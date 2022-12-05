Ming-Chi Kuo: Apple stelt release VR-headset uit

Apple stelt de release van zijn VR-headset uit tot de tweede helft van volgend jaar. Dat zegt analist Ming-Chi Kuo, die vaak veel informatie heeft over onaangekondigde Apple-producten. De release zou eerst in het voorjaar plaatsvinden.

Mock-up: Apple VR-headset
Mock-up: Apple VR-headset

Daarmee vindt de release minstens enkele maanden later plaats dan gepland, meldt Kuo. Apple zou van plan zijn geweest de VR-headset en de bijbehorende software in januari te presenteren, maar of dat nu zal gebeuren is onbekend. Bij bijvoorbeeld de Apple Watch presenteerde de fabrikant het klokje meer dan een half jaar voor de release.

Kuo noemt geen exacte reden voor het uitstel, behalve dat het met software te maken heeft. Onlangs claimde financieel persbureau Bloomberg dat Apple de software xrOS zou noemen, waar de codenaam jarenlang realityOS was. Xr is een bekende term voor gemengde realiteit, een verzamelnaam voor virtual reality en augmented reality.

Er gaan al jaren geruchten over de VR-headset van Apple. Die zou met camera's de realiteit weergeven en daar elementen van de interface, apps en games overheen kunnen leggen. Dat is ook de manier waarop de Meta Quest Pro werkt.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 05-12-2022 07:29 141

05-12-2022 • 07:29

141

Lees meer

Eerste blik op Apples Vision Pro-headset

6 jun 2023

Eerste blik op Apples Vision Pro-headset

Tweakers op WWDC, met ook de nieuwe Mac Pro en Air

306
'Apple-ceo wil dit jaar MR-headset uitbrengen ondanks bezwaren ontwerpteam'
'Apple-ceo wil dit jaar MR-headset uitbrengen ondanks bezwaren ontwerpteam' Nieuws van 13 maart 2023
Gerucht: Apple stelt presentatie VR-headset paar maanden uit
Gerucht: Apple stelt presentatie VR-headset paar maanden uit Nieuws van 16 februari 2023
'Apple stelt release eerste AR-bril uit en werkt aan goedkopere MR-headset'
'Apple stelt release eerste AR-bril uit en werkt aan goedkopere MR-headset' Nieuws van 18 januari 2023
'Volgende iOS-versie krijgt minder vernieuwingen door komst Apples VR-headset'
'Volgende iOS-versie krijgt minder vernieuwingen door komst Apples VR-headset' Nieuws van 9 januari 2023
Gerucht: VR-headset Apple heeft verwisselbare accu in heupband
Gerucht: VR-headset Apple heeft verwisselbare accu in heupband Nieuws van 3 januari 2023
Meta mag bekende mensen niet langer voortrekken van eigen toezichtraad
Meta mag bekende mensen niet langer voortrekken van eigen toezichtraad Nieuws van 6 december 2022
Gerucht: alleen iPhone 15 Pro-modellen krijgen snellere datatransfers door USB-C
Gerucht: alleen iPhone 15 Pro-modellen krijgen snellere datatransfers door USB-C Nieuws van 17 november 2022
Tim Cook: binnenkort vragen we ons af hoe we ooit zonder AR hebben kunnen leven
Tim Cook: binnenkort vragen we ons af hoe we ooit zonder AR hebben kunnen leven Nieuws van 29 september 2022
Bloomberg: Apple onthult woensdag nieuwe generatie AirPods Pro
Bloomberg: Apple onthult woensdag nieuwe generatie AirPods Pro Nieuws van 5 september 2022
Meer producten en artikelen
VR-brillen Apple Geruchten

Reacties (141)

-Moderatie-faq
141
139
77
1
0
49
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
n4m3l355 5 december 2022 07:56
Het blijft toch raar dat bedrijven ondanks de gigantische verliezen van onderandere Meta nog steeds bereid zijn om in AR/VR te springen. Ik zie gewoon niet in hoe Apple dit tij kan keren. Zelfs al gaan ze een fantastische head-set ontwikkelen, zelfs al lanceren ze ook nog eens een sterk software platform, zie ik nog steeds niet in waarom het opeens wel mensen trekt. Sterker nog als Apple dit een Apple-only platform maakt, zie ik de kansen zelfs verder afnemen.

Tegelijkertijd is het ook jammer dat zoveel partijen zo hard op VR/AR inzetten zonder successen en deze investeringen en manschappen niet inzetten op iets wat wel revolutionair is. Ook hier ondanks dat ik acht dat Apple het beter doet dan Meta, is het toch jammer dat ze niet iets baanbrekends lanceren zoals Apple vroeger met enige regelmaat deed. Ik snap dat Apple aan de grenzen zit wat ze aan omzet kunnen draaien binnen hetgeen wat ze nu doen, maar de stap in VR is toch wel heel voorspelbaar.
Keypunchie
@n4m3l3555 december 2022 08:21
AR/VR is een ‘blue ocean’ en daarom aantrekkelijk voor bedrijven.

Alle ingrediënten voor succes lijken aanwezig (rekenkracht, software, hardware), men is nu recepten aan het uitproberen.
DragonSlayer666 @Keypunchie5 december 2022 17:05
Exact dit, en hier zien we enkel nog de particuliere variant.

Op MKB en Enterprise niveau zijn hier ook bizar grote kansen te vinden, zodra de brillen wat handzamer worden en vooral langere batterijduur krijgen.
Bijvoorbeeld de propositie van Nedap voor koeien beheer, waarbij met trackers de koe overal gevolgd kan worden en je met een AR bril naar een koe kan kijken en daarvan alle data uitlezen en afspraken plannen ed.
Of de propositie van de BAM om via AR door een nieuwbouwwijk te kunnen lopen en dat mensen zo het huis binnen kunnen stappen. Dat zegt potentiële kopers veel meer dan een paar plaatjes op een website.
Of bij de IKEA live je keuken kunnen inrichten terwijl je erin staat.

Er zijn enorm veel kansen op enterprise niveau die nu niet benut worden omdat het duur is, de bril is lomp en er is (zoals je terecht zegt) aversie vanuit het grote publiek.
nms2003 @n4m3l3555 december 2022 08:40
Spatial computing is de toekomst. Elk oppervlakte kan dienen als content element. Geen schermen meer nodig etc.
Een auto, een leeuw, een menselijk lichaam, een klimaat model, een mindmap; je bekijkt het ruimtelijk in je directe of virtuele omgeving. Alleen of samen. En kunt het ter plekke manipuleren. Vrijwel elk leer, werk, entertainment en telepresence usecase wordt exponentieel ‘meeslepender’ en rijker in communicatiekracht. Ik zie het als een paradigma shift die groter is dan de smartphone was tov de desktop; een computer altijd bij de hand, altijd verbonden met alle informatiebronnen en die nog eens veel meer kan i.t.t. bak waar je geforceerd achter moest gaan zitten, aanzetten, uitzetten, traag.

[Reactie gewijzigd door nms2003 op 24 juli 2024 18:10]

TLLRS @nms20035 december 2022 10:18
Meeslepender ja. Maar nauwelijks nuttiger en bovendien onpraktisch. Plus je betaalt een heftige prijs voor deze meeslependheid.
Robbaman @TLLRS5 december 2022 13:08
Ik weet niet of ik VR/AR 'nauwelijks nuttiger' zou noemen wanneer het de veelbesproken potentie behaalt.

Dit is tot nu toe nog niet gelukt, met name vanwege de door jouw genoemde prijs en het feit dat er inderdaad nog best wat onpraktische dingen aan hangen.

Maar vergeet niet, VR vereiste in vroege generaties een hele opstelling aan camera's en veel kabels. Dit kan nu allemaal al d.v.m. inside-out-tracking. De schermen zijn beter geworden en eye tracking met foveated rendering verlagen enorm.

Al met al beweegt VR/AR wel langzaam uit de hoek van 'compleet onwerkbaar zo onpraktisch' naar 'misschien nog wat ongemakkelijk'. Als de ontwikkeling zo doorgaat is het wachten op de grote (softwarematige) stap die deze technologie in bijna elke situatie een toegevoegde waarde geeft.

Stel even een wereld voor waarin je zonder poespas (daar zijn we natuurlijk nog lang niet) AR-beelden in de wekelijke wereld kunt projecteren. Dat zou toch zelfs in niet-zakelijke situaties voor bijna iedereen wel iets toevoegen.
nms2003 @TLLRS5 december 2022 13:22
Nuttiger. Dat kun je onmogelijk beoordelen aangezien de manier van werken in een ruimtelijke omgeving wezenlijk anders zal zijn. En prijs… welke prijs? Een laptop, iPad, iPhone, beeldscherm etc. kosten toch ook geld?
dok33 @nms20035 december 2022 13:50
Ik denk dat er nog een ingredient mist, en dat is dat je geen groot scherm voor je neus meer hoeft te binden. Dus een soort oog implantaat ofzo.

