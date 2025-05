'Volgende iOS-versie krijgt minder vernieuwingen door komst Apples VR-headset'

Komende versies van iOS en macOS krijgen wellicht minder grote vernieuwingen dan eerder gepland, meldt Mark Gurman van Bloomberg. Dat hangt volgens hem samen met de komst van Apples onaankondigde VR-headset. Die zou volgens bronnen deze lente onthuld worden.

Gurman spreekt over de verschillende keren dat de komst van headset is uitgesteld en dat de laatste keer eind vorig jaar was. Apple had de bedoeling om de headset nog deze maand te introduceren en later dit jaar met de leveringen te beginnen, maar het bedrijf mikt nu op een onthulling in de lente, in ieder geval voorafgaand aan de Worldwide Developers Conference die in juni plaatsvindt. Dat meldt Gurman op basis van niet nader benoemde bronnen.

De headset zou al gedeeld zijn met een klein aantal softwareontwikkelaars voor testdoeleinden, zodat er al applicaties gebouwd kunnen worden. Het apparaat zou draaien op een OS dat intern bij Apple bekend zou staan als Borealis, wat officieel naar buiten toe xrOS moet gaan heten. De vermoedelijke officiële naam zou Reality Pro worden en de leveringen zouden in de loop van de herfst beginnen.

Om de introductie en leveringen nog in het huidige jaar te kunnen realiseren, zou Apple geld en mankracht hebben weggehaald bij andere hardware- en softwareafdelingen. Dat heeft gevolgen voor die andere projecten, die in sommige gevallen al te maken hadden met vertragingen, bezuinigingen en de gevolgen van de economische neergang.

Volgens Gurman heeft dit gevolgen voor onder meer iOS 17 en iPadOS 17, maar of en hoeveel minder geplande vernieuwingen deze volgende versies zullen krijgen, en om wat voor features het precies zou gaan, is niet duidelijk.

Verder zou een nieuwe high-end-versie van de Mac Pro geannuleerd zijn. Apple zou alleen een versie met de M2 Ultra uitbrengen, waarmee het een twijfelachtige aankoop zou worden ten opzichte van de Mac Studio en de nieuwe Mac Pro zou er ook identiek uitzien in vergelijking met de versie uit 2019. Gebruikers zullen zelf niet het werkgeheugen kunnen upgraden, omdat dit gekoppeld is aan de M2 Ultra-chip.

Voor wat de iPad betreft zijn er volgens Gurman ook geen grote updates te verwachten in 2023. De komst van oledschermen is pas in de eerste helft van 2024 te verwachten. Ook op het vlak van de Apple Watch is er op hardwarevlak weinig te verwachten voor dit jaar en er zouden geen plannen zijn om in 2023 een nieuwe Apple TV uit te brengen.