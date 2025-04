Gerucht: Samsung Galaxy Z Flip5 heeft twee coverscreens

De Samsung Galaxy Z Flip5 heeft twee coverscreens, zo zegt een leaker. Er is een groot scherm aan de voorkant voor het weergeven van apps en camerabeeld en daarnaast een kleiner scherm voor het tonen van de tijd en het accupercentage, zo claimt Super Roader.

De leaker, die in het verleden al vaker juiste informatie verspreidde over onaangekondigde Samsung-producten, zegt dat het grote scherm zo goed als vierkant is en een diagonaal heeft van 3,4". Dat is veel groter dan het 1,9"-scherm van de Flip4.

In de renders is bovendien te zien dat de telefoon helemaal plat dichtvouwt en bovendien vlakke zijkanten heeft. De renders zijn op basis van de informatie gemaakt en het gaat dus niet om marketingrenders van Samsung zelf.

Samsung presenteert zijn Flip-telefoons doorgaans in augustus. De meest recente is de Flip4, die vorig jaar in augustus uitkwam. Samsung heeft niet gereageerd op het online verschijnen van de informatie en de renders.