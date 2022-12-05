Ming-Chi Kuo: Apple stelt release VR-headset uit

Apple stelt de release van zijn VR-headset uit tot de tweede helft van volgend jaar. Dat zegt analist Ming-Chi Kuo, die vaak veel informatie heeft over onaangekondigde Apple-producten. De release zou eerst in het voorjaar plaatsvinden.

Mock-up: Apple VR-headset

Daarmee vindt de release minstens enkele maanden later plaats dan gepland, meldt Kuo. Apple zou van plan zijn geweest de VR-headset en de bijbehorende software in januari te presenteren, maar of dat nu zal gebeuren is onbekend. Bij bijvoorbeeld de Apple Watch presenteerde de fabrikant het klokje meer dan een half jaar voor de release.

Kuo noemt geen exacte reden voor het uitstel, behalve dat het met software te maken heeft. Onlangs claimde financieel persbureau Bloomberg dat Apple de software xrOS zou noemen, waar de codenaam jarenlang realityOS was. Xr is een bekende term voor gemengde realiteit, een verzamelnaam voor virtual reality en augmented reality.

Er gaan al jaren geruchten over de VR-headset van Apple. Die zou met camera's de realiteit weergeven en daar elementen van de interface, apps en games overheen kunnen leggen. Dat is ook de manier waarop de Meta Quest Pro werkt.