Het is nog niet makkelijk genoeg te gebruiken in de echte realiteit. De hele dag een bril of hellm op is niet zo lekker. Zelfs al los je alle latency en resolutie en blikveld problemen op zodat het voor je ogen net lijkt of je niks op hebt. Je voelt het ding toch aan je hoofd trekken.
nms2003 @dok335 december 2022 15:26
Ik zie niet zo’n probleem als het ergnonomisch wordt gereduceerd tot een normale bril. We’ll see. Ik denk alleen dat het dan om een discussie over vormfactor gaat en niet over of XR, spatial computing al dan niet de volgende paradigma shift zal zijn in computing.
MHDokter @dok335 december 2022 17:09
Wat denk ik ook meespeelt is exclusive titels (Ik kijk naar jou, oculus/facebook/meta)
Ik heb zelf een index, en speel er toch wel regelmatig mee, maar waar ik gigantisch van baal, is dat die gluiperds van meta alles opkopen en quest exclusive maken. Ik kan mij voorstellen dat veel kopers zoiets hebben van, ja, ik kan wel voor een paar honderd euro een vr set kopen, maar als je niet zeker weet dat je toekomstige spellen er wel op kan spelen (zonder facebook account) word de drempel een stuk hoger!
SuperDre
@n4m3l3555 december 2022 11:26
AR/VR is voor productie/creatie wel zeker een enorme vooruitgang, dus het is zeker niet gek dat bedrijven hierop in willen springen. Veel mensen denken bij AR/VR vooral aan games, maar dat is echt maar een klein deel waarvoor dit soort headsets geschikt zijn. En onderschat bv ook niet een VR vergadering hoeveel dat toch echt wel toevoegd aan de sociale beleving van een vergadering, zeker als dadelijk dus van die VR glasses goede oog-/face-/handtracking (of dmv externe 3D-camera's) hebben. Nu staat het nog steeds allemaal in de kinderschoenen, maar de technologie gaat echt hard vooruit. Het is dan ook meer een langere termijn denken dan wat veel tweakers doen, korte termijn.
Pinkys Brain @n4m3l3555 december 2022 13:55
Apple verkoopt niet tegen verlies, met de aantallen die Facebook heeft verkocht zitten ze waarschijnlijk al op winst. Als het aanslaat alleen maar beter.
Verwijderd @n4m3l3555 december 2022 08:33
Uiteindelijk heeft apple ook niets baanbrekend geintroduceerd. MP3 spelers bestonden al en masse, dat hebben ze niet uitgevonden, de Ipod had wel een andere bediening en scherm en sloeg ineens meer aan dan de rest.

Ik ben een absolute VR liefhebber dus hoe meer bedrijven er mee bezig zijn hoe beter.
bzzzt
@Verwijderd5 december 2022 10:10
Uiteindelijk heeft apple ook niets baanbrekend geintroduceerd. MP3 spelers bestonden al en masse, dat hebben ze niet uitgevonden, de Ipod had wel een andere bediening en scherm en sloeg ineens meer
aan dan de rest.
Je legt nu precies uit waarom Apple succes heeft: andere MP3 spelers waren vaak lelijk, onhandig, op prijs concurrerend goedkoop plasticy spul waarbij je maar moest zien hoe je aan de muziek kwam.
Apple kwam met een luxe design object wat geïntegreerd was met hun muziekwinkel. Dat niet 'zomaar' succesvol geworden, maar een kwestie van zien waar mensen waarde aan hechten.
Verwijderd @bzzzt5 december 2022 10:14
Maar ze hebben niets zelf uitgevonden. Ze hebben een bestaand product beter gemaakt. Als ze dit met een VR bril ook kunnen, prachtig.
bzzzt
@Verwijderd5 december 2022 13:24
Ik denk dat je gruwelijk onderschat hoeveel dingen je moet uitvinden om bestaande producten beter te maken. Maar ik ben ook heel erg nieuwsgierig of Apple VR naar een ander nivo kan tillen...
dok33 @bzzzt5 december 2022 13:52
Het success van de iPod was niet de speler zelf, maar iTunes. Content is king.
batteries4ever @dok335 december 2022 19:22
... en precies wat er momenteel mist!
Robbaman @Verwijderd5 december 2022 13:11
Klopt, de grootste succesproducten van Apple verbeteringen van reeds bestaande producten. Hoewel ik geen enorme fan ben van Apple (ook geen tegenstander, maar ik bezit zelf niks van ze) ben ik toch enthousiast over hun entree in de VR-wereld.

Zij hebben namelijk toch een reputatie voor het toevoegen van een bepaalde verbetering aan een bestaand product waardoor deze ineens helemaal mainstream kan worden. Naar mijn idee zit VR ook in die hoek, een product dat eigenlijk al best goed is, maar net even wat mist om meer mainstream te worden.

Apple kan dat m.i. toevoegen.
helm71 @n4m3l3555 december 2022 18:25
Jep… tenzij het in een normale bril past (en daar zijn we nog jaren van weg) is de toepassing die het meeste kans maakt games.. en zelfs dat loopt niet.. en dat is ook nog eens niet apples sweet spot..
.jef @n4m3l3556 december 2022 09:42
Zeiden ze ook van de iPhone, iPad, Apple Watch, ...

Als iemand de markt kan doen "bestaan", is het Apple wel.
WouterDeHeij 5 december 2022 08:02
Ook ik denk niet dat AR/VR mainstream gaat worden op termijn.
Voor enkele bedrijven? Misschien!
Voor enkele consumenten (met passie voor high-tech?)? Misschien!

Zelf ben ik een tech-nerd. Elke dag met nieuwe technologie bezig, maar voel ondertussen weinig tot geen drang om een bril op te zetten. Heel gek, want ik probeer normaal alles dat nieuw is uit.
DNN!S
@WouterDeHeij5 december 2022 08:14
Ik denk dat als het echt mainstream had kunnen worden, het al wel was geweest. Ik weet nog zó goed dat naast de pallets vol splinternieuwe dozen Windows95 al een demo-VR-headset stond en ik iets als Quake of Wolfenstein speelde. Dat is meer als 25 jaar geleden. Heel veel verder lijken ze nog niet.
Finraziel
@DNN!S5 december 2022 09:00
Als dat voor jou zo lijkt dan ligt dat toch vooral aan jouw perceptie. VR nu is eigenlijk totaal niet te vergelijken met wat er toen was.
kipppertje @Finraziel5 december 2022 09:52
En er valt nog zoveel te verbeteren dat VR ook totaal niet te vergelijken valt over 10-20 jaar met nu. Hoge aanschafprijs en gebrek aan content zijn toch wel bottlenecks. Ik heb een tijdje geleden de HTC Vive op mijn hoofd gehad, en was erg enthousiast. Nooit aangeschaft, want niet de juiste computer voor en de triple A games zijn maar heel beperkt. Dan ben je toch al gauw 2000 euro kwijt voor maar een paar spellen. De Vive werkte goed, maar om je kamer nou permanent te voorzien van beacons gaat wel weer ver. Graphics / resolutie / grafische kwaliteit was prima, maar eerder vergelijkbaar met de Nintendo Switch dan met een high-end setup. Voor films zou het ook een geweldige ervaring kunnen zijn, ware het niet dat de TV een zoveel beter beeld oplevert dan de bril.
Toch is de vrijheid en beleving in een VR-game zoveel groter dat het haast niet anders kan dan dat het een keer de traditionele schermen gaat overnemen.
drdelta @kipppertje5 december 2022 09:59
De eerste iPhone had ook nauwelijks apps toen deze uit kwam. Content is vaak niet het probleem, zolang er een verdienmodel is voor ontwikkelaars en een kritieke massa aan gebruikers/bezitters van hardware is, komt het vaak goed, zeker wanneer grote bedrijven de producten maken.
kipppertje @drdelta6 december 2022 11:15
De eerste Windows Phone had ook nauwelijks apps toen deze uitkwam, en dat werd de ondergang van het platform. Het is toch vooral een kip en ei verhaal, je moet beide hebben.
Finraziel
@kipppertje5 december 2022 12:20
Ik denk dat VR en traditioneel gamen prima naast elkaar kunnen blijven bestaan. Sommige mensen willen gelijk niet meer normaal gamen als ze VR ontdekt hebben maar dat heb ik totaal niet. Ik heb gewoon niet altijd zin om actief te zijn en hang dan liever achter mijn bureau of op de bank (en dat met een VR bril op vind ik suf). Wellicht ooit als de techniek zo ver gevorderd is dat je helemaal niks meer hoeft te dragen (of nauwelijks merkbaar), maar daar zijn we nog heel ver van verwijderd.
Maar ik zie VR ook niet meer verdwijnen.
secret17 @DNN!S5 december 2022 09:18
De eerste elektrische auto's zijn ook al 100 jaar geleden verzonnen en gebouwd. Soms duurt het gewoon heel lang voordat alle techniek en omstandigheden zo ver zijn dat een concept gaat bloeien. Ik denk dat AR/VR ook zo'n voorbeeld is. Het is relatief simpel om een bril te maken met twee schermpjes en daarmee het gevoel of idee van een andere wereld te creëren. Het is echter vele malen lastiger om zulke brillen en bijbehorende software/applicaties te maken waarbij de graphics voldoen aan wat men tegenwoordig gewend is, het screendooreffect weg is, de bril door jan en alleman comfortabel enkele uren te dragen is, motion-sickness geen issue meer is, en de toepassingen ook dusdanig leuk of handig zijn dat het echt mainstream wordt.

Toegegeven, ik denk niet dat we als consument snel toe zullen bewegen naar een situatie waarbij we de hele dag in een metaverse rondbanjeren met een bril op onze neus, maar ik denk wel dat ze voor sporadisch gebruik over 5 tot 8 jaar in veel huiskamers zullen liggen. Het is gewoon een kwestie van: goed genoeg voor een aantrekkelijke prijs.
hiostu @DNN!S5 december 2022 09:20
Heel veel verder lijken ze nog niet.
Het is echt mijlen verder dan die Quake demo destijds. Ik heb diezelfde demo gezien op de HCC destijds. Maar wat er nu is, is echt niet te vergelijken met toen. Kijkhoeken zijn extreem veel groter, scherpte van de schermen, het volgen van je bewegingen en de controllers. Tevens had die demo nog geen 6 degrees of freedom en alleen maar 3 degrees of freedom. Je kon alleen maar rondkijken, maar niet bewegen in de wereld zonder je controllers te gebruiken.
DNN!S
@hiostu5 december 2022 14:22
Ja het beeld en de besturing enzo zullen vast goede evoluties hebben doorgemaakt. Maar echt veel verder als een demo zijn we in 2022 nog steeds niet, alleen dan met mooier beeld. Zelfs PlayStation lukt het niet om het zelfs betaalbaarder voor de gemiddelde consument groot te maken.
helm71 @DNN!S5 december 2022 18:31
Ik stond een paar maanden geleden op een houten plank op de grond terwijl de bril mij bovenop een toren zette…

Ik ben best een nuchter type, maar van die “duikplank” afspringen was niet simpel…

De belofte is groot… de hardware ook.
Ludewig @DNN!S5 december 2022 09:33
De techniek is nu pas net zover dat het echt een beetje lekker werkt en dan nog zie ik grote tekortkomingen die hopelijk sterk verbeterd worden in de komende 10 jaar.

