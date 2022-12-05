Analistenbureau: wereldwijd stijgen leveringen goedkope smartwatches

De leveringen van goedkope smartwatches zijn afgelopen tijd fors gestegen. Dat concludeert analistenbureau Counterpoint, die leveringen van alle fabrikanten in de gaten houdt. Dat komt vooral door een forse stijging in India.

De leveringen voor basale smartwatches waarop je geen apps van derden kan installeren verdubbelde ten opzichte van een jaar geleden, meldt Counterpoint. In Europa totaal onbekende merken als Noise en Fire-Boltt zijn daardoor de top vijf ingekropen, zo blijkt uit de cijfers.

Apple blijft de markt leiden met een marktaandeel van rond 33 procent. Samsung volgt met ongeveer 14,5 procent. Ook Amazfit en Xiaomi hebben een plekje in de top van de mondiale smartwatchmarkt. Counterpoint scheidt in de cijfers de smartwatches waarop gebruikers geen apps van derden kunnen installeren en de smartwatches waarop dat wel kan; die laatste categorie heet High Level OS, HLOS.

In Europa daalden de leveringen van smartwatches, zo zegt het analistenbureau. In China gebeurde dat ook. In totaal stegen de leveringen van smartwatches met 30 procent. Meer dan een derde van de leveringen zijn nu basale smartwatches.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 05-12-2022 07:16 53

05-12-2022 • 07:16

53

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Reacties (53)

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thanx 5 december 2022 07:37
Marktaandeel in aantallen of omzet?
Verwijderd @thanx5 december 2022 07:51
Het gaat in het bronartikel over 'YOY shipment growt'. Dus: Aantallen.
nms2003 @thanx5 december 2022 08:53
In winst zal Apple mogelijk boven de 90% uitkomen.
Haga @nms20035 december 2022 14:46
In winst zal Apple mogelijk boven de 90% uitkomen.
Goed gezien.

De nettowinst van Apple ligt al jaren ruim boven de 20%.

En dat is een goed bedrijfsresultaat.
NuEffeNiet 5 december 2022 07:20
Vreemd dat Garmin helemaal niet in de lijst voorkomt
Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @NuEffeNiet5 december 2022 07:32
Dank, hij had er wel tussen gemoeten, maar ik was hem vergeten. Hij staat er nu tussen :)
eboellie @NuEffeNiet5 december 2022 07:25
niet zoveel hardlopers in China en India
Bunga @eboellie5 december 2022 09:51
Ik denk dat dat een beetje in het nadeel speelt van Garmin. Algemeen gesproken, als je sport dan kijk je naar de sport merken voor een smartwatch en denk je niet aan sport dan zal je die er eerder van tussen laten in je zoektocht.

Maar Garmin lijkt me een beetje tussenin de 2 te vallen. Het is geen typisch smartwatch zoals Apple of Samsung maar je kan wel een heleboel apps installeren via de IQ Store. Maar als ik de apps bekijk dan lijken de mogelijkheden wel beperkt tov Apple en Samsung.
iqcgubon @Bunga5 december 2022 14:23
Ik (en denk heel veel mensen) zien Garmin eerder als een sporthorloge met wat smart-features ipv een smartwatch met wat sportfeatures.
Softmore @NuEffeNiet5 december 2022 13:45
Hetzelfde gevoel over Fitbit. Met dat ik deze toch voornamelijk om me heen zie.
P_Tingen 5 december 2022 08:29
Snap ik wel; mijn vrouw heeft een el cheapo Ali-watch, gekocht om te kijken of ze het wat vond en voor nog geen €25 kun je nog eens een gokje wagen. Inmiddels twee jaar verder, het horloge bevalt prima en doet alle basale dingen prima. Je kan er geen apps van derden op installeren inderdaad, maar hartslag en bloeddruk meten, whatsapp berichten aflezen, verwisselbare achtergronden plus een rits aan loopfuncties maakt het een prima apparaat. Geen behoefte om honderden euro's extra uit te geven voor de extra functionaliteit.
icecreamfarmer @P_Tingen5 december 2022 08:37
Ik ook dat ding wat jij post ziet er veel mooier uit dan zo'n lompe Apple watch.
nms2003 @icecreamfarmer5 december 2022 08:55
Form follows function. Design isn't how it looks, but how it works.

Aangezien ze zeer weinig functionaliteit hoeven bieden zijn er minder constraints en is het vrij makkelijk om een generiek horloge ontwerp te pakken en daar een schermpje en een sensor in de proppen.

