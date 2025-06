Gerucht: Apple stelt presentatie VR-headset paar maanden uit

Apple zou de presentatie van zijn VR-headset met een paar maanden uitstellen, zo meldt financieel persbureau Bloomberg. Apple had de headset in april willen presenteren, maar dat zou nu in juni gaan gebeuren.

Eerdere mock-up: Apple VR-headset

De hardware en software hebben een paar maanden extra ontwikkeltijd nodig om te zorgen dat grote problemen eruit zijn, meldt Bloomberg. Met een presentatie in juni zou Apple de headset vermoedelijk gaan aankondigen op de eigen ontwikkelaarsconferentie WWDC. Dat zou gebeuren tijdens een evenement voor consumenten in april.

Het plan blijft vooralsnog om later dit jaar te beginnen met verkoop van de VR-headset. Wanneer dat precies zal zijn en of dat nu later zal zijn dan de planning was, is onbekend. Apple zou de headset al een keer eerder hebben uitgesteld, want de presentatie heeft gepland gestaan voor juni vorig jaar. Dat verschoof toen naar januari van dit jaar en daarna naar april. De headset is naar verluidt al jaren in ontwikkeling.

Het zou gaan om een VR-headset met camera's aan de buitenkant om beeld van de werkelijkheid weer te geven. Het wisselen tussen VR-beeld en de werkelijkheid zou gebeuren met een digitale kroon, zoals die ook op de Airpods Max-hoofdtelefoon zit. De headset zou een verwisselbare accu hebben. De headset zou draaien op een M2-chip van Apple zelf.