De Quest 2 is tot nu toe ook ongeveer even goed verkocht als de XBox, dus het is al behoorlijk mainstream.
Barsonax @DNN!S5 december 2022 09:47
Met de vele miljoenen quests die verkocht zijn klopt je bericht gewoon niet.
SuperDre
@DNN!S5 december 2022 11:39
Om mainstream te kunnen worden moet de prijs laag zijn, en het kunnen opzetten snel. De Quest is de 1e echte headset die meer mainstream genoemd kan worden, maar die staat nog steeds in de kinderschoenen. Men denkt hier vaak veel te veel op korte termijn, en omdat het NU geen groot succes is volgens hun zal het dan ook nooit wat worden. De nieuwste headsets zijn al een stuk lichter en veel gemakkelijker op te zetten naast een hogere resolutie waardoor het beeld er ook een stuk beter uit ziet. En de volgende generatie zal dat ook weer verbeteren waardoor je ook weer sneller geneigd bent om dan toch weer ff die headset te pakken. Zelf ben ik een enorme VR fan, maar ook ik heb soms ff geen zin om EN de basestations aan te zetten EN mijn headset (HTC Vive Pro met wireless module) op te moeten zetten, keuze moet maken of ik de Vive Wands of de Index controllers zal gebruiken, en dan eerst nog de software te starten om die headset aan te sturen, maar ook de 'trage' RTX2060super die ik heb zorgt er voor dat ik toch weer bepaalde spellen wil uitstellen tot ik een nieuwere GPU heb om dan weer extra te kunnen genieten. Maar elke keer als ik dan toch weer de headset heb opgezet dan ben ik wel weer heel erg blij want het is zo ZOVEEL leuker dan een spelletje spelen op een flatscreen, en ook zeker vanwege dat je veel fysieker bezig bent.
En de headset van nu, bv de Quest 2 of de Pico 4, zijn echt een ENORME vooruitgang op de headsets van 25 jaar geleden, welke ik bv ook nog heb, de forte VFX-1 of de Cybermaxx2, maar toch zitten we nog steeds redelijk in de kinderschoenen omdat de technologie nu pas geschikt begint te worden voor de grafische kwaliteit die men tegenwoordig graag wil hebben.
Marve79 @WouterDeHeij5 december 2022 08:07
Ik denk vooral professionele toepassingen, architectuur, bij operaties etc. Misschien wat amusement, VR parken of escape rooms.

Voor consumenten prive zit niemand er naar mijn idee op te wachten om heel de dag in de metaverse te zitten. Mensen willen juist minder connected zijn.
TMC @Marve795 december 2022 08:56
Tim Cook heeft meerdere keren herhaald dat hij veel waarde ziet in AR i.p.v. VR. De bril zou daarbij een toevoeging zijn op het normale leven en geen vervanging van.
Alxndr @TMC5 december 2022 10:14
Als je een AR bril blindeert heb je gewoon een VR bril. Een VR bril met passthrough is een AR bril.

Volgens mij moeten we de twee niet apart zien we lopen toch ook niet met een pda en een telefoon rond?

Pas als beide goed met elkaar geïntegreerd zijn, een 2-in-1 systeem gaat het kans maken om door te breken maken. AR voor nuttige toevoegingen aan de realiteit, VR voor full immersive entertainment.
TMC @Alxndr5 december 2022 12:01
Klopt, maar met AR 'zit je niet de hele dag in de metaverse', je zit juist in de echte wereld, fundamenteel verschil wel.
dok33 @TMC5 december 2022 14:00
Hij zegt alleen dat het met hetzelfde apparaat moet kunnen, om het successvol te krijgen. En dat denk ik ook wel.

Je gaat niet een bril/helm kopen voor AR, EN eentje voor VR.
TMC @dok335 december 2022 19:13
We gaan het zien. Ik denk dat VR een after thought zal zijn bij deze bril.
Pinkys Brain @Alxndr5 december 2022 13:53
VR met passthrough is ADR, Augmented Deteriorated Reality. Echt zicht heeft volle diepte werking inclusief focus, grotere FOV, minder optische vervorming en heeft geen grote zwarte skibril nodig.
helm71 @TMC5 december 2022 18:29
Daar geloof ik ook in… maar niet als je er een duikbril voor moet opzetten…

Agenda notificaties in beeld, whatsapp in beeld… routebegeleiding..

Eigenlijk alles wat je apple watch doet :-)

Maar dan wel in een “normale” bril… en dat kan nog niet..

Die “duikbril” is voor een kleine groep wel ok voor games, maar dat is weer niet waar apple goed in is…

OF ze hebben echt een hele goede oplossing, OF het wordt een enorme zepert..
TMC @helm715 december 2022 19:15
Een 'duikbril' zal bij veel activiteiten geen probleem zijn. Bij bijvoorbeeld skiën en duiken draag je er letterlijk al één. Ik gok dat in eerste instantie daar de focus zal liggen, niemand gaat natuurlijk met zo'n ding in een restaurant zitten.
helm71 @TMC5 december 2022 20:46
Op zich interessante gedachte maar wel heel erg niche… je zou dan letterlijk “een skibril met ar” moeten maken of “een duikbril met ar” …

Ik denk dat dat niet uit gaat kunnen, apple is van de grote volumes.
TMC @helm715 december 2022 22:49
Die twee voorbeelden zijn niche, maar er zijn veel niches. Net zoals de iPad: bijna elke use case voor een iPad is niche t.o.v. een smartphone, maar uiteindelijk hebben heel veel mensen behoefte aan zo'n niche waardoor het toch breed gebruikt wordt.

Een AR bril is een assistent die altijd met je meekijkt, dat is eigenlijk nuttig voor iedereen die niet slaapt en beweegt in welke vorm dan ook.
helm71 @TMC6 december 2022 12:38
Grote verschil in de voorbeelden die je aanhaald is dat de iPad -1- produkt is dat verschillende niches kan bedienen.

Als je dat koppelt met de AR bril dan zou je dus 1 technische bril moeten hebben die voor verschillende situaties toepasbaar is. Zolang dat een "skibril" type apparaat is ga je ontzettend veel van die mogelijke use-cases uitsluiten..

Je concureerd dan met de hololens voor toepassingen binnen het bedrijf. Dat is geen consumentenproduct.

Het kan prima zijn dat Apple daarmee begint natuurlijk... Maar dan zal de launch niet zoveel impact hebben..

Stel dat ze een bril zouden launchen die er bijna helemaal zo uitziet als een normale bril, maar die ook "apple watch achtige functionaliteit heeft" en die kan displayen in je field of view, dan heb je een killer product dat veel mensen zullen willen hebben..
cold_as_ijs @Marve795 december 2022 09:11
ik heb een PSVR bril. Gamen met dat ding is echt een heel andere beleving, veel meer immersive zit daar ook meteen de tekortkoming. Klinkt een beetje tegenstrijdig natuurlijk, maar het is een veel intensere manier van gamen. Na een dag lang werken wil ik gewoon ontspannen, van tijd tot tijd een wat intensere game die een adrenaline rush geeft maar echt niet iedere keer. Dan ga ik echt niet naar 100% VR, het zijn gewoon teveel prikkels. En dan kan ik best aardig tegen de motion sickness, racing games uitgesloten overigens :D. VR blijft een niche onder het normale gamen en gaat nooit een 100% vervanger worden, net zoals dat normaal gamen ook nooit een 100% vervanger is voor films en series. Mensen willen niet altijd actief content consumeren
Ludewig @cold_as_ijs5 december 2022 09:24
Er zijn voor PCVR ook heel ontspannen games in VR. Zo kun je ook gaan vissen of een 3D puzzel maken.

Daarnaast kun je ook MS Flight simulator spelen in VR en dat is ook een relaxed spel.
Marve79 @Ludewig5 december 2022 10:03
VIssen in VR lol als ik daar nou toch eens de tijd voor zou hebben :P
SuperDre
@Marve795 december 2022 11:28
Nouja, daar heb je waarschijnlijk eerder tijd voor dan vissen in werkelijkheid waarvoor je dan natuurlijk ook eerst een vergunning moet aanvragen en nog alle gear moet aanschaffen.
Ludewig @SuperDre5 december 2022 13:38
En je hoeft niet te reizen. In VR kan ik het ene moment vissen in de baai van San Francisco en het andere moment bij een Japans kasteel, zonder mijn huis uit te hoeven.