Vergelijken met andere smartwatches valt het qua lompheid nog wel mee ;)
icecreamfarmer @nms20035 december 2022 09:52
Heel leuk maar dat zijn loze kreten en zeker bij Apple waar het eerder andersom is.
nms2003 @icecreamfarmer5 december 2022 13:20
Explain. En nee het zijn geen loze kreten.
icecreamfarmer @nms20035 december 2022 13:38
Die kiezen voor function follows form.
Dat zijn het toch echt wel.
nms2003 @icecreamfarmer5 december 2022 15:24
Als er 1 partij is die dat niét doet.
icecreamfarmer @nms20035 december 2022 15:29
Juist wel of ben jij vergeten dat ze er een hoop poorten uitflikkeren omdat dat niet zou passen (voor de winstmarge).

Er is juist 1 partij die niets anders doet dan design voor functionaliteit stellen.
nms2003 @icecreamfarmer5 december 2022 19:05
Een voor een legacy poorten die verdwijnen. En daar zijn ze eerder mee dan de markt inderdaad. Ga je eens verdiepen in design zou ik zeggen.
icecreamfarmer @nms20036 december 2022 09:35
Waarom zou ik, ik ben er op afgestudeerd. En jij?

Legacy het zijn nog super handige poorten, sterker nog bij de nieuwe producten komen ze er weer deels op terug.
nms2003 @icecreamfarmer6 december 2022 10:22
Ik ook. Vandaar de opmerking. Ken je het verhaal van firewire? Niet áltijd worden de juiste keuzes gemaakt. Echter over het algemeen maken ze de juiste keuzes qua poorten. Ik merk dat mijn digitale omgeving inmiddels zelfs niet meer altijd HDMI compatibel is. Dus leuk dat die poort er weer is, maar het begint toch echt legacy te worden.

Kijk eens naar dit interview met Jonathan Ive uit Objectified.
https://vimeo.com/channels/431934/7324647

Design betekent ook dat je werkt aan de volgende stap. Hoe je o.b.v. voortuigang in technologie tot nieuwe verfijning komt. Het butterfly keyboard is wat mij betreft een voorbeeld van waarmee dat niet geslaagd is. En dat is dan ook (te laat) geschrapt. Het idee minder ruimte nodig te hebben voor een keyboard blijft echter interessant aangezien het keyboard op een gegeven moment het onderdeel wordt dat de de bottleneck gaat vormen met het oog op het dunner maken van laptops. En ja, dunner is beter in de ogen van de consument. En om eerlijk te zijn denk ik dat dat ook vanuit een gebruikersperspectief zo IS simpelweg, omdat minder dikte ook minder gewicht betekent en daarmee betere mobiliteit betekent. Aan designers de uitdaging om de juiste balans te vinden.

[Reactie gewijzigd door nms2003 op 31 juli 2024 02:16]

icecreamfarmer @nms20036 december 2022 15:25
Dikte staat allesbehalve gelijk aan gewicht. Dat dunner maken van het toetsenbord was ook al zo'n goede stap waarbij form boven function ging.

Op den duur wel (zeg maar over 5 jaar) maar nu nog niet. Ik begeleid ook studenten en met die apple users is het altijd weer gedoe dat ze een dongle niet bijhebben en je weer met 15 man naar een 10 inch scherm zit te kijken. Vooralsnog is de hdmi poort omnipresent en alles behalve legacy. Het is dan raar dat Apple die poort er 7 jaar geleden al uit gooide. Zelfde overigens met een usb A aansluiting en een headphone jack.
Tweakers-CV 5 december 2022 08:45
Heb eens een Samsung smartwatch gekocht. Maar gebruikte alle extra mogelijkheden niet, en vond het een foeilelijk ding. Daarna overgestapt op een hybride Smartwatch van Slagen, zitten alleen basis functies op (hartslag, lopen, weer, trilt bin inkomende berichten/telefoon) meer dan genoeg. En ziet er nog mooi uit ook.
MeTheOne2008 @Tweakers-CV5 december 2022 15:20
skagen watch , hybride . ik heb de fossil hybride, leuke horloges, het beste van 2 werelden !
shakedown 5 december 2022 09:22
Afgelopen jaar heb ik een Apple Watch gekregen. Helemaal top! Super gaaf ding. Ik had helaas geen iPhone. Dus die heb ik aangeschaft. Echt een top combinatie. Het afgelopen jaar heeft veel plezier van gehad. En in alle eerlijkheid, de Apple Watch is mijn 5de smartwatch/activity tracker. En mijn conclusie is heel duidelijk: Er is geen betere smartwatch te koop.

Echter na een jaar gebruik heb ik hem weg gedaan. Ik was altijd een android persoon. En wat mij heel erg opviel na een jaar gebruik van Apple producten is dat het gewoon werkt. Precies zoals je verwacht. Maar dat is het ook. Een beetje gechargeerd: Apple heeft mijn hele liefde voor tech weg gehaald.

Wat ik bedoel is als alles werkt zoals je verwacht, weinig dingen die je naar smaak kan indelen, geen keuze hebt in features. Je krijgt wat Apple denkt dat je nodig hebt. En dat is een prima benadering.

