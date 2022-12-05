Analistenbureau: wereldwijd stijgen leveringen goedkope smartwatches

De leveringen van goedkope smartwatches zijn afgelopen tijd fors gestegen. Dat concludeert analistenbureau Counterpoint, die leveringen van alle fabrikanten in de gaten houdt. Dat komt vooral door een forse stijging in India.

De leveringen voor basale smartwatches waarop je geen apps van derden kan installeren verdubbelde ten opzichte van een jaar geleden, meldt Counterpoint. In Europa totaal onbekende merken als Noise en Fire-Boltt zijn daardoor de top vijf ingekropen, zo blijkt uit de cijfers.

Apple blijft de markt leiden met een marktaandeel van rond 33 procent. Samsung volgt met ongeveer 14,5 procent. Ook Amazfit en Xiaomi hebben een plekje in de top van de mondiale smartwatchmarkt. Counterpoint scheidt in de cijfers de smartwatches waarop gebruikers geen apps van derden kunnen installeren en de smartwatches waarop dat wel kan; die laatste categorie heet High Level OS, HLOS.

In Europa daalden de leveringen van smartwatches, zo zegt het analistenbureau. In China gebeurde dat ook. In totaal stegen de leveringen van smartwatches met 30 procent. Meer dan een derde van de leveringen zijn nu basale smartwatches.