Het is ook makkelijker om een vis te vangen, dus je hebt ook eerder daar voldoening uit.
Milanobrotchen @Ludewig5 december 2022 11:56
Ik speel DCS, Iets minder relaxend als MS flight simulator hahaha. al helemaal als je in VR een racket met mach 1 je gezicht in vliegt

RWR (radar warning receiver) goes *beep!!!* *beep!!!* *beep!!!* *beeep!!!* *beep!!!* *beep!!!*

[Reactie gewijzigd door Milanobrotchen op 24 juli 2024 18:10]

Verwijderd @Marve795 december 2022 08:32
Toch wel. Niet per se in een metaverse, maar gaming in VR is zo een andere ervaring dat persoonlijk pancake games niet meer te spelen vallen na een tijdje
WouterDeHeij @Verwijderd5 december 2022 08:41
Dat zou heel goed kunnen. 2,5 miljard mensen gamen (volgens Google), in Nederland gaat het om 1 miljoen mensen; 2% hiervan is verslaafd lees ik zonet. Stel dat 20% hiervan VR/AR interesse heeft, dan gaat het om een grote markt. Absoluut.
Marve79 @WouterDeHeij5 december 2022 08:57
Define 'gamen'. Ik speel soms Wordfeud dan ben ik ook een gamer. Ben dan ook benieuwd naar de definitie.

20% van 2% van 1 miljoen is trouwens 8000 dus dat lijkt me nou ook niet een hele grote markt. Dat is echt niche. En dan ga je ervan uit dat degene die interesse heeft ook koopt, en dat is ook nog niet altijd zo.
Ludewig @WouterDeHeij5 december 2022 09:16
Beetje vreemd om VR/AR-gebruik gelijk te stellen aan gameverslaving. Maar we zien bij elke nieuwe technologie dat sommige mensen hier paniekeriger over doen. Dat was al bij de introductie van de radio zo.
WouterDeHeij @Ludewig5 december 2022 20:11
Klopt, dat was een beetje verkeerde combinatie. Enfin, ik bedoelde van "alle gamers" zal maar een klein gedeelte "overstappen op VR/AR" denk ik. Hoe dan ook, niemand heeft een glazen bol, ik ook niet, juist daarom schrijf ik maar bewust "ik denk".
Ludewig @WouterDeHeij5 december 2022 21:41
Ik verwacht dat een flink deel van simmers en gamers die horror games spelen wel gaan overstappen, al moet de kwaliteit dan wel beter.

Maar Meta ziet gamers meer als een groep waar ze de eerste versies van hun product aan kunnen verkopen en denken dat ze met verder ontwikkelde varianten ook niet-gamers kunnen verleiden.

Het idee dat dit alleen een product is voor gamers lijkt me een grote fout, met name voor AR.
KKose @Marve795 december 2022 08:45
Met vr bril uw vrouw achtervolgen ? :)

[Reactie gewijzigd door KKose op 24 juli 2024 18:10]

Tummie555 @WouterDeHeij5 december 2022 09:06
Ik denk dat teveel mensen hier op tweakers puur vanuit hun eigen perspectief redeneren. Er zijn tal van grote steden (en landen) waar mensen in een "huis" wonen ter grote van een Nederlandse badkamer. Sommige zelfs nog kleiner. Voor die mensen is een VR headset, en bijhorend metaverse, een overtuigende escape uit hun realiteit.

Dan heb je idd de inmiddels flinke groep high tech niche gamers, waarvan degene die overtuigd zijn van VR, nooit meer terug willen (hoor ikzelf bij).

Dan heb je de jeugd, die er al voor hebben gezorgt dat met kerst de Quest 2 vaker gewenst was dan een playstation, xbox of switch. (Dit was al zo in 2021)

En dan krijgen we volgend jaar dus nog de Apple Fans, een groep groter dan gerechtvaardigd is, die echt niet het huzarenstukje van Apples product line up links laten liggen. Ze gaan het proberen, en ongeacht de ervaring schreeuwen dat dit de toekomst is en dat Apple het heeft uitgevonden.

Tot slot, het meest belangrijke, de bedrijven erachter, Meta, Valve, Apple, (Microsoft), zijn zich bewust van het toekomst perspectief. Ze ontwikkelen snel (vanwege concurrentie) maar hebben de juiste verwachting (langzame groei) vanwege de heersende aversie onder het grote publiek. Deze groep ziet VR headsets vooralsnog als vrijwillig een headcrab op je gezicht zetten.
Maar de genoemde bedrijven willen deze mensen helemaal nog niet in VR hebben. Dat komt pas in 2030. Als de headset een "gewone bril" is geworden. Zie open designrichting Quest Pro. En de metaverse een heuse vervanger is grworden van Facebook, instagram, tiktok, youtube, whatsapp, netflix, alle gameconsoles, en wellicht zelfs het kantoor. En dan ben je er nog niet, want uiteindelijk vervangt zo'n normale bril ook je tv, pc, telefoon.

Dus, ja ik begrijp heel goed dat mensen nu inschatten dat VR het niet is, maar dat VR/AR het niet gaat worden is complete lariekoek.
Wolfos @Tummie5555 december 2022 11:02
Ik denk dat jij onderschat hoeveel ruimte je nodig hebt voor VR. Zonder roomscale is het een kijkdoos waar je misselijk van word.
Tummie555 @Wolfos5 december 2022 11:15
Ik speel regelmatig RealVRfishing op de bank. Among us werkt daar ook prima. Vermillion VR ook, om maar een paar te noemen.
Ben het met je eens dat meer ruimte beter is, mijn woonkamer is volledig VR vriendelijk ingericht. En voor Half Life Alyx is dat idd veel beter.
Maar heb ook Kat Loco S trackers, en daar kreeg je een matje bij van 1m diameter. Waarbij je verplicht wordt om op dat matje te blijven staan/lopen, en dat werkt ook heel erg goed. Dan heb ik nog een racesimulator en daar zit je uiteraard ook stil op 1 plek. Het is maar net wat je wil doen met VR. Ik onderschat niks en wordt alleen misselijk van No limits rollercoaster. ;)
SuperDre
@Wolfos5 december 2022 12:02
Wat een dikke onzin dat het een kijkdoos is waar je misselijk van wordt. Genoeg games die gewoon vanuit stoel gedaan kunnen worden, en zelfs een simpele platform game (waar je dus een poppetje bestuurt) is IMHO leuker in VR dan op een flatscreen.
Milanobrotchen @Wolfos5 december 2022 12:03
Ik heb zelf 800 uur in VR en i approve this message. Je hebt in iedergeval ruimte nodig om je armen rond te kunnen slingeren.

[Reactie gewijzigd door Milanobrotchen op 24 juli 2024 18:10]

Verwijderd @WouterDeHeij5 december 2022 08:58
Zelf ben ik een tech-nerd. Elke dag met nieuwe technologie bezig,

Ook ik denk niet dat AR/VR mainstream gaat worden op termijn.

Dus je bent iemand die iedere dag bezig is met 'nieuwe technieken' maar kan je niet voorstellen dat er een 'nieuwe technieken' komen voor VR. Je weet dat niemand de toekomst kan voorspellen maar je doet het toch maar even (nostradamus in the house!). Je kan niet inzien dat er een toekomst is voor wat effectief een bioscoop scherm vlak voor je ogen is, dat letterlijk de beleving geeft dat je fysiek ergens anders begeeft. Dat terwijl de mensheid in een decennia is veranderd in een halve zombiemaatschappij die 24 uur per dag naar een smartphone scherm zitten te staren? :o

Waarom krijgt dit +2? Zijn hier zoveel VR haters? Tweakers, je moderatie ding doet weer raar...

Om toch maar inhoudelijk te reageren, iedereen die ooit een redelijke VR ervaring heeft gehad hoef je niet te overtuigen van de potentie. VR is nu al groot en wordt gebruikt van politie en brandweertrainingen tot het helpen van zieke kinderen die bedgebonden zijn een gevoel van 'buiten' te geven. Daarnaast zijn er al diverse 'VR arcades' dus hoe mainstream wil je het hebben.

Als je vraag is, wanneer heeft oma een HMD in huis? Dat weet niemand, iedereen is op zoek naar die killer app en blijkbaar is ome niet geïnteresseerd in Beatsaber. Misschien duurt het nog 10 jaar, misschien 5. Een ding is zeker, 'het gaat op termijn wel wat worden'. Waarschijnlijk op een manier die we nu nog niet inzien...

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 18:10]

ELD @Verwijderd5 december 2022 09:27
Een ding is zeker, 'het gaat op termijn wel wat worden'. Waarschijnlijk op een manier die we nu nog niet inzien...
Hier sla je de plank mis. Het is helemaal niet zeker dat VR iets gaat worden. Het is een mening van jou en niet meer dat dat.

We zullen zien of het iets gaat worden, tot nu toe blijft het nog steeds een niche.
Alxndr @ELD5 december 2022 10:25
Dat schermen voor je ogen dragen de volgende stap is kijkt mij logisch en overduidelijk.

Mensen kunnen/willen steeds minder zonder scherm, dat de volgende stap is dat je je handen daarbij vrij hebt is voor mij overduidelijk, kijk alleen al naar de populariteit van smartwatches.

Het enig probleem is nu nog de prijs, maar met telefoons worden we al jaren gewend gemaakt dat prijzen van 1000+ normaal zijn.
Ludewig @Alxndr5 december 2022 13:48
Het enig probleem is nu nog de prijs, maar met telefoons worden we al jaren gewend gemaakt dat prijzen van 1000+ normaal zijn.
Wat betreft de prijs zitten we volgens mij al op heel betaalbare prijzen voor het westen. 450 euro is ook een normale prijs voor een console of iets luxere telefoon.

Ik denk dat we op middellange termijn vooral nieuwe features en verbetering van bestaande features nodig hebben, en content-makers die deze mogelijkheden gaan benutten (waarvoor veel experimenten nodig zijn). Een voorbeeld is AR dat nu net pas uitgekomen in een dure professionele headset en vermoedelijk eind volgend jaar via de Quest 3 naar de consumentenmarkt komt. Daar is men nog nauwelijks begonnen met het experimenteren met de mogelijkheden, laat staan dat we weten wat werkt.
Alxndr @Ludewig5 december 2022 15:25
Voor 450 kun je volgens mij alleen een Quest krijgen, maar persoonlijk ga ik geen geld aan Meta geven of het nu een goede headset is of niet.