Want wat me echt opviel is hoe weinig bijzondere features ik gebruik op een smartwatch. notificaties voor WhatsApp, meldingen voor bellen en gebeld worden, fitnes tracking, afspraak herinneringen, timers zetten voor vergaderingen en de tijd in de gaten houden. hele basale dingen waarbij is eigenlijk al genoeg heb aan een AliExpress band.

Waar ik wel een enorme irritatie aan had is dat je altijd een oplaad snoer bij je moet hebben. Ik heb denk ik een iPhone gekocht met een slechte accu. Het was een nieuwe (oude) iPhone 12. Twee maal daags opladen, al moet ik wel zeggen dat ik zeker 4 uur bel/teams per dag (werk gerelateerd). Maar ook op weekeind dagen haal ik het eind van de dag alleen als ik op tijd naar bed ga. Idem voor een Apple Watch. Een dag gaat prima, twee dagen vergeet het maar. Dan is hij om voor de middag leeg.
Maargoed dat is een gewenning en als je altijd een powerbank en een lader bij je hebt is dat geen probleem. Het is natuurlijk een echt luxe probleem.

Sinds kort heb ik weer een android telefoon. Eentje met 80 watt snel laden en een enorme accu. En een andere smartwatch. De eerste week had ik nog laders en een power bank bij me. Maar die heb ik nooit nodig gehad. Het hele luxe-stress van owh heb ik wel accu lading? is weg. Ik weet dat mijn accu van mijn telefoon ruim 2 dagen mee gaat, ik weet da mijn smartwatch zonder probleem 5 dagen mee gaat. En dat is veel fijner dan dat ik had gedacht.

Al met al blijf ik de Apple Watch verre weg de beste smartwatch vinden. Verfijnde software en soepel in gebruik.

Maar tegelijk moet je je afvragen wat heb nu eigenlijk precies nodig? wat gebruik ik? En als ik heel eerlijk ben, 50 procent van de features van de Apple Watch gebruik ik niet. En met een Huawei, Xiaomi of Oppo band kom je net zover.

Het enige wat ik mis is het betalen met een Apple Watch, Dat was wel erg fijn.

Daarnaast ben ik een persoon die vind die een horloge rond hoort te zijn.
Palomar @shakedown5 december 2022 12:50
Batterijduur vind ik idd ook wel belangrijk. Verder gebruik ik een smartwatch alleen voor simpele dingen (notificaties, timer zetten), dus veel functies heb ik niet nodig. Verder gebruik ik hem voor sporten (vnl hardlopen) en dan vind ik het belangrijk dat de gps en metingen een beetje kloppen en dat er een goede sync mogelijk is met Strava. Heb vanwege genoemde redenen daarom een Garmin horloge (alweer met mijn tweede bezig). Als samsung gebruiker ook een Galaxy Watch ook overwogen. Is goedkoper en fancier, maar voor mij voldoet Garmin beter vanwege batterijduur en sportfuncties. Ieder zijn ding dus. Vind het vooral ideaal dat ik hem dagenlang niet hoef op te laden. Galaxy Watch van mijn vrouw ligt elke nacht aan de lader.

[Reactie gewijzigd door Palomar op 31 juli 2024 02:16]

XWB Developer @shakedown5 december 2022 13:10
Maar tegelijk moet je je afvragen wat heb nu eigenlijk precies nodig?
Exact. Voor bijvoorbeeld uitgebreid sporten kan je toch beter een echt sporthorloge i.p.v. een Apple Watch kopen. De vele profielen en analyses die bv. Garmin aanbiedt zijn nog niet geëvenaard door de normale smartwatches.
Exirion 5 december 2022 09:38
De volgende verslaving voor veel mensen. Mensen die niet zonder hun telefoon kunnen worden hierdoor nog meer geobsedeerd en overprikkeld. Over het geheel genomen gewoon geen gezonde ontwikkeling, tenzij je niet altijd je handen vrij hebt om een telefoon uit je zak te pakken en te bedienen. Ik heb graag electronica om me heen, maar om de pols toch echt liever een mechanisch horloge.
RedPixel @Exirion5 december 2022 12:05
Echt? Ik heb al een jaar of 4 een Samsung Gear S3 om mijn pols, en ik vind het ideaal! Het zorgt er juist voor dat ik bij de meeste notificaties mijn telefoon niet meer pak, en veel minder afgeleid raak. Meestal is het "ok, niet belangrijk". Al met al kijk ik door de smartwatch veel minder op mijn telefoon.

