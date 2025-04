Mozilla zet pdf-editor in Firefox live

Mozilla heeft de pdf-editor in Firefox live gezet. Gebruikers van de browser kunnen daardoor pdf’s bewerken en vervolgens het bewerkte bestand opslaan. Tot nu toe was daarvoor een add-on of andere dienst nodig.

De functie staat live in Firefox 111, zo blijkt uit de welkomstpagina van de update. De functie is te vinden na het openen van een pdf in de browser in de linkerbovenhoek. Naast de knoppen voor het opslaan van de pdf staan daar nu knoppen om tekst in te vullen of vrij te tekenen.

Het was al enkele maanden bekend dat de functie eraan zat te komen. Het bewerken van pdf’s in de browser moet volgens het bedrijf papier schelen. De functie zit niet in andere browsers, maar is daar wel te gebruiken als add-on. Dat kon ook al langer binnen Firefox.