Het goedkoopste is een PS VR2 voor 600 en daar moet een PS5 van ongeveer net zoveel of meer bij = ruim meer dan €1000.

Een complete HTC Vive set kost net als een Valve Index €1100 + de bijbehorende PC van laten we zeggen € 900? Kom je op € 2000.

Apple VR zal dan wel stand-alone worden, maar de geruchten over die ik lees hebben het over $ (= €) 2000 - 2500, of zelfs 3000.

Voordat VR voor het grote publiek aantrekkelijk wordt, moet het eerst betaalbaar worden, want hoe goed de features ook zijn, wie kan of wil zoveel geld uitgeven aan een hobby? Ik bedoel, een telefoon gebruik je tenminste iedere dag (de hele dag).

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 24 juli 2024 18:10]

Ludewig @Alxndr5 december 2022 16:10
Voor 450 euro heb je ook een Pico Neo3 Link, al is die van TikTok, dus of dat beter is? Maar feit is dat er meer dan 10 miljoen mensen een Quest 2 hebben gekocht, dus dat is een groot publiek die ze wel koopt.

Bedrijven zoals Valve lopen nog erg achter op Meta, maar we weten dat die bezig zijn met een nieuwe headset. De betaalbare headset van Pico is ook slechts sinds kort uit. De markt is gewoon nog heel jong, waardoor de concurrentie nog niet zo sterk is.

En het is niet onwaarschijnlijk dat veel mensen de headset straks dagelijks gebruiken.
Alxndr @Ludewig5 december 2022 16:37
Nu ik het opzoek zie ik dat ze al bijna op 15 miljoen exemplaren zitten, valt me alles mee. Maar hoe indrukwekkend 15 miljoen stuks klinkt, op een wereld met 2 miljard gamers is het nog geen 1%.

Volgens mij onderstreept je juist mijn punt: als het betaalbaar is kopen mensen het wel. Meta en Tiktok zijn op dit moment de enigen die zich dat kunnen veroorloven om ze voor zo'n prijs te verkopen, omdat ze op andere manieren "verdienen" het is voor het gewoon koppel verkoop.

Maar om het positief te blijven zien, ieder VR headset in omloop is er een die helpt de markt te vergroten, uiteindelijk zal er echt massaproductie op gang gaan komen en de prijzen hopelijk halveren.
Ludewig @Alxndr5 december 2022 21:28
Maar hoe indrukwekkend 15 miljoen stuks klinkt, op een wereld met 2 miljard gamers is het nog geen 1%.
Er zijn zo'n 24 miljoen PS5's verkocht en 17 miljoen XBox's, dus tenzij je de consoles wil wegzetten als marginaal, is het gewoon een goede score.

Zulke absurd hoge getallen over het totaal aantal gamers neem ik trouwens met een gigantische bak zout, want daar tellen ze iedereen mee die ooit wel eens een gratis game heeft gespeeld op hardware die ze niet specifiek voor gaming kopen. Dat heeft verder weinig te maken met wat de meeste van ons als een gamer beschouwen en het overgrote deel van die groep koopt nooit gaming hardware.
Verwijderd @ELD5 december 2022 10:05
Het is een mening van jou en niet meer dat dat.
Het is ook de mening van Meta, (waarschijnlijk) Apple, Valve, Sony, Microsoft en zo ongeveer iedere grote speler in de IT wereld. Ook Google maps heeft AR en dit is nu al handig. AR is letterlijk nu al een gigantisch ding (Instagram filters, iemand?).
Verder heb ik na een fatsoenlijke VR demo nog nooit iemand horen zeggen, dit wordt nooit wat..

Ik sla hier niet de plank mis, we weten allemaal dat een virtuele wereld een ding wordt. Men probeert het al decennia en zelfs daarvoor droomde men hiervan. Man, van boeken als 'Ready player one', de startrek holodeck tot games als 'second life en VRchat.

We zullen zien of het iets gaat worden, tot nu toe blijft het nog steeds een niche.
Je begrijpt mij het niet... Iedereen weet dat het wel wat wordt alleen weet niemand hoe 'het' er uit gaat zien. Dat is mijn punt.
Verder vind ik het vreemd om te zeggen dat iets niet wat wordt. Ik sta iedere week wel versteld van een technologische vooruitgang die ik mij niet verwachte. Hoe dom is dan de opmerking 'het wordt niet wat'.

Verder noem je het een niche maar zijn Instagram filters een niche? Of eigenlijk meer de standaard...
Dat verder nu iets een 'niche' is, zegt ook helemaal niets.
synoniem @Verwijderd5 december 2022 11:32
Ik denk niet dat er veel mensen er aan twijfelen of AR/VR "iets" wordt. Grote vraag is wanneer het iets wordt en wat de "trigger" gaat zijn voor de grote massa.
Verwijderd @synoniem6 december 2022 12:10
Consumenten verwachten altijd een of ander 'eureka' moment maar zo werkt technologische vooruitgang niet. Meestal volgt normaal men de hype-cycle, initieel overdreven veel aandacht en beloften waarna teleurstelling volgt van de marketing-gelovende massa (dip). Pas daarna wordt de techniek volwassen. Dat zien we nu al terug in de voorbeelden die ik genoemd heb.

Grote vraag is wanneer het iets wordt en wat de "trigger" gaat zijn voor de grote massa.
Waarom is dit 'de grote vraag' en wie interesseert het? Het heeft nu al zichzelf bewezen en het zit letterlijk al in je telefoon (Google maps). Vraag het anders die F35 piloot, die dwars door zijn cockpit kan kijken via AR, wanneer het iets voor hem wordt.

De vraag die je echt stelt is, wanneer wordt de eerste must-have consumenten app gebouwd. En dat kan helemaal niemand zeggen.
TLLRS @Verwijderd5 december 2022 10:19
Alle crypto bedrijven denken ook dat crypto wat wordt.
Mirved @TLLRS5 december 2022 10:58
Crypto is al lang iets. Een miljardenindustrie. De bedrijven die genoemd worden zijn overigens geen VR bedrijven dus je hele vergelijking gaat sowieso mank.

[Reactie gewijzigd door Mirved op 24 juli 2024 18:10]

Alxndr @Verwijderd5 december 2022 10:30
Tweakers, je moderatie ding doet weer raar...
Ik ben nu ook wel benieuwd wat in vredesnaam een 'tech-nerd' is?
Moderatie doet niet raar, er zijn hier gewoon steeds minder tweakers en steeds meer mensen die denken hier op social media te zitten. Beter voegt tweakers snel ook een like knop naast de score knop in.

Een tech-nerd is iemand met een gematigde interesse en begrip van hedendaagse techniek, maar zich voor doet komen als expert en influencer, puur voor de likes en het aanzien van zijn generatie genoten. /S :P
JustRob @WouterDeHeij5 december 2022 08:55
Hetzelfde werd gezegd toen de iPhone uitkwam (en smartphones al jaren lang een niche product waren)
Hetzelfde werd gezegd toen de iPad uitkwam (en tablets al jaren lang een niche product waren)
Hetzelfde werd gezegd toen de Apple Watch uitkwam (en smartwatches al jarenlang een niche product waren)

VR/AR bevindt zich ongeveer op hetzelfde moment in die cyclus als tablets/smartwatches/smartphones destijds zaten, waarbij het een niche-product is dat door enthousiasten en edge-use-cases gebruikt wordt.

Heeft Apple ook dit keer weer een product waarmee het de massa kan bereiken? Misschien wel, misschien niet. Maar het verleden heeft laten zien dat als er 1 bedrijf is die weet om die brug te bouwen, dat het Apple is...
secret17 @JustRob5 december 2022 13:27
Grappig dat je hier deze (met name Apple) producten noemt. Ik ben het met je eens, maar de interessante parallel is dat al deze producten (smartphone, iPad, smartwatch) pas echt populair werden toen er echt hele concrete, aantrekkelijke toepassingen voor kwamen in de vorm van apps die echt nieuwe mogelijkheden boden en de prijs ook voor de massa te overzien was. Overigens hangt de smartwatch daar nog een beetje in het midden: daar zijn volgens mij de fitness-functies erg handig maar bieden ze verder nog niet veel bovenop wat met je een smartphone kan of wil.

Ik denk dat het met VR en AR hetzelfde wordt. VR is nu al supertof voor games e.d., maar als je het goede spul wilt inclusief PC die de boel kan aansturen ben je zo een paar duizend euro verder. De Quest 2 is voor veel de ideale mix van 'goed genoeg' en leuke prijs, en je ziet ook dat die superpopulair is geworden.

AR is eigenlijk alleen nog interessant voor zakelijke toepassingen, omdat de brillen die echt bruikbaar zijn (zoals Hololens) daar nu betaalbaar en bruikbaar genoeg voor zijn, maar zelfs dan alleen in bepaalde gevallen en sectoren. Voor de gewone consument zijn er nauwelijks toepassingen en meestal niet eens verkrijgbaar.

De kant die Apple en Meta nu op gaan met brillen die een combi van AR en VR zijn is erg interessant, maar of en wanneer deze echt gaat landen hangt volledig af van: kun je met dat ding iets wat je dagelijks gebruikt, al is het maar een uur, wat ik nu nog niet op een andere manier kan of veel minder goed kan, en is het een beetje betaalbaar. Ik vermoed dat dit nog een paar tech-generaties gaat duren. Ik denk zelf overigens dat dat metaverse 'm niet gaat worden. Heeft mij teveel die 'second life' vibe. :)
Ludewig @secret175 december 2022 14:10
Voor de gewone consument zijn er nauwelijks toepassingen en meestal niet eens verkrijgbaar.
Er is ook nog geen AR-headset beschikbaar voor de consumentenmarkt, dus dan is het logisch dat die toepassingen er nog nauwelijks zijn. De Quest heeft stiekem wel al halve AR-ondersteuning aan boord, waarmee indie developers al wat geëxperimenteerd hebben, al was het nog nauwelijks commercieel te verkopen.