Overigens doet ie het nog prima, en heb ik absoluut niet de neiging hem te vervangen.
icecreamfarmer @RedPixel5 december 2022 13:46
Nee dat is nog irritanter. Mensen kijken nu de hele tijd voor een langere periode naar hun horloge.
Jokuh @icecreamfarmer5 december 2022 15:34
Ik heb liever dat iemand een paar seconden langer op zijn smartwatch kijkt, dan dat zijn telefoon hem of haar voor een paar minuten afleidt.
Polderviking @icecreamfarmer5 december 2022 17:16
Hoe heb je hier last van?
icecreamfarmer @Polderviking6 december 2022 09:32
Omdat het afleidt als je in gesprek bent met mensen. Bloed irritant.
Polderviking @icecreamfarmer6 december 2022 10:11
Hier loop je daadwerkelijk tegenaan op een manier dat het echt een ding is?

Ik heb letterlijk nog nooit iemand langdurig op zijn horloge (of telefoon voor wat het waard is) zien pielen zomaar tijdens een oprecht gesprek.
En ik zit dan in de tech sector waar iedereen en hun hond een smartwatch heeft.

Gebrek aan fatsoen is geen probleem met technologie.
icecreamfarmer @Polderviking6 december 2022 15:19
Dat laatste ben ik met je eens. Je ziet het met name bij mensen die net zo'n ding hebben.
Z100 @icecreamfarmer5 december 2022 19:46
Waaar zie je dat? xD Ik zie echt letterlijk niemand in mijn dagelijkse omgevingen constant naar zijn horloge kijken. Ik krijg het gevoel van stemmingmakerij. En ook al zouden mensen dat doen, wat is het probleem? Waar we in dit land minder van kunnen gebruiken zijn zelf bekroonde normpolitie-agenten.

Smartwatches vind ik juist een beschaafde middenweg. Ik ben er zelf ook in de markt voor een. Ik geef niets om fitness meuk om zogenaamd gezonder te leven, maar een notificatiescherm aan de pols is toch wat discreter dan elke keer m'n telefoon uit mijn broekzoek te halen bij elke trilling.
icecreamfarmer @Z1006 december 2022 09:33
In het dagelijks leven.

Mensen meoten zelf weten wat ze doen maar ik vind het irritant.
TheVivaldi @Exirion5 december 2022 12:07
Hangt ervanaf wat je ermee kan. Met mijn PineTime kan ik vrij weinig en ik heb hem ook niet gekoppeld aan mijn smartphone voor het ontvangen van meldingen, dus word ik er ook niet door afgeleid.
blackSP 5 december 2022 07:36
Vrij weinig data online te vinden waarin Garmin in een serieuze vergelijking is opgenomen. En Garmin wordt soms niet gezien als smartwatch.

In Q1 2022 heeft Garmin 4%
https://www.counterpointr...martwatch-market-q1-2022/

Deze is uit 2021
https://www.statista.com/.../smartwatch-market-share/
Polderviking @blackSP5 december 2022 17:11
Maken ze ook reguliere hardware die concurreert met bijvoorbeeld Apple Watch en Samsung Watch?

Ik ken ze eigenlijk alleen van horloges als de Fenix maar die zijn toch ook wel voor een iets ander publiek.
blackSP @Polderviking6 december 2022 15:29
Wat mij betreft wel, gezien hun basis functionaliteit en rijke ecosysteem van widgets, apps en datafields. En met een accuduur van weken staan ze top of my list. Maar er is ook persoonlijke voorkeur in het spel. Ik ben bijvoorbeeld een apple hater.
pentode 5 december 2022 09:26
Draag al sinds begin 2018 een Weloop Hey3S. Gekocht voor wat Hongkong dollars. Gaat nooit af, alleen om op te laden. Is waterdicht. Heeft een 'trans reflective' scherm. Dat in felle zon te lezen is. Doet 't nog steeds. Alleen het bandje vervangen. Daar kreeg ik uitslag van. Maar dat schijnt bij de duurdere ook voor te komen.

In al die tijd heeft nog niemand aan mij gevraagd, van goh wat voor watch draag jij? Of zo ook wat voor mobiel gebruik je. Vroeger was/waren het in mijn optiek meer een statussymbool. Waar je mee kon pronken. Nu is het meer een commodity of gemeengoed geworden. Dus of je nu een goedkopertje om je pols of in je hand houd maakt anno nu weinig uit imho.
T!mothy 5 december 2022 09:51
Ik heb laatst een Denver voor 10 euro bij de Action gekocht, met o.a. zuurstof, bloeddruk en hartslagmeter. Dus ik dacht, even leuk proberen, maar je moet een app installeren en die vraagt vervolgens zo bizar veel persoonlijke gegevens dat ik het maar heb gelaten. Mijn hoop is dus dat, wanneer er wat op de markt komt dat ik daadwerkelijk een betaalbaar en privacy vriendelijk model komt.
Fiets 5 december 2022 10:35
Ik dacht dat Fitbit/Google ook wel ergens marktaandeel zou hebben hierin.

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