Mozilla fixt twee actief misbruikte kwetsbaarheden in Firefox met patch

Mozilla fixt twee kwetsbaarheden in Firefox 97.0.2, Firefox ESR 91.6.1, Firefox for Android 97.3, Focus 97.3 en Thunderbird 91.6.2. Mozilla weet dat die kwetsbaarheden actief misbruikt zijn en noemt ze 'kritiek'.

De patch voor de verschillende Firefox-browsers werd zaterdag door Mozilla uitgebracht en is sindsdien te downloaden. De zerodays zijn beide use-after-free-kwetsbaarheden, de een in XSLT-parameterprocessing, de ander in het WebGPU IPC-framework. Een dergelijke kwetsbaarheid zorgt ervoor dat een programma geheugen probeert te gebruiken dat vrijgemaakt is. Als een kwaadwillende die kwetsbaarheid misbruikt, crasht het programma en kan op een apparaat code uitgevoerd worden zonder toestemming, legt Bleeping Computer uit.

De twee kwetsbaarheden zijn ernstig, schrijft Mozilla. Volgens het bedrijf zijn beide kwetsbaarheden 'in het wild' misbruikt. De kwetsbaarheden hebben de CVE-codes CVE-2022-26485 en CVE-2022-26486 gekregen. Het ontdekken van de kwetsbaarheden is door Mozilla toegeschreven aan onderzoekers van het Chinese securitybedrijf Qihoo 360 ATA. Mozilla en Qihoo 360 ATA hebben niet meer details gegeven over hoe de kwetsbaarheden misbruikt zijn. Het komt niet vaak voor dat in Mozilla-code een zeroday gevonden wordt.