Ik verwacht eind 2023 dat de Quest 3 uitkomt met AR-ondersteuning en dan zullen de toepassingen naar verwachting echt exploderen. Pas dan kun je immers geld verdienen met een toepassing voor consumenten.
Ik denk zelf overigens dat dat metaverse 'm niet gaat worden. Heeft mij teveel die 'second life' vibe.
Ik denk wel dat er toekomst zit in feestjes en andere dingen samen doen in VR/AR, aangezien mensen steeds meer wereldwijd vrienden hebben en ook familie die ver weg woont. Maar ik denk dat bedrijven veel te vroeg zijn met het proberen om dit te commercialiseren.
secret17 @Ludewig5 december 2022 14:19
Ik denk wel dat er toekomst zit in feestjes en andere dingen samen doen in VR/AR, aangezien mensen steeds meer wereldwijd vrienden hebben en ook familie die ver weg woont. Maar ik denk dat bedrijven veel te vroeg zijn met het proberen om dit te commercialiseren.
Dat denk ik op zich ook wel, alleen denk ik eerder dat hier aparte apps voor komen en niet allemaal in één door Meta-gecontroleerd metaverse terecht gaan komen. Zelf zie ik ook wel hele coole toepassingen voor het bekijken van sportwedstrijden in AR en VR, interactieve games met vrienden spelen (iets projecteren op een tafel), creatieve toepassingen (iets bouwen/ontwerpen in VR en AR), enz, dus ik kijk er echt naar uit en heb ook wel vertrouwen in de toepassing van de technologie, alleen niet zo in de opzet van de metaverse. Misschien dat Meta uiteindelijk een mooie app kan maken voor sociale interactie met vrienden, familie of kennissen, omdat ze daar nu in specialiseren, maar ik gok dat dat niet zo wijdverbreid wordt als Mark hoopt dat het wordt. :) Maar we'll see.... kan het mis hebben.
Sjaakys @WouterDeHeij5 december 2022 08:21
Zo denk ik er ook over, een beetje hetzelfde als de curved TV's. Het was ooit een hype en opzich een leuke gimmic, maar het slaat gewoon niet aan bij het grote publiek. Het product is het gewoon net niet.
WouterDeHeij @Sjaakys5 december 2022 08:38
Eens! En 3D brillen op TV, ook niks meer van gehoord. 1x proberen, daarna naast je neerleggen.
Aan de andere kant curved monitoren zijn steeds vaker wel mainstream.
Sjaakys @WouterDeHeij5 december 2022 08:43
Voor montioren is het wat mij betreft een grote meerwaarde. Het grote verschil is dat een TV vaak door meerdere personen tegelijk bekeken wordt en met een curve moet je behoorlijk centraal voor het scherm zitten, want de kijkhoeken vanaf de zijkant zijn vaak niet best. Met een monitor is dat vaak niet het geval.
SuperDre
@WouterDeHeij5 december 2022 11:57
Nouja, dat ligt er dus weer aan. Zelf vind ik 3DTV echt geweldig, net zoals ik VR echt fantastisch vind.
Anthony73 @WouterDeHeij5 december 2022 22:16
In een paar jaar, kan je films op je virtuele curved 3D TV in VR kijken. De resolutie moet wel iets beter zijn dat wat wij nu in VR brillen hebben.
WouterDeHeij @Anthony735 december 2022 22:33
Als de kwaliteit vergelijkbaar is als op mijn TV of iPad dan zou ik om kunnen zijn. Ik heb minder slaap nodig dan mijn partner, en als ik in hoge kwaliteit TV kan kijken op een VR bril (geluid is al goed genoeg), dan zou ik een klant kunnen worden. En voor de ontwikkelaars die meekijken: geen licht lek ;-)
TMC @Sjaakys5 december 2022 09:09
VR-headsets en curved tv's, bijna precies hetzelfde product natuurlijk. Laatst per ongeluk bijna een Oculus gekocht terwijl ik een 65" OLED wilde.
nms2003 @WouterDeHeij5 december 2022 08:35
Content, content, content en gebruiksgemak. Uitzonderingen daar gelaten is content nog niet gericht op XR.
WouterDeHeij @nms20035 december 2022 08:39
Ik leerde in het VHS vs Video2000 tijdperk al: porno (content dus ;-) ).
nms2003 @WouterDeHeij5 december 2022 08:50
Ja. Als je hem heel plat slaat komt het op hetzelfde neer. En die content gaat er in overvloed komen zodra er een gebruiksvriendelijk platform is met miljoenen, honderden miljoenen gebruikers. En waarom Apple het wel kan? Ze verdienen op de hardware. Alles daarna is extra. I.t.t. Facebook/Meta.
En qua marge is het interessant te weten dat Tim Cook de drijvende kracht is geweest achter de $499 iPad; zonder zijn ‘operational excellence’ had de iPad $5000,- gekost. En toch werd er winst gemaakt op die €499,-. Alles te maken met economies of scale en daartoe slimme keuzes maken.
Ze releasen enkel een Minimum Delightful Product zodra het kan, ook kostentechnisch gezien, met een gezonde marge. Al die first to market producten zijn in die zin niet interessant te noemen met het oog op mogelijke marktpotentie en winstgevendheid.

[Reactie gewijzigd door nms2003 op 24 juli 2024 18:10]

WouterDeHeij @nms20035 december 2022 20:14
Ik ben een enorme Apple fan boy. Vanaf het eerste uur, en spendeer jaarlijks veel aan Apple spullen. Maar heb recent de M1 12,9 gekocht, en niet de M2. Heb wel een Apple Watch Ultra en na 3 jaar toch de iPhone 14 Pro max (voor het eerst twee jaar overgeslagen en dus geen 13 en 12). Ik kan het werkelijk betalen, blijft dus een enorme fanboy, maar of Tim Cook mij kan overtuigen om een frequente AI gebruiker te worden? Ik betwijfel het. Facebook heeft me vooralsnog niet doen besluiten om een VR bril te kopen.
Finraziel
@WouterDeHeij5 december 2022 09:03
Volgens mij was dat een broodje aap. Even geen zin om bronnen te zoeken maar ben het wel eens tegen gekomen. En ook VR heeft al volop porno hoor, dus daar gaat het echt niet aan liggen.
Het.Draakje @Finraziel5 december 2022 15:01
Inderdaad. Er kwam porno uit op ieder systeem zowel VHS als Betamax. Dat was het onderscheid helemaal niet. VHS spelers en tapes waren goedkoper. En dus heeft dat systeem de strijd gewonnen.
badflower @WouterDeHeij5 december 2022 08:40
Ik verwacht AR wel vanwege de mogelijkheid tot contextual informatie:

- krantje op de wc, die je daar dus achterlaat
- je recept bij je waar je je ook verplaatst in de keuken
- boodschappenlijst als je in de voorraadkast kijkt
- kaart als je wandelt / fietst
- menukaart in restaurant
- of gewoon informatie over de omgeving
etc

Alleen dat gedoe met een bril blijft voor nu lastig, dat moet eerst opgelost worden. Ik kan me voorstellen dat tzt Apple het (eco)systeem licenseert, (zonne)bril merken kunnen dat integreren onder licentie. Mensen lopen niet graag met tech op hun hoofd, maar wel met fashion statements. Dus daar moet het vermoed ik van komen.

Hoe dat ook ik kan me moeilijk voorstellen dat in 25-50 jaar AR niet mainstream is.
Milanobrotchen @badflower5 december 2022 12:02
uiteindelijk moet dit allemaal gewoon in een lens komen te zetten die je op je oog kan plakken (of elon musk moet opschieten met neuralink), maarja da duurt nog wel even
TMC @WouterDeHeij5 december 2022 08:56
Die drang voel je niet omdat er ook nog geen goede use cases voor zijn. Ik denk dat de bril een soort iPad wordt: een apparaat waar iedereen in principe prima zonder mee kan, maar desalniettemin breed toepasbaar is waardoor het vele niches kan vervullen en zo toch een succes kan (zal) zijn.

De mogelijkheden zijn denk ik eindeloos: entertainment, gaming, gezondheid (assistentie voor mensen met gehoor- of zichtproblemen), productiviteit (op allerlei gebieden), etc.
PrimusIP @WouterDeHeij5 december 2022 09:18
Ik geloof er ook nog niet zo in. Ik verwacht dat als Apple zoiets maakt het ongetwijfeld fijn werkt, maar ook niet bepaald goedkoop is. Voor mezelf zie ik nog geen toepassingen waar ik dan een hoop geld voor uit wil geven.

Ik hoor wel eens het argument dat mensen voor technologie [vul in] er aanvankelijk ook niet in geloofden. Dat klopt. Maar andersom bestaat er net zo goed ook enorm veel (concept) tech wat er nooit is gekomen of een flop is geworden.
Voor goede VR/AR is vast wel een markt. Vraag is wel hoe groot die is en wat het moet gaan kosten. Voor een consumentenmarkt is dat nu vooral de gaminghoek. En daar is het eigenlijk ook maar een niche. En laat dat nou net de markt zijn waar Apple geen denderend aanbod heeft (of je moet staan te springen om Apple Arcade in VR te willen doen..).
Gian Inc. @WouterDeHeij5 december 2022 08:26
In tegenstelling tot jullie ben ik ervan overtuigd dat VR/AR mainstream gaat worden. Soms is het wachten op de juiste doorbraak, trend of innovatie. Waarom was de eerste elektrische auto niet doorgebroken in 1888? https://www.lanovalaadpal...0klassieke%20elektromotor.

