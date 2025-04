Mozilla brengt pdf-viewer uit desktopversie naar Android-versie Firefox

Mozilla is bezig met de implementatie van een pdf-viewer in de Android-versie van Firefox, zo ontdekte een webontwikkelaar. Daardoor hoeven gebruikers pdf-bestanden niet langer eerst te downloaden en met een apart programma te openen.

Bron: Sören Hentzschel

De pdf-viewer zit als optie in de Nightly-versie van Firefox voor Android, zegt webontwikkelaar Sören Hentschel. Die implementatie lijkt nu nog veel op de desktopversie en is nog niet klaar voor gebruik in de stabiele versie, aldus de ontwikkelaar. Het werkt op basis van pdf.js, een door Mozilla ontwikkelde technologie om pdf's in de browser weer te geven.

Mozilla heeft zelf nog niets gezegd over de integratie van de pdf-viewer in zijn Android-versie van de browser. Functies in de Nightly komen doorgaans op een later moment in de stabiele versie van de browser, maar dat kan maanden duren. Firefox voor Android downloadt nu pdf-bestanden, waarna gebruikers dat in een ander programma op de telefoon moeten openen.