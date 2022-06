Barracuda: log4j-bug wordt vooral ingezet voor botnets en ddos-aanvallen

De Log4Shell-kwetsbaarheid in Java-library log4j wordt in de praktijk vooral gebruikt om apparaten in botnets op te nemen en ddos-aanvallen uit te voeren. Beveiligingsbedrijf Barracuda zegt dat het vooral uitbuiting via het Mirai-botnet ziet, maar amper ransomware-infecties.

Barracuda baseert zich in een onderzoeksrapport op gevallen bij klanten waar misbruik van de kwetsbaarheid wordt gedetecteerd. Het gaat om Log4Shell, een aanval op Java-library log4j waar in december een bug in werd ontdekt. Die maakte het erg eenvoudig om een remote code execution uit te voeren en een systeem te infecteren. Hoewel er inmiddels een patch beschikbaar is voor de bug, waren veel beveiligingsonderzoekers bang voor grootschalige uitbuiting met ernstige gevolgen. Het zou via log4j bijvoorbeeld simpel zijn ransomware op een netwerk te zetten.

Uit het rapport van Barracuda blijkt nu dat het wel meevalt met die gevolgen. Het bedrijf zegt in de afgelopen maanden voornamelijk botnet- en cryptominingaanvallen te hebben gezien. Log4Shell wordt misbruikt om Monero-miners te installeren en om systemen op te nemen in botnets. Het gaat onder andere om het Mirai-botnet, maar ook Kinsing en XMRig. Dat gebeurde ook al kort na de openbaarmaking van de kwetsbaarheid; de enige aanvallen die in de eerste dagen voorkwamen waren botnetaanvallen.

Barracuda zegt wel een paar gevallen te hebben gezien van serieuzere cybercrimebendes die Log4Shell probeerden te misbruiken. De kwetsbaarheid wordt in dat geval voornamelijk ingezet om lateraal door een netwerk te bewegen, specifiek op VMware-installaties. "We zien niet veel voorbeelden van ransomware-aanvallen op VMware-installaties en verwachten dat dit eerder een dreiging van binnen is", schrijft het bedrijf.