M.a.w. zodra er een lens of type HMI interface is die niet zo op ons gezicht zit, gaat de massa over. Met uitzondering van een heel aantal mensen die absoluut niet willen 'digitaliseren' en de tegenrichting in gaan.
SuperDre
@Gian Inc.5 december 2022 12:00
Nouja, veel mensen dragen sowieso al een bril, en veel mensen dragen in de zomer ook gewoon een zonnebril en om te skieen draagt men een skibril. De huidige headsets zijn nog best lomp ja, maar de komende headsets zijn al weer een enorme stap vooruit.
Tweddy @Marve795 december 2022 09:35
In 2035 mogen geen andere auto's meer verkocht worden in de EU dus met voet aan de grond krijgen heeft op die manier de electrische auto geen last en wordt het zelfs een gegarandeerd succes.
Met een vr-bril is dat totaal anders tenzij alle andere beeldschermen verboden gaan worden.
Marve79 @Tweddy5 december 2022 09:58
Dat is het doel inderdaad maar totaal niet realistisch. Ze zijn daar zelf ook al op aan het terugkomen las ik.

https://www.politico.eu/a...ar-engine-ban-isnt-taboo/
Tweddy @Marve795 december 2022 11:04
'Ze' is relatief. Door dit verbod (is gewoon Europees besloten) zal de transitie veel sneller gaan verlopen.
Marve79 @Tweddy5 december 2022 11:20
Kan zijn, als je het realistisch bekijkt lijkt het onhaalbaar. Plus fabrikanten mogen altijd nog benzineauto's maken voor verkoop buiten de EU want het verbod geldt enkel voor binnen de EU. Kans is groot dat er een grijze import gaat ontstaan van benzinewagens. De tankstations zullen voorlopig ook nog niet verdwijnen.
Tweddy @Marve795 december 2022 11:31
Tankstations zullen zeker niet verdwijnen, er is immers geen verbod op bedrijfs- en vrachtwagens met een uitlaat.
Verder is er geen recht op een auto of zoiets. Het zou zelfs veel beter zijn als het totaal aantal auto's sterk verminderd zou worden.
DwarV 5 december 2022 08:14
Ik ben heel benieuwd hoe Apple VR/AR implementeert en of het beter zal zijn dan bestaande VR headsets. Het betreft een Apple product, dus er is een kans dat dit zorgt voor brede adoptie onder de mensen, zoals we ook hebben gezien bij andere productgroepen (smartphones, mp3 spelers). Apple is immers meester in het verkopen van iets bestaands als iets nieuws, maar ook in een bepaald niveau van gebruikersvriendelijkheid. Bij brede adoptie vraag ik me wel af hoe veel mensen ziek zullen worden van het dragen van zo'n bril en of we dan ook mensen op straat zullen gaan zien met zo'n bril op. Mijn VR bril is erg oncomfortabel; meer dan een uur kan ik deze niet verdragen.

Als laatst vraag ik me af wat de doelgroep gaat zijn: VR voor het publiek wordt voornamelijk gebruikt voor games, maar daar is Apple dan nog niet echt een ster in, behalve als het gaat om mobile games. Of gaat de doelgroep professioneel zijn, waar VR/AR nog wel af en toe gebruikt wordt, voor bijvoorbeeld architecten of ontwerpers? Ik ben benieuwd!

[Reactie gewijzigd door DwarV op 24 juli 2024 18:10]

Marve79 @DwarV5 december 2022 08:22
De prijs gaat een drempel zijn, evenals het feit dat je een bril moet dragen. Ik zie het niet gebeuren, dit zou weleens de eerste flop van Apple kunnen worden. Kijk, een paar die-hards zullen er direct opspringen maar brede adoptie onder het grootste deel van de Apple gebruikers zie ik echt niet gebeuren. Zeker niet met prijzen van boven de 2000 euro en een onduidelijke toepassing. Niemand heeft mij tot nog toe uit kunnen leggen waarom ik als consument zo'n ding nodig zou hebben.

Er moet wel een mega killer feature zijn om mij te overtuigen heel de dag met een headset op rond te lopen. Dan denk ik alweer snel aan porno ofzo :+
TMC @Marve795 december 2022 09:04
Aardig stellige mening voor een product waar nog niets over bekend is.
Kijk, een paar die-hards zullen er direct opspringen maar brede adoptie onder het grootste deel van de Apple gebruikers zie ik echt niet gebeuren
Suggereer je nu dat alleen bestaande Apple-gebruikers tot de poteniële klanten horen? :?
Zeker niet met prijzen van boven de 2000 euro en een onduidelijke toepassing.
De reden dat het onduidelijk is, is misschien wel omdat het product vooralsnog niet eens gepresenteerd is?
Er moet wel een mega killer feature
Ik denk niet dat er één killer feature zal zijn. De kans lijkt me groter dat er meerdere killer features zijn die verschillende doelgroepen aan zullen spreken.
Marve79 @TMC5 december 2022 10:01
AR/VR is niet nieuw. Dus niets over bekend. Het is echt niet zo dat Apple ineens met iets komt van HEEEY Ik wist niet dat je het daar ook voor kon gebruiken WOOOWWW.

En ja ik denk inderdaad dat enkel Apple gebruikers tot potentiele klanten behoren want het product zal uitmaken van het gesloten Apple tuintje en sterke afhankelijkheden hebben met iPhone.

En meerdere killer features nee, een killer feature noem ik iets als GPS module in je smartphone. En dan meerdere killer features in een AR set? Dat zie ik niet gebeuren.
secret17 @Marve795 december 2022 15:22
Je kan veel over Apple zeggen, maar als er één bedrijf is dat nadenkt over bruikbare toepassingen en een goede afstemming tussen hardware en software dan is het Apple wel. Ik vermoed dat ze met iets bezig zijn van een App Store voor hun nieuwe VR/AR bril en dus met een basispakket toepassingen gaan komen die iets van waarde moeten gaan bieden, plus uiteraard de mogelijkheden voor App-developers om hun eigen VR/AR-apps te bouwen. In het artikel wordt ook genoemd dat de uitstel waarschijnlijk met software te maken heeft, dus het zou kunnen dat de bril zelf al wel af is, maar dat Apple wacht op het afronden van een aantal van die apps die bij de lancering meteen gepresenteerd en gebruikt kunnen worden. Het zou me niet verbazen als ze op de achtergrond allerlei deals hebben gesloten met contentmakers (streamingdiensten, sportnieuwszenders, F1) om meteen een aantrekkelijk aanbod alias 'killer apps' te presenteren. Het hoeven geen toepassingen te zijn waar nog nooit iemand aan gedacht heeft: het moeten toepassingen zijn waar we nu al over filosoferen maar nog nooit goed en breed zijn uitgekomen, zoals een live 360-view in sport / F1 kunnen volgen.

Dit is heel anders dat bijvoorbeeld Meta die de hardware vooral gebruikt om gebruikers op hun platform te krijgen. Maar goed, het blijft koffiedik kijken totdat er echt iets officieels bekend wordt gemaakt natuurlijk.
kruimel0 @Marve795 december 2022 14:28
Jouw laatste twee punten slaan natuurlijk nergens op.

De AirPods hebben sterke afhankelijkheden met een iPhone, maar het zijn ook verdomd goede earplugs voor een Android-gebruiker. De iMac heeft amper afhankelijkheden met een iPhone. Er is geen reden om te geloven dat een 2e apparaat noodzakelijk is om de VR bril te gebruiken (zoals bij de earplugs), dus zal de integratie veel meer lijken op de iMac dan op de AirPods.

Waarom zou bijvoorbeeld '200 gram lichter dan de concurrentie' geen killer feature zijn? Waarom zou 'hoogste resolutie ooit', 'betere colour passthrough', 'human-level Field-of-view' geen killer feature zijn? Deze zijn allemaal haalbaar met deze headset, die ze (nog maar eens herhalen) nog niet gepresenteerd hebben.
Marve79 @kruimel05 december 2022 14:33
Ik heb werkelijk nog nooit iemand gezen die Airpods gebruikt met een Android telefoon. Zullen ze er zijn? Vast wel maar de uitzondering bevestigt de regel. Meeste Airpod kopers, 99% heeft gewoon een iPhone.

Apple zal dit hoe dan ook integreren met hun bestaande diensten. Apple TV+, iPhone, App Store. Ga er maar vanuit. Zonder App Store account kan je heel dat ding niet gebruiken waarschijnlijk.

En de features die jij noemt zijn leuk maar veranderen voor mij nog steeds niets aan de personal use-case die er in mijn ogen niet is.

