Ipv deze nieuwe characters hun eigen verhaal te geven.

En dan zijn ze bitter dat mensen het niet leuk vinden.

Probleem is gewoon dat ze bang zijn dat hun eigen verhalen niet verkopen.
Ruw ER @mastersphinx4 december 2022 15:16
Gaat niet om de niet blanke held. Gaat om het bronmateriaal. Het speelt zich af in een wereld vol oorlog, waar het volksstam tegen volksstam is. Er zijn bijvoorbeeld arabieren, maar die zijn niet gemengd met de noorderlingen. Want die noorderlingen zijn xenofobisch, rascistisch, en vinden al het andere eng. Maar dat wordt even achterwege gelaten in de tv serie, want het moet zo inclusief. Ik vind dat dat afbreuk doet aan het verhaal.

Stel je voor dat je Mongol aan het kijken bent en ineens moeten er een etnische Deen, Ghanees, en Braziliaan in de serie want ja inclusief. Dat doet ook afbreuk aan het verhaal.
NotWise @mastersphinx4 december 2022 18:21
Laat ik even heel duidelijk zijn, ik ben van het type 'leven en laten leven' Maar er zijn grenzen. Het willens en wetens ombuigen en veranderen van o.a. geschiedenis & folklore (daar valt wat mij betreft de boeken van de Witcher ook onder) omdat het je niet bevalt, is ook treurig. Uiteraard is de blanke hetero homofobe man met zijn "toxic masulinity" de grote boeman, want die is op z'n tere zieltje getrapt. Blanke hetero mannen afzeiken is overigens ook gewoon discriminatie(maar dat wordt even over het hoofd gezien)

Het zal je wellicht verbazen maar we zijn allemaal bevoordeeld (impliciete vooringenomenheid)
Ik ben het volledig met je laatste zin eens :)
sikkwittet 4 december 2022 12:51
Als het niet het naampje witcher had oke. Maar dit?
Cogency 4 december 2022 13:01
Dit ziet er niet best uit..
mjansen2016 4 december 2022 13:07
" Het is niet duidelijk of het om een voorproefje van de 'toekomst' van het Witcher-universum gaat of dat de troubadour bijvoorbeeld door de in de trailer getoonde monoliths kan tijdreizen."

Of het is de eerste scene uit de komende serie, en hem word het verhaal verteld door de dame die voor hem verschijnt om het vergeten, oude verhaal opnieuw onder aandacht te brengen, wat ze letterlijk zegt?

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