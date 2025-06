OPPO brengt vouwbare N2 Flip-telefoon uit in Europa voor 1099 euro

OPPO brengt de vouwbare telefoon N2 Flip over enkele weken uit in Europa. Het toestel is nog niet aangekondigd voor een release in de Benelux, maar komt wel uit in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk.

De Find N2 Flip staat op de Franse site van de fabrikant voor 1099 euro. In het Verenigd Koninkrijk gaat hij 849 pond kosten, in Spanje gaat het om 1049 euro. Een release voor in andere landen is nog niet bekendgemaakt. Het was al langer bekend dat de telefoon in Europa zou uitkomen, maar onbekend was in welke landen dat zou zijn.

Met een prijs van 1099 euro krijgt hij bij dezelfde prijs bij release mee aan de concurrerende Samsung Galaxy Z Flip4. Die release vond een half jaar geleden plaats en de telefoon is inmiddels voor ver onder de 1000 euro verkrijgbaar.

OPPO maakte in december al bekend dat de N2 Flip in Europa zou uitkomen. Het is de eerste vouwbare telefoon van de fabrikant die buiten China uitkomt. De Find N2 Flip heeft aan de binnenkant een 6,8"-scherm met 120Hz-verversingssnelheid. Aan de buitenkant zit een 17:9-scherm van 3,26" van 7,3x3,9cm. Het schermpje staat bovendien in portrait om meldingen beter te kunnen lezen, zo zegt de fabrikant.

De Flip draait op een MediaTek Dimensity 9000+. De telefoon heeft een 32-megapixelcamera als selfiecamera in het scherm en twee camera's aan de buitenkant. Een 50-megapixelcamera, een Sony IMX890, als primaire camera. Er is ook een camera met ultragroothoeklens.