Maar we gaan het zien he, helaas gaan we weer langer moeten wachten op de antwoorden :)
Tweddy @Marve795 december 2022 09:32
Nou dat dus, er moet een killer feature zijn voor massale adaptatie. Eentje die je moeder ook wil én gaat én blijft gebruiken zeg maar. Dan zal de prijs geen struikelblok meer zijn hoor.
Ludewig @DwarV5 december 2022 10:10
Bij brede adoptie vraag ik me wel af hoe veel mensen ziek zullen worden van het dragen van zo'n bril en of we dan ook mensen op straat zullen gaan zien met zo'n bril op.
Bij AR lijkt me dat geen probleem. We weten nu niet of Apple deze bril puur als AR-bril in de markt gaat zetten of ook inzet op VR.
Tweddy 5 december 2022 09:08
Als een nieuw product wil slagen voor het grote publiek moet het of veel beter in iets zijn of nieuwe dingen bieden die mensen graag willen. Met een vr-bril is dat lastig. Gewone monitoren, mobieltjes en tv's zijn de laatste jaren veel groter, dunner en scherper geworden en voldoen voor de meeste mensen. Ik zie gewoon geen massa-adaptatie van vr-brillen voor het kijken naar content zoals films vanwege dezelfde beperkingen als dat we zagen met de 3d-brillen.
Games zeker wel, maar niet dat je na het spelen nog in je second life blijft hangen. Voor gewoon TikTok/YouTube kijken, appen of internetten blijft een laptop- of mobiel scherm afdoende.
Totdat de virtuele realiteit natuurlijk écht sprongen maakt maar dan hebben we het over een tijdspanne van minimaal 25 jaar.
TMC @Tweddy5 december 2022 09:13
Er is veel meer in de wereld dan TikTok en games. De bril zal, denk ik, vooral nieuwe use cases bieden en geen vervanging zijn voor bestaande use cases, tenzij het een duidelijk betere ervaring biedt.
Tweddy @TMC5 december 2022 09:29
Ja precies, nieuwe toepassingen die mensen graag gaan gebruiken is zo'n succesvoorwaarde. De vraag is wat zo'n nieuwe toepassing zou kunnen zijn die massaal kan worden gebruikt.
TMC @Tweddy5 december 2022 09:38
Wat de nieuwe toepassing zal zijn weet ik ook niet, maar dát er vele mogelijkheden zijn is op zich toch duidelijk? Het is een apparaat dat met je meekijkt en real-time precies kan tonen wat op dat moment voor jou relevant is. Bijv. navigatieinstructies voor mensen die aan het wandelen zijn o.i.d. Het kan de ultieme HUD zijn die we al jaren in sci-fi films/games zien.
Tweddy @TMC5 december 2022 11:07
Dat het mogelijkheden biedt is overduidelijk. Of een hud met de huidige stand van de techniek voor de massa iets toegevoegd vraag ik me sterk af. Ik vergelijk het met slimme assistenten waar de meeste mensen na het vragen naar het weerbericht ook snel op uitgekeken zijn. Totdat de assistent écht slim wordt en dat geldt denk ik ook voor een dergelijke hud.
KeRsTmAnNeKe @Tweddy5 december 2022 09:56
Ik denk juist dat het hele 'second life' of metaverse of whatever er juist wel voor gaat zorgen dat VR een boost gaat krijgen. Gamen gaat een bijzaak zijn.
Beetje de influencers die je nu volgt met hun 'perfecte' leven op de Instagrams na kunnen doen in VR, in combinatie met consumeren van de nodige social content en af en toe een spelletje met je vrienden. Ready Player One achtige praktijken, hele dag met een bril op je kop :p

De Quest(2) is hiervoor een goede zet gewoon, volledig stand alone apparaat waar je voorheen een nerd moest zijn met een dikke pc en alles met kabels verbonden, nu zet je een draadloos apparaat op en je bent klaar. Volgende generaties zullen beter maar ook dunner en stijlvoller worden.

Naast dat gamen in VR best wel een toffe belevenis is :p
Tweddy @KeRsTmAnNeKe5 december 2022 11:09
Dan moet je wel een echte ready Player one omgeving hebben, anders biedt het voor de meeste mensen niet genoeg om een bril op je gezicht te zetten.
KeRsTmAnNeKe @Tweddy5 december 2022 11:13
Daar zijn clubs als Meta mee bezig. Hoeft er ook allemaal niet zo fancy uit te zien als in die film, gewoon weg uit de realiteit. Paar influencers die de kar trekken en je bent er... door Enzo Knol z'n virtuele huis lopen, praten met andere fans en met wat geluk loopt hij er 'zelf' ook nog rond.
Tweddy @KeRsTmAnNeKe5 december 2022 11:28
De grote flop die Second Life was maakt mij sceptisch, zoals je misschien kan begrijpen maar ik laat me graag verrassen!
SunnieNL @Tweddy5 december 2022 11:55
Als iemand iets goed op de markt kan zetten, dan was het Apple in het verleden. Ben benieuwd of ze dat met een XR headset ook (weer) voor elkaar gaan krijgen.
De Apple van nu is echter niet meer de Apple van tijdens de introductie van de ipod, iphone en ipad.. dus ik heb er een beetje hard hoofd in dat ze echt met iets heel nieuws gaan komen. De laatste 'innovaties' die ze hebben vrijgegeven hebben niet echt de markt open gebroken.
joo5ty 5 december 2022 09:06
Als ik de beelden in China mag geloven hebben ze ook een productie/logistiek probleempje om te kunnen leveren.
carpebios 5 december 2022 10:15
Hoe zit dat eigenlijk met motion sickness? Ik kan niet eens een spel zoals Cyberpunk spelen voor langer dan een 15 minuten omdat ik dan misselijk wordt. Ik kan mij niet voorstellen dat dit ook lekker is voor de mensen die toch al snel misselijk worden in een vervoersmiddel, op zee, etc.
Pinkys Brain @carpebios5 december 2022 11:07
Dat is meestal een kwestie van latency, en natuurlijk werkt op de bank zitten voor bijna niemand. Swivel chair, standing up or get out zoals Carmack zei.

Apple heeft een voordeeltje met de hoeveelheid macht die zij over hun developers hebben, slechte framerate/latency gaat gewoon niet op de appstore komen.
SuperDre
@carpebios5 december 2022 12:06
Dan ben je wel erg uitzonderlijk als je een spel als Cyberpunk niet voor langere tijd kunt spelen op een tv/monitor. Maarja, zoals met veel zaken zal er altijd wel een groep zijn voor wie het niet praktisch is of dat ze het kunnen gebruiken vanwege medische beperkingen. Moet je het daarom dan maar niet maken? Niet iedereen kan tennissen, Golfen of snowboarden, dat zijn ook zaken die maar voor een kleine groep beschikbaar is.
carpebios @SuperDre5 december 2022 13:43
Je haalt wat woorden door elkaar volgens mij. Uitzonderlijk, mogelijk, maar ik kan wel tennissen/golfen en snowboarden.
SuperDre
@carpebios5 december 2022 16:22
Jij kan die sporten dan weer wel, maar andere mensen weer niet. En ik kan dus wel Cyberpunk uren lang spelen, ZELFS in VR.
KeRsTmAnNeKe @carpebios5 december 2022 13:38
Zolang het beeld matched met je bewegingen is het vaak niet zo'n probleem. En dan zijn er nog oplossingen als voldoende drinken/ventilator op je kop.
Veel games hebben ook settings die het makkelijker maken, bv fov verkleinen bij draaiende bewegingen, of in stapjes draaien, bewegen dmv teleports ipv 'lopen' etc

Maar je kan er ook echt goed ziek van worden, dacht even leuk rallyspel te spelen in VR, halverwege stage ding van mn kop getrokken en de rest van de dag nog van de kaart :p
carpebios @KeRsTmAnNeKe5 december 2022 13:42
Ja, echt naar als je het hebt. Ik heb het vooral als ik niet de personage in z'n geheel ziet. GTA en dergelijke geen probleem, maar als ik FPV alleen heb op een game, is het al kansloos. Ik heb VR enkel nog ervaren bij cursussen over behandelingen met VR, dan moet ik hem zelf gelukkig niet op na de cursus :)
cYlicious 5 december 2022 10:32
Misschien wil Apple wel gewoon afwachten tot de economie weer een beetje opleeft. Veel bedrijven zijn in afwachting van de toekomst en zullen op dit moment geen zware financiële investeringen maken. Ik zie echt wel de toekomst hiervan voor de professionele wereld, maar dan is er wel ook budget/manschappen/toekomstvisie nodig hiervoor. Iets wat nu even net wat moeilijker ligt.
jangineer 5 december 2022 11:11
Ik denk dat ze bij Apple doorhebben dat ze hier nog eens een kans hebben op iPhone-schaal, en dat je zoiets alleen first-time-right kan doen.

Er bestaan al veel VR/AR-producten die spec-wise veel afvinken, maar het is een rommelige markt met veel gefaalde producten en ecosystemen. Je had in 2006 ook zoiets in de smartphone-wereld. Slimme telefoontjes met java-applets en een browsertje, best goeie foto's mét flits, microSD-slots en ondersteuning voor mp3-playback... maar het was allemaal erg houterig. Ik heb zo'n beetje hetzelfde gevoel nu.

Zo'n headset zou, indien goed geïmplementeerd, als alternatief kunnen dienen voor andere dingen die mensen aankopen (groot scherm, een home theater, een spelconsole), en tegelijk veel nieuwe dingen aanbieden (leuke workouts, een heleboel creatieve en productivity mogelijkheden)...

Als ik zou gokken is een 'wow' software-experience de absolute voorwaarde om naar release te gaan, en is het nu gewoon nog niet goed genoeg. Bij de concurrentie lijkt er alvast niemand in '23 een killer app uit te brengen die de markt zou kunnen openbreken.
mOrPhie 5 december 2022 12:13
Ik quote hier maar even mijn reactie in nieuws: Kuo: Apple kondigt headset voor VR en AR in januari 2023 aan op 24 juni 2022:
Hoewel Ming-Chi Kuo het regelmatig bij het juiste eind had, heeft hij z'n voorspelling over de headset van Apple al een paar keer bij moeten stellen. Ik hoop dat dit nu wel standhoudt, want de XR markt is erg in beweging, waardoor het zomaar mogelijk is dat ze bij Apple nog even een half jaar extra doorontwikkelen voor ze met hun ontwerp naar buiten komen. Behalve wilde gokken is er nog vrij weinig over het ontwerp van Apple z'n XR headset bekend immers.
Ik denk dat we Kuo z'n voorspelling dat het de 2e helft van 2023 komt nu ook met een korrel zout moeten nemen, hoe graag ik ook zou willen dat het waar was.
KKose 5 december 2022 09:05
Als ze iets maken dat op een skibril lijkt, dus niet zo'n baksteen, dan kunnen ze een kans maken?

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.